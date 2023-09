[CROOZ]

CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、上海アリス幻樂団『東方Project』とのコラボアイテムを2023年9月20日(水)より先行販売開始することをお知らせいたします。







今回、CT(Culture Things)プロジェクトの取り組みの一環として、上海アリス幻樂団『東方Project』とのコラボアイテムがSHOPLISTにて販売開始したことにより、商品の取り扱いを拡大し、品揃えが今まで以上に充実しました。これにより、既存ユーザーの満足度向上と新規ユーザー獲得を目指していきます。



販売アイテムについて





今回のコラボアイテムでは、オリジナル描き下ろしデザインを使用したTシャツ、タオル、アクリルスタンドなど、計6アイテムを販売いたします。また本企画を記念して、非売品アイテムのチェキ風カードをプレゼントする購入者キャンペーンを実施いたします。







(C)上海アリス幻樂団

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。予めご了承ください。

販売期間:2023年9月20日(水)15:00~ 2023年10月25日(水)14:59

特設サイト:https://shop-list.com/all/lp/column/sl_touhouproject ※9月20日(水)15時より商品公開

お届け時期:12月下旬予定

※お届け時期は、アイテムやご注文時期によって異なります。詳しくは各商品ページよりご確認ください。





キャンペーンについて





1.購入者キャンペーンについて

・対象アイテムをすべて購入された方全員に「チェキ風カード」をプレゼント

・対象アイテムを2点以上購入された方全員に「次回購入時に利用可能な10%OFFクーポン」をプレゼント

※キャンペーンの詳細及び注意事項は特設サイトよりご確認ください。



▼チェキ風カード







2.X(旧Twitter)のフォロー&リツイートキャンペーンについて

博麗霊夢(はくれい・れいむ)、霧雨魔理沙(きりさめ・まりさ)カラーの限定Tシャツを抽選で各2名様ずつ計4名様にプレゼントいたします。

詳しくはSHOPLISTチャンネル公式X(Twitter)アカウント(@SHOPLIST_ch)よりご確認ください。

応募期間:2023年9月25日(月)10:00 ~ 2023年10月1日(日)23:59

応募方法:@SHOPLIST_ch(https://twitter.com/SHOPLIST_ch)と@animateinfo(https://twitter.com/animateinfo)をフォロー&該当の投稿をリツイート。【#東方Project】をつけて引用リツイートすると当選確率がアップいたします。

当選発表:当選者には、2023年10月13日(金)までにX(Twitter)上のダイレクトメッセージにて、当選をお知らせいたします。なお、落選した方へのご連絡はいたしません。

※ キャンペーンの詳細及び注意事項はSHOPLISTチャンネル公式X(Twitter)アカウントよりご確認ください。



▼限定Tシャツ(全2色)







『東方Project』について





同人サークル「上海アリス幻樂団」の主宰のZUNさんが制作する、弾幕シューティングゲームとして、東方Projectが生まれました。イラスト、同人誌、同人ソフト、動画、アレンジ音楽、イベント、日本酒、などなど、東方Projectを題材とした二次創作は多岐に渡ります。

上海アリス幻樂団:https://www16.big.or.jp/~zun/

東方よもやまニュース:https://touhou-project.news/



『CT(Culture Things)プロジェクト』について







CTプロジェクトとは、「多彩な文化、融合の心地よさ。漫画やアニメ、映画、音楽、アート、ブランド、キャラクター...あらゆるカルチャーを"CT"で。"CT"と共に、心躍る毎日へ。」をテーマに、あらゆるカルチャーとのコラボアイテムを展開するプロジェクトです。



『SHOPLIST.com by CROOZ』の今後の展望について





多種多様なコラボアイテムを販売することによって、ユーザーに向けてこれまで以上に多様な商品を提供できるようになりました。SHOPLISTでは、今後もSHOPLISTだからこそ購入できるような特別感のある商品ライナップの充実を図ってまいります。



▼『SHOPLIST.com by CROOZ』について

『SHOPLIST.com by CROOZ』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。



▼サービス概要





▼本リリースに関するお問い合わせ

CROOZ SHOPLIST株式会社 広報担当

Email: crooz_pr@crooz.co.jp



▼会社概要



社名 :CROOZ SHOPLIST株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 :2018年3月14日

資本金 :1億2,000万円(2023年3月末)

事業内容:ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』の企画、開発、運営



