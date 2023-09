[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG×Spaldingコラボ記念SNSキャンペーン」



ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic Of Gamers(ROG)とスポーツブランドのスポルディングとのコラボレーションキャンペーンの開催を発表しました。それぞれの公式X(Twitter)をフォロー&リポストすると抽選で10名様にROG×SPALDING限定グッズが当たります。

開催期間:2023年9月4日(月)~2023年9月18日(月)







キャンペーン名





「ROG×Spaldingコラボ記念SNSキャンペーン」

キャンペーン開催期間





2023年9月4日(月)~2023年9月18日(月)

キャンペーンサイト





ROG JAPAN公式X(Twitter)

https://twitter.com/ASUSROGJP

スポルディング・ジャパン公式X(Twitter)

https://twitter.com/spalding_japan

参加方法





1.ROG JAPANとスポルディング・ジャパンの公式X(Twitter)をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト

3.さらにキャンペーン投稿を引用リポストで「ROGxSpalding」を付けて投稿すると当選率がアップします。

賞品





ROG×SPALDING限定グッズ:抽選で10名様

・ROG×SPALDINGバスケットボール(2022ver)

https://rog.asus.com/apparel-bags-gear/gear/rog-x-spalding-basketball-model/



・スポルディングエッセンシャルスポーツタオル(レッド×ホワイト)

https://www.spalding.co.jp/view/item/000000002237



キャンペーンに関しての問い合わせ先





キャンペーンに関してご不明な点は以下までご連絡ください。

ASUS JAPAN株式会社キャンペーン事務局:op_campaign@asus.com

なお、当選に関する個別のお問い合わせへの回答はいたしかねますのでご了承下さい。

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

公式Twitter(X) : https://twitter.com/ASUSROGJP

スポルディング







1876年イリノイ州シカゴで誕生したスポーツブランド。

約100年間メジャーリーグの公式球として採用されたベースボールをはじめ、アメリカンフットボール、バレーボール、バスケットボール等、様々な競技における世界初のボールを開発してきた。

近年は、バスケットボール最高峰リーグとされる 『NBA』において約40年間公式球、公式バックボードサプライヤーを務め、現在ではボールに加えギアやウェアなどを製造する総合スポーツブランドとして、アメリカのトップスポーツシーンを中心に絶大なる信頼を誇っている。

公式Twitter(X) : https://twitter.com/spalding_japan



