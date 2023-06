[株式会社STARBASE]







今年1月に行われた、PUNPEE ワンマンツアー、The Sofaking... Damn!!! Tour の最終日となる中野サンプラザでの公演が、illicit tsuboi ミックスの元、再編集され、七夕の夜にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場での上映イベントが決定。

当日はPUNPEE、原島“ど真ん中”宙芳、METEORの3人が上映中に解説なども兼ねた生副音声と共に、上映後にはトークショーも開催、当日限定物販も予定されている。詳細は後日、改めてアナウンスされる。



300名限定のプレミアムチケットの先行申込は6/10(土) 10:00 開始予定。



●PUNPEE、原島“ど真ん中”宙芳 からのメッセージ

PUNPEEより▼

どもです、お久しぶりですPUNPEEです。

来る7.7お台場はUNITED CINEMASにて今年の初めに行われた中野サンプラザのTour Finalの模様を上映することになりました。

よく豊島園のUNITED CINEMASに夜な夜なバイクで映画を見に行ってた頃が感慨深いです。

原島さんと当日はトークだったりしながらポップコーンやらアルコールでもいきつつやろうと思うのでオフショットも含めてなんか楽しみましょう。なんかグッズも作ります!!!

P



原島“ど真ん中”宙芳より▼

1月の『The Sofaking... Damn!!! Tour』中野のツアーファイナルから早くも半年。PUNPEEの人気は爆発中らしいので、その時は知らなかったけど、今は夢中な人もいることでしょう。当日気が乗らなかった人も、チケット取れなかった人もこの機会に是非。

7/7ということで、こんなシーンを待ってたぜ!という場面では一時停止もしてくれるはず。



●イベント概要

■タイトル:Seasons Greetings'23 -The Sofaking... Damn!!! Friday: Tour Film Commentary

■日程:2023年7月7日 金曜日

■会場:ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 https://www.unitedcinemas.jp/odaiba/index.html

■時間:受付開始 19:30 / 上映開始 20:00



チケット先行申込▼ (6/10 10:00 on sale!!! )

https://w.pia.jp/t/seasons-greetings/



■チケット代金:3500円

■トークタイム出演者:PUNPEE / 原島“ど真ん中”宙芳



※ライブはございませんのでご注意ください。

※チケットの当選は抽選になりますのでご注意ください。

※座席は指定出来ません。当選者様にはランダムに座席が振り分けられますので、ご了承くださいませ。



■お問い合わせ:

株式会社SUMMIT

info@summit2011.net



●PUNPEEプロフィール



Photo by TAKESHI SHINTO



ラッパー/プロデューサーとして、2009年に自身のグループPSGでの1st アルバム『David』を発表。

RedbullのTVCM、TBS系水曜日のダウンタウンのOP、アニメ作品「オッドタクシー』の劇伴音楽を担当するなど、幅広く活動。

宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のオフィシャルRemixを担当し、同楽曲は米iTunes総合チャートで第2位を記録。

2022年12月に、前作「The Sofakingdom」の付録的位置付けであり、対になるような作品「Return of The Sofakingdom」を発表。そして、そして2023年3月、相鉄東急直通記念ムービー『父と娘の風景』の楽曲「タイムマシーンにのって/家族の風景」を発表した。この楽曲は、相鉄線と東急線を“つなぐ”にちなんで、制作された。

しかしまぁ、大事なのは今後である。P



PUNPEE : https://www.summit2011.net/artists/punpee/

PUNPEE Official Twitter:https://twitter.com/PUNPEE

PUNPEE Official Instagram:https://www.instagram.com/punpee_

PUNPEE Official YouTube:https://www.youtube.com/@PUNPEE



