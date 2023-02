[横浜市]

~「Zero Carbon Yokohama 次世代自動車試乗会 in みなとみらい」の開催について~



横浜市では、横浜市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出削減を進めるため、次世代自動車の普及を促進しています。その一環として、各自動車メーカー・販売店と連携協定を締結し、次世代自動車のPR等に取り組んでいます。

今回、第2弾の協定イベントとして、「Zero Carbon Yokohama 次世代自動車試乗会 in みなとみらい」を開催します。







https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/jisedai_car/shijoukai.html



1 Zero Carbon Yokohama 次世代自動車試乗会 in みなとみらい



各メーカーから販売されている9種類の次世代自動車が横浜市役所に大集合!

EV、PHV、FCVの試乗会・車両展示を行います。

各メーカーの次世代自動車を一度に体感できる貴重な機会です。是非お越しください!

(1)日時:令和5年2月23日(木・祝) 10時~16時

(2)場所:横浜市庁舎1階アトリウム(中区本町6丁目50番地の10)

(3)試乗時間:1枠30分~60分程度(乗降・説明時間含、運転時間は15分程度)

(4)試乗枠数:試乗可能車両合わせて80枠程度(事前予約40枠、当日枠40枠)

(5)試乗ルート:横浜市役所を発着として、みなとみらい21地区を周回するルート

(6)参加費:無料

(7)試乗可能車両

トヨタ bZ4X(EV)、トヨタ MIRAI(FCV)、日産 サクラ(EV)、Hyundai IONIQ 5(EV)、ホンダ Honda e(EV)、マツダ MX-30(EV)、マツダ CX-60(PHV)、三菱 eKクロスEV(EV)、三菱 アウトランダーPHEV(PHV)



2 参加について



試乗会は事前予約可能です。横浜市電子申請システムにてご予約ください。

当日参加も可能ですが、事前予約、当日参加ともに先着順となります。

(1)事前予約 事前予約期間 令和5年2月11日(土)~2月19日(日)

予約先(横浜市電子申請システム)次世代自動車試乗会inみなとみらい 事前予約フォーム

(2)当日参加 10時より受付にて先着順で整理券を配布



●イベントの詳細は、以下のHPをご覧ください。

【Zero Carbon Yokohama 次世代自動車試乗会 in みなとみらい 特設ページ】

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/jisedai_car/shijoukai.html

又は「横浜市 次世代自動車試乗会」で検索してください。



●当日の取材を希望される方は、2月22日(水)12 時までに環境創造局環境エネルギー課までご連絡ください。



