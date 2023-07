[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは、中山美穂の代表的傑作4作品の世界初SACDハイブリット化を企画。株式会社ステレオサウンド監修のもと、キングレコード株式会社が製造し、タワーレコード全店およびタワーレコード オンライン限定で8月30日(水)より販売します。







タワーレコードが企画する世界初のSACDハイブリッド化プロジェクト第2弾は『ONE AND ONLY(+8)』、『Mind Game(+4)』、『angel hearts(+5)』、『Hide'n' Seek(+6)』の4作品。株式会社ステレオサウンド監修のもと、現存するオリジナル・アナログマスターテープから最新リマスタリングし、サウンドをよりリアルに再現しました。欧米の先端文化をアップデートし、ヒット曲として昇華させる、歌謡界でも唯一の高い作品性を誇る傑作を高品位サウンドで聴くことが出来る、全く新しい中山美穂体験となります。

全タイトル共通 商品詳細&仕様





■ 発売日:2023年8月30日(水)

■ 企画および販売:タワーレコード株式会社

■ 製造および発売:キングレコード株式会社

■ 監修:株式会社ステレオサウンド(https://online.stereosound.co.jp/)

■ マスタリング・エンジニア:辻 裕行(株式会社キング関口台スタジオ http://cnt.kingrecords.co.jp/studio/)

■ ディスク形態:SACD/CD ハイブリッド盤。世界初SACD化。通常のCDプレーヤーで再生可能。

■ 仕様:オリジナル・アナログマスターテープから2023年最新リマスタリング。SACD層では、オリジナル・アナログマスターから忠実に変換されたSACDマスター(DSD)を使用。当時のサウンドをよりリアルに再現。CD層でもオリジナル・アナログマスターからDSD変換されたデジタル・データを変換したPCMマスターを使用。通常のCDプレーヤーでの再生でも、既存のCDを圧倒する高音質を実現。

■ 収録曲:全作品にそれぞれボーナス・トラックを追加収録。

■ 盤印刷面:緑色仕様

■ パッケージ仕様:通常プラケース仕様

■ 解説:ステレオサウンド 武田昭彦

■ 販売価格:各4,180円(税込)※生産限定盤



SACD(スーパーオーディオCD)とは





2.8MHz DSDを採用した高音質メディアとして1999年に登場したCDと同じ12cm光ディスク。Direct Stream Digital(DSD)方式は従来のPCM方式とは全く異なる音声信号の大小を1ビットのデジタルパルスの密度(濃淡)で表現する方式です。SACDはCDの約7倍の4.7GBの容量を持っています。この容量を生かし、アーティストや制作者側が意図したオリジナル・マスターに極めて近い高音質で、音楽をお楽しみいただけます。尚、ハイブリッドディスクの場合は、通常のCDプレーヤーで再生が可能です。

タワーレコード オンライン SACD特集ページ:https://tower.jp/site/series/sacd



タイトル別 商品詳細





中山美穂『ONE AND ONLY(+8)』5th ALBUM

オリジナル・リリース:1987年7月15日



初の米LA録音を含むダンス・ポップ傑作アルバム。鷺巣詩郎、清水信之、船山基紀らによる分厚いエフェクトを効かせたシンセ・サウンドを多用した編曲も先鋭的なエレクトリック・ファンクの連続。ヒット・シングルに頼らず、全てオリジナルの新曲で固めたコンセプト重視のアルバム至上主義を志向。ボーナス・トラックとして、松本 隆作詞、筒美京平作曲、船山元基編曲により発表されたシングル曲で、中山美穂本人主演のTVドラマ『ママはアイドル』主題歌にも使用された「派手!!!」、小室哲哉作曲、船山基紀編曲によるシングル曲「50/50」(フィフティー・フィフティー)など計8曲を追加収録。



<収録曲>

01. Liberty Girl(作詞:北山瑞穂 作曲:佐藤 健 編曲:鷺巣詩郎)

02. Singapore(作詞:田口 俊 作曲:久保田利伸 編曲:船山基紀)

03. Linne Magic (作詞:田口 俊 作曲:小室哲哉 編曲:鷺巣詩郎)

04. おこっChaiなランデブー(作詞・作曲:尾関昌也 編曲:鷺巣詩郎)

05. 悲しみのライダー(作詞・作曲:EPO 編曲:清水信之)

06. By-By My Sea Breeze(作詞:田口 俊 作曲:久保田利伸 編曲:鷺巣詩郎)

07. 真夏はNonfiction(作詞:蓮田ひろか 作曲:佐藤 健 編曲:清水信之)

08. Time Up(作詞:蓮田ひろか 作曲:HALNEN 編曲:清水信之)

09. 決心(作詞:芹沢 類 作曲:佐藤 健 編曲:清水信之)

10. Silent Night(作詞:芹沢 類 作曲:中崎英也 編曲:清水信之)

-Bonus Tracks-

11. 「派手!!!」(作詞:松本 隆 作曲:筒美京平 編曲:船山基紀)

12. ジェラシー(作詞:松本 隆 作曲:筒美京平 編曲:船山基紀)

13. 50/50(フィフティー・フィフティー)(作詞:田口 俊 作曲:小室哲哉 編曲:船山基紀)

14. 斜めな愛を許して(作詞・作曲:鮎川麻弥 編曲:鷺巣詩郎)

15. 「派手!!!」(Instrumental)(作詞:松本 隆 作曲:筒美京平 編曲:船山基紀)

16. ジェラシー(Instrumental)(作詞:松本 隆 作曲:筒美京平 編曲:船山基紀)

17. 50/50(フィフティー・フィフティー)(Instrumental)(作詞:田口 俊 作曲:小室哲哉 編曲:船山基紀)

18. 斜めな愛を許して(Instrumental)(作詞・作曲:鮎川麻弥 編曲:鷺巣詩郎)





中山美穂『Mind Game(+4)』7th ALBUM

オリジナル・リリース:1988年7月11日



チャート1位を獲得した前作『CHATCH THE NITE』の快進撃を経て、アーティストとしてのスタンスを確固たるものにしたアーバン・コンテンポラリー傑作アルバム。中山美穂作品における重要作家CINDYの起用はここからで、杉山卓夫、羽田一郎、柿崎洋一郎など久保田利伸とそのバックバンドMother Earth周辺のミュージシャンが全面バックアップ。CINDYと羽田一郎共作のお洒落なデジタル・ファンク「Mind Game」などを収録。ボーナス・トラックとして、ROD ANTOONによる編曲のシングル曲で、中山美穂主演のTVドラマ『若奥さまは腕まくり!』主題歌でもあった「人魚姫 mermaid」、リミックス・アルバム『Makin' Dancin'』より、「Funky Mermaid」[M.I.D. DANCE MIX]など計4曲を追加収録。



<収録曲>

01. Into The Crowd(作詞:CINDY 作曲・編曲:羽田一郎)

02. Strange Parade(作詞:芹沢 類 作曲:羽田一郎 編曲:杉山卓夫)

03. Why Not?(作詞:芹沢 類 作曲:羽田一郎 編曲:杉山卓夫)

04. Cat Walk(作詞:芹沢 類 作曲・編曲:KITARO)

05. Moonlight Sexy Dance(作詞:芹沢 類 作曲・編曲:杉山卓夫)

06. In The Morning(作詞:川村真澄 作曲:久保田利伸 編曲:杉山卓夫)

07. Mind Game(作詞:芹沢 類 作曲:CINDY/羽田一郎 編曲:杉山卓夫)

08. I Know(作詞:芹沢 類 作曲:CINDY 編曲:杉山卓夫)

09. Velvet Hammer(作詞:川村真澄 作曲:久保田利伸 編曲:杉山卓夫)

10. Take It Easy(作詞:川村真澄 作曲:久保田利伸 編曲:杉山卓夫)

11. Long Distance To The Heaven(作詞・作曲:北山瑞穂 編曲:杉山卓夫)

12. Husky Town(作詞:芹沢 類 作曲:羽田一郎 編曲:杉山卓夫)

-Bonus Tracks-

13. 人魚姫 mermaid(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:ROD ANTOON)

14. Funky Mermaid [M.I.D. DANCE MIX]

人魚姫 mermaid(作詞:康 珍化 作曲:CINDY)

50/50(作詞:田口 俊 作曲:小室哲哉)

クローズ・アップ(作詞:松本 隆 作曲:財津和夫)

JINGI・愛してもらいます(作詞:松本 隆 作曲:小室哲哉)

Moonlight Sexy Dance(作詞:芹沢 類 作曲:杉山卓夫)

15. 人魚姫 mermaid(Instrumental)(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:ROD ANTOON)

16. In The Morning(Instrumental)(作詞:川村真澄 作曲:久保田利伸 編曲:杉山卓夫)





中山美穂『angel hearts(+5)』8th ALBUM

オリジナル・リリース:1988年12月5日



中山美穂のヒット曲における重要作家、CINDYと名コンビとなっている鳥山雄司が編曲と演奏で参加。快進撃を続ける中山美穂のアーバン~ブラコン路線をさらにアダルトに進化させた傑作アルバム。中山美穂主演ドラマ『君の瞳に恋してる!』の挿入歌にも使用されたエレクロ・ファンク「Too Fast, Too Close」、『第39回NHK紅白歌合戦』出場の際にも歌われたシングル曲「Witches」などを収録。ボーナス・トラックとして、先行シングル「Witches」(Single Version)、「Too Fast, Too Close 」(Dance Version)など計5曲を追加収録。



<収録曲>

01. Sweetest Lover(作詞:北山瑞穂 作曲:CINDY 編曲:瀬尾一三)

02. Too Fast, Too Close(作詞:CINDY 作曲:鳥山雄司/CINDY 編曲:鳥山雄司)

03. Bad Girl(作詞:康 珍化 作曲:村松邦男 編曲:鳥山雄司)

04. Diamond Lights(作詞:戸沢暢美 作曲:鳴海 寛 編曲:瀬尾一三)

05. 天使の気持ち(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

06. Witches(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

07. 瞳でLovin' You(作詞:康 珍化 作曲:羽田一郎 編曲:小島良喜)

08. Please(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

09. Try or Cry(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:小島良喜)

-Bonus Tracks-

10. Witches(Single Version)(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

11. 誓いを破って(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:村松邦男)

12. Too Fast, Too Close(Dance Version)(作詞:CINDY 作曲:CINDY/鳥山雄司 編曲:鳥山雄司)

13. Witches(Single Version)(Instrumental)(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

14. 誓いを破って(Instrumental)(作詞:康 珍化 作曲:CINDY 編曲:村松邦男)





中山美穂『Hide'n' Seek(+6)』9th ALBUM

オリジナル・リリース:1989年9月5日



アルバムチャート1位に再びランクインさせたアーティスト中山美穂の傑作アルバム。名コンビ、鳥山雄司編曲によるCINDY作詞作曲のニュージャックスウィング「Destiny」、中山美穂主演映画『どっちにするの。』主題歌で、杏里プロジェクトのサウンド・プロデュースによる杏里からの提供曲「Virgin Eyes(Edit Version)」、小林信吾編曲による杏里からの提供曲「Stardust Lovers」、角松敏生作詞作曲のバラード人気曲の3度目の新録音「You're My Only Shinin' Star(Present From Miho)」も収録。ボーナス・トラックとして、中山美穂出演の資生堂 TVCM曲で、CINDY作曲&鳥山雄司編曲による奇跡の名曲「ROSECOLOR」、そのカップリングでお洒落なハイエナジー~エレクトリック・ブギー「YOU AND I」など計6曲を追加収録。



<収録曲>

01. Party Down(作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

02. Hide'n' Seek(作詞:中山美穂 作曲:CINDY /鳥山雄司 編曲:鳥山雄司)

03. Destiny(作詞・作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

04. Naked Cruising(作詞:芹沢 類 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

05. Endless My First Love(作詞・作曲:中山美穂 編曲:小林信吾)

06. Virgin Eyes(Edit Version)(作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小倉泰治)

07. Stardust Lovers(作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小林信吾)

08. Island Blue(作詞:中山美穂 作曲:中西圭三 編曲:小林信吾)

09. Split Love(作詞・作曲:中山美穂 編曲:小林信吾)

10. You're My Only Shinin' Star(Present From Miho)(作詞・作曲:角松敏生 編曲:大谷和夫)

-Bonus Tracks-

11. ROSECOLOR(作詞:康珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

12. YOU AND I(作詞:CINDY 作曲:Greg Moore 編曲:鳥山雄司)

13. VIRGIN EYES(Single Version)(作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小倉泰治)

14. サンクチュアリ~Sanctuary~(作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小倉泰治 ストリングス編曲:大谷和夫)

15. ROSECOLOR(Instrumental)(作詞:康珍化 作曲:CINDY 編曲:鳥山雄司)

16. VIRGIN EYES(Instrumental)(作詞:吉元由美 作曲:杏里 編曲:小倉泰治)



