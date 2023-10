[JR東日本ホテルズ]

大切な人と分かちあうフェスティブシーズンの過ごし方



東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテル(所在地:東京都千代田区丸の内1-9-1)では、3つのレストラン&バーにてクリスマスディナーをご用意いたします。街が眩き心躍るクリスマス、大切な人と喜びを分かちあう、心が温まるひとときをお過ごしください。







「レストラン ブラン ルージュ」 ノエル



スペシャルな夜を祝うディナーは、静岡県春野町のフレッシュキャビアからはじまり、国産伊勢海老のポワレ、石川県輪島産甘鯛入りブイヨンスープなど素材にこだわり選び抜いた逸品づくし。メインディッシュは仙台牛フィレステーキをご用意しました。アップグレードにて最高級の黒毛和牛・神戸牛ロースもお選びいただけます。大切な人とのかけがえのないひとときにふさわしい珠玉のコースです。

*ランチタイムではプチノエルコース(24,000 円)もございます。







期間:2023 年12 月23 日(土)~25 日(月)

時間:11:30~15:00(14:00 L.O.)| 17:30~21:00(20:00 L.O.)

価格:32,000 円(税金・サービス料込)

店舗:レストラン ブラン ルージュ 東京ステーションホテル2F

ご予約・お問い合わせ:ブラン ルージュ( https://bit.ly/xmas_course_br ) | 03-5220-0014(ブラン ルージュ直通)







「バー&カフェ カメリア」 トゥインクルクリスマス



乾杯のシャンパーニュが付いた全6 品のコースをご用意しました。オードブル盛り合わせではスモークサーモンや蝦夷鮑のブルゴーニュ風など、バーならではのお酒にあうお料理を揃えました。心もほっと温まる滋味深い七面鳥スープのあとには、お魚料理やお肉料理もつづく充実のフルコースです。お好みのお酒とのペアリングもお楽しみください。







期間:2023 年12 月22 日(金)~25 日(月)*要予約

時間:平日11:30~14:00 L.O. 土日祝 11:30~15:00 L.O. | 17:00~20:00 L.O.

*12 月23 日~25 日 17:30 / 20:00(2 部制)

価格:12 月22 日&25 日 12,000 円 | 12 月23 日&24 日 15,000 円(いずれも税金・サービス料込)

店舗:バー&カフェ カメリア 東京ステーションホテル2F

ご予約・お問い合わせ:カメリア( https://bit.ly/xmas_course_ca ) | 03-5220-1951(カメリア直通)







「アトリウム」 ペントハウス クリスマスディナー



本格派アーティストの華麗なパフォーマンスとフルコースをご堪能いただく3夜限定のライブ&ディナー。12 月23 日のアーティストは現代日本のジャズシーンを牽引するJazz トリオNAMIHEY がJazz Soul R&B の名曲やクリスマスソングをお届け。12 月24、25 日に登場の「Saasha & Little Sweet Child」はクリスマスの名曲を特別アレンジで披露します。ライブとともに楽しみいただくお料理は、キャビアとスモークしたソイクリーム、クエの自家製スモークと甘海老のタルタル ライム風味や石川県輪島直送甘鯛のポワレ、黒毛和牛ロースのグリエなど全6 品。静寂な空間に響く軽やかな歌声に酔いしれながら、優雅なひとときをお過ごしください。







期間:2023 年12 月23 日(土)~25 日(月)*要予約・事前決済

時間:12 月23 日&24 日 17:30 開場 18:00 スタート | 12 月25 日 18:00 開場 18:30 スタート

価格:グラスシャンパーニュ付25,000 円 | ペアリングワイン付27,500 円(ともに税金・サービス料込)

店舗:アトリウム 東京ステーションホテル4F

ご予約・お問い合わせ:アトリウム( https://bit.ly/xmas_course_at ) | 03-5220-0514(アトリウム直通)

*ライブ演奏のアーティストは今後の状況により変更になる場合がございます。









クリスマスチャリティーオーナメント

「Share the Joy of Christmas - 共に喜びを分かちあうひとときを」というコンセプトに基づく2015 年から続くチャリティーオーナメントの販売は、私達を取り巻く自然環境にも意識を向けていただくきっかけになればとSDGs 活動の一環としてお気軽にご参加いただける取り組みです。今年も森林保全団体のmore trees(モア・トゥリーズ)とコラボレーションして製作しました。



期間:2023 年12 月1 日(金)~12 月25 日(月)*なくなり次第、販売終了

個数:500 個限定

販売:※オーナメントの売上げ全てを寄付いたします。

場所:ホテル1F ロビー ゲストリレーションズデスク *12 月1 日から受付スタート

協力:一般社団法人more trees







東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン&バー、フィットネス&スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。



■東京ステーションホテル公式Webサイト:https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook:https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram:https://www.instagram.com/tokyostationhotel/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)