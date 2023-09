[ASUS JAPAN株式会社]

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic Of Gamers(ROG)が日本最大級のゲーム祭典「東京ゲームショウ2023」に出展することを発表しました。

ビジネスデイ:2023年9月21日(木)、2023年9月22日(金)

一般公開日:2023年9月23日(土)、2023年9月24日(日)







今回の東京ゲームショウ2023は2023年9月21日(木)よりビジネスデイが開催され、9月23日(土)より一般公開となります。ASUSからは、ゲーミングブランドのRepublic Of Gamers(ROG)で出展いたします。ROGブースでは2023年に発売された最新のマザーボードやビデオカード、ノートパソコンやハンドヘルドゲーミングPCの「ROG Ally」を展示するほか、実際にゲーミング環境を再現した展示をご用意しました。展示製品には日本未発売、日本最速公開の製品も複数あり、実際に手に取ってお試しいただけます。

様々な新作ゲームを試遊できるブースに加え、様々なキャンペーンも実施しておりますので、皆様のご来場をお待ちしています!

ROG×TOKYO GAME SHOW 2023特設サイト





BATTLE-READY ーROGで完全装備ー

https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_tgs2023/

開催概要







名称:東京ゲームショウ2023

会期:2023年9月21日(木)~9月24日(日)

ビジネスデイ

9月21日(木)10:00~17:00

9月22日(金)10:00~17:00

一般公開日

9月23日(土)10:00~17:00

9月24日(日)10:00~17:00

会場:幕張メッセ

公式サイト : https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/

出展ブース:小間番号 03-N06

出展内容:製品の展示・試遊

試遊可能タイトル (五十音順)





・インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険

・Apex Legends(TM)

・スターオーシャン セカンドストーリー R

・ストリートファイター6

・モンスターハンターライズ:サンブレイク DEMO

・ロックマンX DiVE オフライン

...等、様々なタイトルで試遊が可能です!

キャンペーン





出展記念キャンペーン



開催期間:9月8日(金)~9月20日(水)

ROGの公式X(旧Twitter)アカウントをフォロー&対象のポストをリポストで応募完了!

抽選で計2名の方にROGゲーミングPCやデバイスセットが当たります。

詳細は特設サイトにて:https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_tgs2023/

また、会場で参加できるキャンペーンもご用意しています。

皆様のご来場をお待ちしております!

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式Twitter(X) : https://twitter.com/ASUSROGJP



