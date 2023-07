[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する新感覚バラエティスポーツ施設『VS PARK』では、2023年7月15日(土)から8月31日(木)までの期間、4人以上のご来店でお得に遊べる「はしゃげるサマー!夏のグループ割」を実施します。4人以上でVS PARKに来店すると120分1人あたり300円引きで遊ぶことができ、最大3,000円お得に!※1家族や友達グループみんなでお得にVS PARKをはしゃいで夏を満喫しよう!



期間中、「はしゃげるサマー!夏のグループ割」ほか、時間帯によって選べるお得な3つのキャンペーン「朝得」※2「夕得」※3、「夜遊びパック」も実施します。今年の夏は予定や遊びたい気分に合わせて、VS PARKを遊びつくそう!



※1 1組の上限人数は10名さままでです。

※2 「朝得」はVS PARK ららぽーと福岡店のみ実施します。

※3 「夕得」はVS PARK ららぽーとEXPOCITY店を除く全店舗で実施します。







■『VS PARK』とは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような体験ができる新感覚のバラエティスポーツ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。



2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生し、現在は宮城、埼玉、愛知、大阪、福岡で国内6店舗、海外1店舗の計7店舗で展開しています。開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が2.4万件、TikTokの総再生回数が1億3,150万回超え(2023年6月現在)とSNSでも話題です。







■夏のお得なグループ割「はしゃげるサマー!夏のグループ割」



[期間]

2023年7月15日(土)~8月31日(木)

[内容]

4人以上の来店で120分1人あたり300円引き 最大3,000円引き!

※1組の上限人数は10名さままでです。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20230705.html

[実施店舗]

全店

[注意事項]

※「はしゃげるサマー!夏のグループ割」は4名以上から対象です。

※「はしゃげるサマー!夏のグループ割」を使用する際はVS PARK各店のLINEクーポン、またはおでかけ情報サイト いこーよ内のVS PARK各店のクーポンをレジスタッフにご提示ください。

※クーポン1枚につき10名までご利用できます。

※LINEクーポンのご利用にはVS PARK各店舗のLINE友だち登録が必要です。

※本キャンペーンは120分料金が対象です。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がい者割引は適用外です

※ご来場の皆さまおそろいの上、受付をお願いします。

※ほかサービス・割引との併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。



■時間帯で選べるお得なキャンペーン



[期間]

2023年7月15日(土)~8月31日(木)

[内容]



16時以降の入場で20時まで120分料金で最大240分たっぷり遊べる!

※VS PARK イオンレイクタウンmori店のみ16時以降の入場で180分遊べます。

【販売時間】

16:00~18:00

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20230705_2.html

[実施店舗・料金]

VS PARK イオンモール新利府 南館店

料金…一般:3,100円、学生:2,600円、小学生:2,100円 ※通常120分→最大240分

VS PARK イオンレイクタウンmori店

料金…一般:3,200円、学生:2,700円、小学生:2,200円 ※通常120分→たっぷり180分

VS PARK ららぽーと愛知東郷店

料金…一般:3,100円、学生:2,600円、小学生:2,100円 ※通常120分→最大240分

VS PARK セブンパーク天美店

料金…一般:3,100円、学生:2,700円、小学生:2,200円 ※通常120分→最大240分

VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

料金…一般:3,100円、学生:2,700円、小学生:2,200円 ※通常120分→最大240分

※VS PARK ららぽーとEXPOCITY店は実施しません。

※各店ごとに料金が異なります。公式サイトでご確認ください。

[注意事項]

※利用受付は16:00~18:00です。

※各店各日数量限定先着100名さままでの販売です。

※VS PARK イオンレイクタウンmori店以外の全店は20時を超えてご利用になる場合は延長料金が発生します。

※VS PARK イオンレイクタウンmori店のみ、180分以上利用する場合は通常の延長料金が発生します。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がい者割引は適用外です。

※入場制限人数を超えていた際には入場待ちする場合があります。

※ほかサービス・割引との併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。





[期間]

2023年7月15日(土)~8月31日(木)

[内容]



18時以降の入場でお得な料金で21時まで最大180分遊べる!

【販売時間】

18:00~19:00

【「夜遊びパック」料金】

一般:2,000円、

学生・小学生:1,500円

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20230705_3.htm

[実施店舗]

全店

※期間中、営業時間が変更になる可能性があります。詳しくは各店公式サイトをご確認ください。

[注意事項]

※利用受付は18:00~19:00です。

※各店各日数量限定先着100名さままでの販売です。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がい者割引は適用外です。

※入場制限人数を超えていた際は入場待ちする場合があります。

※ほかサービス・割引との併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。





[期間]

2023年7月15日(土)~8月31日(木)

[内容]



10時以降の入場で120分料金でたっぷり180分遊べる!

【販売時間】

10:00~11:00

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20230705_4.htm

[実施店舗・料金]

VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

料金…一般:3,100円、学生:2,700円、小学生:2,200円 ※通常120分→たっぷり180分

[注意事項]

※利用受付は10時~11時です。

※各日数量限定先着100名さままでの販売です。

※180分以上ご利用の場合は通常の延長料金が発生します。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がい者割引は適用外です。

※ほかサービス・割引との併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。







【『VS PARK』についてのご案内】

『VS PARK』は国内6店舗で展開中!(店舗によりアクティビティの内容は一部異なります。)

2023年7月15日(土)から8月31日(木)の間、夏期特別料金を適用します。

※各店ごとに料金が異なります。詳しくは各店公式サイトの料金ページをご確認ください。

※期間中、営業時間が変更になる可能性があります。詳しくは各店公式サイトをご確認ください。



■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/

■VS PARK イオンレイクタウンmori店 ※新アクティビティ「Twister」登場!

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/laketown/

■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1、3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/

■VS PARK ららぽーとEXPOCITY店 ※7/13(木)大規模リニューアル!

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/expocity/

■VS PARK セブンパーク天美店

〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美(SEVEN PARK AMAMI) 2階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/





