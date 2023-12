[株式会社サザビーリーグ]

ー ここでしか手に入らない、阪急百貨店うめだ本店限定のリングを発売 ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/ )は、2023年12月6日(水) ~12月12日(火)までの期間中、阪急百貨店うめだ本店にて、POP UP SHOPを開催いたします。

1年ぶりとなる展開を祝し、阪急百貨店うめだ本店限定で、レクタングルカットの麗しいカラーストーンを連ねたフルエタニティリングを数量限定でご用意。ブランドを象徴する“elafonisi”などのカラーストーンやパールジュエリーなどを豊富に取り揃えます。

艶やかで彩りに溢れた世界をご堪能ください。









POP UP SHOP Limited Jewelry

ー阪急百貨店うめだ本店限定リング







レクタングルカットのタンザナイト、ピンクトルマリン、レインボームーンストーンを贅沢にあしらい、K14の地金で仕上げたフルエタニティリング。

阪急百貨店うめだ本店限定で発売いたします。



ring 110,000yen - 132,000yen (with tax)

















Limited Jewelry

ー店舗限定“ancient” カラーストーン リング







ARTIDA OUDのオンラインストアでは手に入れることのできない、 店舗限定のカラーストーンリング。

オリエンタルなカラーストーンの煌めきを引き立たせた、どこかエキゾチックなリングをご用意しました。



ring 15,400 yen -25,300yen (with tax)

















MUST HAVE Jewelry

ー“elafonisi” カラーストーン リング







色とりどりのドリーミーな煌めきを放つ“elafonisi”シリーズ。ありのままの美しさを大切にした、唯一無二のカラーストーン。その周りをパヴェのブラウンダイヤモンドで囲み、シックな煌めきを放つリングに仕上げました。



ring 29,700yen - 36,300yen(with tax)















POP UP SHOP ― ARTIDA OUD caravan ―





期間:2023年12月6日(水)- 12月12日(火)

場所:阪急うめだ百貨店 1階 プロモーションスペース11

営業時間:連日 午前10時 - 午後8時

(阪急メンズ大阪、レストランなど一部売場を除く)

※営業時間が変更になる場合がございます。



