フィギュアスケート総合誌・扶桑社ムック『フィギュアスケートLife』は、プロとして新たなスケート表現を切り拓く羽生結弦さんの活躍を豊富な写真で振り返り、別冊『羽生結弦 PROFESSIONAL』として8月31日に発売します。









ソチ五輪、平昌五輪金メダリストの羽生結弦さんが2022年7月19日にプロ転向を表明してから1年。

スケート史上初の単独公演「PROLOGUE」や、前人未踏の東京ドーム単独公演「GIFT」をはじめ、3.11に被災地から希望を発信した「羽生結弦 notte stellata」など、数々のアイスショーを成功させてきました。



「Fantasy on Ice 2023」 後半ツアーの貴重な最新写真も満載!







本書はプロアスリート1年目の羽生さんの活躍を、豊富な写真とレポートで振り返ります。











共演者や振付師が語る舞台裏の貴重なエピソードも!







ショーの共演者や振付師、衣装担当が語る羽生さんの姿や、舞台裏の貴重なエピソードなど、読み応えのあるインタビュー記事をお届けします。















【Photo & Report】

●Fantasy on Ice 2023 新潟公演/幕張公演

●羽生結弦notte stellata

●プロローグ 横浜/八戸公演

●東京ドーム単独公演 GIFT

●Stars on Ice 2023 ジャパンツアー



【インタビュー】

田中刑事 「ゆづのすごさは現役の頃と変わらぬ集中力」

山本草太 「羽生選手から受けたたくさんの刺激とアドバイス」

デヴィッド・ウィルソン 「ユヅは自分が何者かを知っている。本当のプロフェッショナル」

原 孟俊 「手探りの中、座長の羽生さんがショーの方向性を導いてくれた」 他



書誌情報





『フィギュアスケートLife Extra 「羽生結弦 PROFESSIONAL」』

発売:2023/08/31

定価:1,980円(本体1,800円+税)

判型:A4判 オールカラー‎ 112ページ

ISBN:978-459-462103-2



購入リンク

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594621031

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/17575455/



本書に関するお問い合わせ





株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp



