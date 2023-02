[株式会社ゴールドウイン]

女性向けの店舗「THE NORTH FACE 3(march)」で限定Tシャツを販売







プレスリリースのポイント

1. ザ・ノース・フェイスが3月8日(水)「国際女性デー」に向けて女性のエンパワメント施策を実施

2. 男女のザ・ノース・フェイスアスリート対談や、女性アスリートからのメッセージなどのコンテンツを公開

3. 原宿の女性向けの店舗「THE NORTH FACE 3(march)」で限定Tシャツの販売







株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡辺貴生)が展開するブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」は、3月8日(水)の「国際女性デー(International Women's Day)」にむけ、「ジェンダー平等な社会に向けて、一緒に考えてみよう。行動してみよう。」というコンセプトの下、アウトドアスポーツや次世代教育に関するアスリート対談のコンテンツを発信するなどジェンダーマターを考えるきっかけを作る取り組みを2月下旬から実施していきます。



ザ・ノース・フェイスの中心にあるスローガン“NEVER STOP EXPLORING(探求をやめてはならない)”。国内外のアウトドアフィールドで活躍するザ・ノース・フェイスアスリートは、常に探求を続け、常識を打ち破って新しい世界を切り開いてきました。公開するコンテンツの1つ目は、その探求の道のりや、フィールドから生まれるエピソードを紹介する「ON THE EDGE」というアスリートがメインとなる「THE NORTH FACE」のプラットフォームで、『鏑木毅×佐藤亜耶(アスリート・アウトドアブランド視点から考えるジェンダーマター)』、『小野塚彩那×志村裕貴(ジェンダー教育とは 次世代へどう伝えるか)』といった、男女アスリートによる対談を展開します。

2つ目は、THE NORTH FACE WOMENのSNS(※)において、4名の女性アスリートによる限定コレクション着用のイメージビジュアルと共に「国際女性デー」に向けたメッセージを公開。

3つ目は、好奇心旺盛で様々なことに挑戦する女性を応援する「THE NORTH FACE 3(march)」(原宿)にて限定Tシャツを販売します。Tシャツには、「WHEN WE COME TOGETHER/WE NEVER STOP EXPLORING(共に歩む時、私たちは決して探求をやめない)」、「WE CONNECT THROUGH OUR EXPERIENCE/WE CELEBRATE OUR SIMILARITIES AND DIFFERENCE(様々な経験を通して結束するとき、私たちはお互いの類似点と個性を尊重する)」というような、一方的ではなく「一緒に挑戦していこう」という寄り添う姿勢を含んだメッセージをプリントしています。

ザ・ノース・フェイスでは、女性のエンパワメント施策をアウトドアフィールドでの挑戦という形を通して実施していきます。



(※)

@tnfwomen

https://www.instagram.com/tnfwomen/



【「THE NORTH FACE 3(march)」限定Tシャツ】

■S/S IWD Graphic Tee

品番: NT32337R

価格: 6,380円(税込)

カラー: ホワイト(W)、スレートローズ(LR)、

ミックスグレー(Z)、ブラック(K)

サイズ: S、M、L

素材: コットン100%





【「ON THE EDGE」アスリート対談コンテンツ】

◆Vol.01 『鏑木毅×佐藤亜耶(アスリート・アウトドアブランド視点から考えるジェンダーマター)』

https://www.goldwin.co.jp/tnf/mountain/explore/on-the-edge/iwd_sato_kaburagi/

(公開中)



◆Vol.02 『小野塚彩那×志村裕貴(ジェンダー教育とは 次世代へどう伝えるか)』

https://www.goldwin.co.jp/tnf/mountain/explore/on-the-edge/iwd_onozuka_shimura/

(2月27日公開予定)



【THE NORTH FACE WEBサイト】

https://www.goldwin.co.jp/tnf/







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-17:40)