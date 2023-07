[タワーレコード株式会社]

13店舗でポスタープレゼント 新宿店では1日店長などコラボキャンペーンも開催!



タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.286として、7月26日(水)に1stフルアルバム『ロンちゃんのなつやすみ』を発売する好き好きロンちゃんが初登場します。







2020年11月11日「麺の日」に突然のアイドルデビュー宣言。翌1月にミニアルバム「好き好きロンちゃん」でCDデビューを飾った幡ヶ谷のラーメンアイドル。思わず笑ってしまう下ネタ満載の歌詞とポップなメロディで人気を博した好き好きロンちゃんが満を持してリリースする1stフルアルバム『ロンちゃんのなつやすみ』リリースを記念し、タワーレコード新宿店は「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボヴィジュアルを作成。対象のタワーレコード13店舗では、対象商品を1枚購入につきポスターを、またタワーレコード オンラインでは同絵柄のポストカードを1枚差し上げます。

また新宿店では、好き好きロンちゃんとのコラボキャンペーン開催も決定。オフィシャルグッズの販売や8月4日(金)には1日店長企画も実現。『ロンちゃんのなつやすみ』リリースを盛り上げます。



「NO MUSIC, NO IDOL?」タワーレコード限定特典

タワーレコード対象13店舗で『ロンちゃんのなつやすみ』をご購入の方に、特典としてポスターを、タワーレコード オンラインでは同柄のポストカードをそれぞれ先着、予約者優先にてプレゼント。



【対象商品】

アーティスト :好き好きロンちゃん

タイトル :ロンちゃんのなつやすみ

発売日 :7月26日(水)

【対象店舗】

ポスター :13店舗

札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/グランツリー武蔵小杉店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

ポストカード :タワーレコード オンライン



※インストアイベントを開催する店舗では、特典またはイベント参加券のいずれかをお選びいただきます。

※新宿店については、「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボキャンペーンの内容に基づき、オフィシャルグッズのご購入でも対象となります。1日店長イベントの参加券も合わせて差し上げます。

※事前に前金イベントに参加された予約分はポスターの配布対象外となります。





まぶしい太陽と夏特有の胸のざわめき。

そわそわドキドキの暑い季節がやってくる。

好き好きロンちゃんが楽しみにしていたなつやすみが始まるのだ。

ロンちゃんは、約2年半をかけて12曲のマル秘アイテムをつくっていた。

そのキラキラの新曲を詰め込んだアルバムとともに冒険へ旅立つ。

ピンクのギターを携え、ロンちゃんを待つメンマのもとへ、東から西、北から南へ。

海岸沿いのドライブ、開放的なキャンプ、真夏の夜のドリーミングな時間。

「ロンちゃんのなつやすみ」が、桃色の魔法をかけていく。



収録曲 全12曲

1.ロンちゃんがやってきた

2.パイオツBABY

3.ラーメンドライブ

4.そよ風そよそよ

5.キラキラソング

6.風船の唄

7.チン毛の一等兵

8.みんなオンリーワン ~輝く未来へ~

9.インポになった夜

10.俺といつまでも

11.ごめんね両親

12.ちんぽこ



<ゲストフレンド>

まこたん:ベース(Track 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12)

こーちゃん:ギター(Track 2)

としくん:コーラス(Track 2)

みーちゃん:コーラス(Track 2) / セリフ(Track 8)

GEN子ちゃん:セリフ(Track 8)

ろんぢ:ドラム(Track 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12)





特典

・初回生産出荷のみ限定特典:アナザージャケット(全3種)ランダム1種封入※なくなり次第終了

・タワレコオリジナル特典:ステッカー(タワーレコードオリジナル)

※ご予約済みのお客様も対象となります。

※特典満了次第終了となります。

※特典は満了次第終了となりますので予めご了承ください。

※店舗でご購入される際は、各店舗に特典の運用状況をご確認ください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。





【好き好きロンちゃん プロフィール】

2020年11月11日 (麺の日)に突然のアイドルデビュー宣言。

2021年1月にミニアルバム「好き好きロンちゃん」でCDデビュー

2023年7月26日、1stフルアルバム「ロンちゃんのなつやすみ」のリリースが決定!さらに磨きがかかったバカバカしい下ネタ満載の歌詞とクセになるポップなメロディは、なんだか真理をついたメッセージにも聞こえるから不思議で、この1枚を聴き進めるうちに脳内がバグってくる中毒性の強い作品だ。

フリフリ衣装にヒゲとロン毛、異色過ぎるラーメンアイドルの1stフルアルバムがここに爆誕!!





≪タワーレコード新宿店(限定)「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボキャンペーン≫

【キャンペーン内容】

■オフィシャルグッズ販売

「ロンちゃんのなつやすみ」発売を記念して、Tシャツ、レンゲ等、ロンちゃんのオフィシャルグッズを期間限定で販売いたします。

販売期間:2023年7月25 日(火)~2023年8月4日(金)

※在庫がなくなり次第終了



■一日店長イベント実施

「NO MUSIC, NO IDOL?」発祥の新宿店アイドルコーナーのある10Fフロアにて、1日店長イベントを実施します。7月25 日(火) 「ロンちゃんのなつやすみ」入荷時点から対象商品ご購入でイベント参加券をお渡し、イベント当日参加券をお持ちのお客様は、スペシャルランチェキお渡し会に参加できます。

ロンちゃん卑蔵(秘蔵)の自撮りチェキのプレゼント、タワーレコードのエプロンを着用したロンちゃん店長からお渡しします。チェキにはランダムで卑蔵の注釈サイン入り!?

イベント日程:2023年8月4日(金)START 19:00~

対象商品:「ロンちゃんのなつやすみ」CD、オフィシャルグッズ、いずれかの購入金額3,000円(税込)以上お買い上げを対象

※ご購入例

・CD1枚 3,300円(税込)ご購入 →NMNI?コラボポスター1枚、イベント参加券1枚

・Tシャツ1枚 3,000円(税込)ご購入 →NMNI?コラボポスター1枚、イベント参加券1枚



▼詳細は後日タワーレコード新宿店イベントページにアップします

https://tower.jp/store/kanto/Shinjuku/event



≪新宿店以外のタワーレコードインストアイベントについて≫

[ロンちゃんのなつやすみ タワーレコードインストアツアー]

7月9日(日) タワーレコード錦糸町パルコ店

7月11日(火)タワーレコード池袋店

7月13日(木) タワーレコード川崎店

7月25日(火)タワーレコード渋谷店



[ロンちゃんのなつやすみ リリース記念イベント]

8月1日(火) タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

8月2日(水) タワーレコード梅田NU茶屋町店

8月15日(火) タワーレコード八王子店

8月16日(水) タワーレコード津田沼店

8月18日(金) タワーレコード池袋店

8月19日(土) タワーレコード錦糸町パルコ店

8月20日(日) タワーレコード川崎店



▼詳細はこちら

https://ron-chan.jp/



