株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)はMade in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされ、重厚なアッパーデザインを持ち、2020年にアジア製で復刻を果たした「2002R」をゴルフシューズにアレンジしたモデル「2002 v1 SL」を限定店舗で発売します。ライフスタイルシューズとして人気の「2002R」のデザインを踏襲しながら、スパイクレスのゴルフ専用ソールで機能性を備えたモデルです。「2002 v1 SL」は8月19日(土)よりニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、その他一部の取り扱い店舗にて発売します。

https://shop.newbalance.jp/shop/g/gMGS2002A

※8月19日(土)10:00公開・発売開始予定





2002 v1 SL





・UPPER(アッパー)

天然皮革の上質なヌバックとメッシュのコンビネーションアッパーにMR2002のオリジナルカラーを搭載。



・MIDSOLE(ミッドソール)

衝撃吸収性に加え、反発弾性も兼ね備えたクッショニング素材のABZORB(アブゾーブ)を踵部に搭載。



・OUTSOLE(アウトソール)

しっかり地面をとらえるスパイクレス。耐摩耗性に優れたラバーコンパウンドを改良した素材のNdurance(エヌデュランス)を搭載し、シューズ寿命を向上。





品番:MGS2002

カラー:A(GRAY)

価格:オープン価格

ウイズ/サイズ:D/25.0~29.0cm

























販売について





ニューバランス公式オンラインストア

https://shop.newbalance.jp/shop/g/gMGS2002A ※8月19日(土)10:00公開・発売開始予定

ニューバランス原宿

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

その他一部ニューバランス取り扱い店舗

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



2002とは





時代の最新テクノロジーを搭載したフラッグシップモデルが揃うニューバランスの1000番台は、1985年に「1300」がリリースされたことを皮切りに、以降「1500」「1400」「1600」「1700」と、今もなお高い人気を誇るニューバランスを象徴するモデルが集結しています。2001年から21世紀に突入したことにちなんで1000番台の流れを汲んだ2000番台が誕生し、2010年に「MR2002」が登場しました。2000番台はMade in USAでは製造を終了していますが、2020年にアジア製で「ML2002R」がオリジナルのデザイン、カラーを踏襲し、ソールをアップデートして復刻。その人気は現在も継続中です。今回のゴルフシューズ「2002 v1 SL」は、そのアッパーデザインを継承しつつ、ゴルフをプレーするための機能性を搭載したソールを搭載した新モデルです。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、75年以上にわたって米国で製造され、当社の米国売上の一部を締め、国産比率が70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に8000人以上の従業員を抱え、2022年の世界売上高は53億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。





お問い合わせ先

株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120



