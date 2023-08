[一般社団法人Tリーグ]



【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月25,26日開催 試合結果振り返り】



◆8月25日(金)

・18:30 日本ペイントマレッツ 2-3 日本生命レッドエルフ グランフロント大阪

◆8月26日(土)

・12:00 琉球アスティーダ 4-0 T.T彩たま グランフロント大阪

・16:30 静岡ジェード 4-0 木下マイスター東京 グランフロント大阪



初のグランフロント大阪での開催となった2日間。初日の女子は、早田ひな、伊藤美誠、赤江夏星と主力が欠場の中、ビクトリーに勝利し涙した森さくらを中心に日本生命が勝利した。2日目の男子は、いずれも4-0での決着。首位争いをする2チームの明暗が分かれた。琉球はT.T彩たまを相手に4-0勝利。新加入のジョ シンコウがダブルス、シングルスで2勝をあげ、エース張本も体調不良からの復帰戦を逆転で飾るなど戦力が充実してきた。首位のKM東京は、開幕から連勝を続けてきたリン ユンジュが、今シーズン初出場の静岡・松山 祐季に敗れるなど、静岡に0-4で敗れ連勝ストップ。松山は嬉しいTリーグ初勝利となった。



★リーグ順位表はこちら https://tleague.jp/ranking/





【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 8月29,30日 開催予定】



2日間3試合は、いずれも昨シーズンファイナル以来となる代々木第二体育館での開催。

29日は、琉球の主催試合で岡山との対戦。3日前には4-0勝利をあげている琉球が同じ布陣で臨む。岡山は4勝1敗と丹羽 孝希 / ヤン アンのペアが好調。ダブルスで先勝し、昨シーズンMVPのハオ シュアイへとつないでいけるか。

30日は、第一試合は連戦となる岡山と、金沢の対戦。8月12日の対戦ではビクトリーマッチまでもつれる熱戦となっており、お互いのオーダーが気になるところ。第二試合の日本生命と京都の対戦は、京都の今シーズン初勝利がかかる。



◆8月29日(火)

・19:00 琉球アスティーダ vs 岡山リベッツ 代々木第二体育館

◆8月30日(水)

・14:00 岡山リベッツ vs 金沢ポート 代々木第二体育館

・18:30 日本生命レッドエルフ vs 京都カグヤライズ 代々木第二体育館



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:46)