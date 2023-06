[株式会社STARBASE]

今回ウクライナの戦争を目のあたりにし、戦争反対は勿論俺は平和な時が大好きな事を再確認できたのと、微力でも何か出来ればと思い戦争で泣いたり傷ついたウクライナの友達や人の為に今回のドネーション曲を配信します。



★作品の売上金は全額「ウクライナ救済」に寄付してブログで募金詳細は公開中★

http://zatuon.jar-beat.com/





BAKUがスクラッチで歌っているように全編擦りまくる”ayame”。(https://lnk.to/AB_ayame)

蒸し暑い夏の夜のトラックに激渋好みの韻を踏む走馬党のARKが印象的な”Flamed Up”。(https://lnk.to/Flamed_Up)



音好きにはタマラナイ派手さは無いが何度もリピートできる2タイトルを2023年6月17日にリリースする。







●asa Profile●

asa / Jar-BeatRecord



1998年 DJ KRUSH”覚醒”に参加後、自主製作の活動をする為にJar-Beat Recordを立ち上げる。

2002年に"shigam"を結成。o.n.o(tbhr)、SHIBATA(ゆらゆら帝国)と共にミニアルバム「beauty」をリリース。

その後色々なアーティストと作品やライブをしながら、1stアルバムを2006年、2ndを2008年に発表する。

2003年~2015年まで東京吉祥寺に、音楽と雑貨を扱うリアル店舗。

「Jar-BeatRecord 」http://www.jar-beat.com/ を開店。

2015年閉店後web shopを引き続き営業しながら、2023年現在もレーベル&制作活動中。

Twitter: https://twitter.com/asa_JarBeatRec

Instagram: https://www.instagram.com/jarbeatrecord_asa/



●asa :DISCOGRAPHY●

1998/9 One song on "Kakusei" by DJ KRUSH

1999/4 One song on "Shikon" Shibuya FM compilation ALUBM

1999/6 Founded Jar-Beat Records

1999/8 Independent Release first work "asa-ep" No. J-001 limited edition of 1000 ..

2000/4 " Kigenkikou" No. J-002 l

imited edition of 2500.. featuring THA BLUE HARB/BOSS THE MC, DJ BAKU

2000/10 "beat back"which is one of song in "Kigenn kikou" got no.

1 in Howie-B official site/record BOX chart

2000/5 " Jakunenn" NO. J-003 limited edition of 1500 DJ DAIKEI & asa 2000/8 One song on "Kyougenn" speedstar compilation ALUBM with DJ BAKU

2000/9 " Rabbit The Direction" (7inch) NO.J-004 limited edition of 500 collaborated with Fujita Blender

2001/3 " DEEPEST" NO. J-005 limited edition of 1000collaborated with Headroc ( DAZZLE-T & KAZ)

2001/4 " Sanagi" NO. J-006 limited edition of 800 collaborated with Rumi( poetry)

2001/7 One song on "43-26" skateboadVT compilation by Takahiro Morita

2002/6 One song on "HOME BREWER" compilation ALUBM

2002/7 One song on "KAGAMI" NavelCord compilation ALUBM

2002/9 " beauty" NO.J-007/CD-001 asa new unit by "shigam"

2005/3 It participated japanise underground rapper cd"JAM"JBRCD-002 all track by asa ..2006/9 It made it from one Frorpedisc from 1999to2000 beat collection cd "1,44MBeat vol,1"JBRCD-003

2006/12 asa 1st album "FastAbstractBass"

2007/1 "1,44MBeat vol,2"

2008/1 asa 2nd album "FastAbstractBass2"

2008/8 asa"JAM2"

2010 / asa x CUBEc.u.g.p "捕食"

2014 / V.A. "Jar-BeatRecord Compilation"

2017 / asa "abstraction lower crass -A"

2020 / asa - 2017 TRIP-HOP LIVE /abstraction lower crass -A - Jar-BeatRecord[CD-Rx2]



●作品概要●





アーティスト:asa + BAKU (アサ プラス バク)

タイトル:ayame(アヤメ)

ジャンル:alternative (オルタナティブ)

プロデュース:asa

発売日:2023年6月17日

【各種配信サービス】:https://lnk.to/AB_ayame





●BAKU Profile●

般若、RUMI とともにヒップホップユニット「般若」を結成。解散後にソロデビュー。2006 年リリースのアルバム『SPINHEDDZ』(2008 年には Slipknot の DJ Starscream や MarsVolta の Omar 率いる N2O Records より US 盤もリリース ) でビートミュージックの新たな扉を開き、2008 年にはダンスミュージックに本格的に挑戦した 2nd アルバム『DHARMA DANCE』を発表。翌年、日本を代表する12 人のラッパーをフィーチャーした『THE 12JAPS』をリリース。BAKU が発起人となり主催した都市型音楽フェス〈KAIKOO POPWAVE FESTIVAL'10〉を晴海客船ターミナル特設ステージで開催。2 日間で 1 万人以上が集まり、2005 年からはじまった同イベントで過去最大規模となる。

近年は、いとうせいこうや七尾旅人とのコラボレーション、渋谷慶一朗ややくしまるえつこ ( 相対性理論 ) の楽曲のリミックス、KYONO(ex.THE MAD CAPSULE MARKETS) とのユニットの結成、DJ としては韓国、台湾、フランス、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドなどにも招聘され、OUTLOOK FESTIVAL JAPAN 2015 SOUND CLASH で優勝を果たすなど、国際的な活動を展開。2020 末には、宮崎大祐監督作品 映画「VIDEOPHOBIA」のテーマ曲を含む、オリジナルアルバムとしては実に 5 年振りとなるアルバム「K.A.I.K.O.O」をリリース。2021 年からは自身のレーベル「KAIKOO」をより様々なジャンルのアーティストの作品を次々よリリースする中、2022 年 12 月、超豪華ラッパー陣を迎えた、久方ぶりとなるヒップホップ・アルバム「MO' BETTER TRUTH」をリリースする。

YouTube:https://www.youtube.com/c/BAKUKAIKOO

Instagram : https://www.instagram.com/baku_kaikoo/



●作品概要●



アーティスト:asa feat. ARK (アサ フューチャリング アーク)

タイトル:Flamed Up(フレイムドアップ)

ジャンル:HIP-HOP/RAP (ヒップホップ、ラップ)

プロデュース:asa

発売日:2023年6月17日

【各種配信サービス】:https://lnk.to/Flamed_Up





●ARK Profile●

ジンライム ダ バイブレーターと共にBACKGAMMONとして、渋谷 CAVE で行われていたイベント“SMILE HEART”にてLIVE 活動を開始する。

2000年から2002年にかけ、 BACKGAMMON 1st. single『撃破』1st.EP 『BACKGAMMON』そして、1st. Full Album『3rd Eye Contact』を完成させ、走馬党Entertainment/Positive Productionよりリリース。

Japanese Hip-Hop 史上初のワンウェイコンピレーションアルバム『GUERRILLA GROWING PLATINUM』にOriginal楽曲を提供し、オリコンチャートBest100入りを果たす。

ラッパ我リヤの『ヤバスギルスキル Part 3』に参加し、類稀なるスキルを見せつけ、人気を上げた。ラッパ我リヤ『人の一生』や、湘南乃風『We Got a Power 』LIBRO『DOYTENA 2000』 など、様々なアーティストの作品に客演。

2006年9 月メジャーレーベルアルファマーケットより、走馬党初のフルアルバム『SOHMATOH』をリリース。

Instagram : https://www.instagram.com/ark_sohmatoh/



