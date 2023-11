[株式会社サザビーリーグ]

地球環境に配慮した、色鮮やかな巾着ポーチへ



ありのままの姿が放つ煌めきをコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード /https://www.artidaoud.com/)は、2023年11月より順次、皆さまにお届けする通常パッケージをリニューアルいたします。

ARTIDA OUDのジュエリーの主な生産地であるインド。その地への還元とお返しの想いを込め、インドのNGOにて、女性たちに制作いただいた巾着ポーチへとリニューアルいたしました。捨てられる運命にあった色鮮やかなサリー生地をアップサイクルすることで、地球環境に配慮するとともに、その異なる素材や柄は、届いた際の高揚感の創出やブランドの大切にするひとつひとつの個性やありのままの美しさを体現しています。

巾着ポーチは女性たちの職業支援および収入のサポートとなり、未来への持続的な取り組みへと繋がります。



また、「THE ANOTHER MUSEUM」限定で、オーガンジーのショッピングバッグも新たに登場。

ここでしか手に入れることができない特別感や、繰り返し使っていただくことを願ったデザインに生まれ変わりました。









NGOの支援につながる巾着ポーチ







お届けした後も様々な用途でお使いいただけること、そして女性たちの職業支援および収入のサポートに繋がることを願って。



ポーチ制作風景のMOVIEはこちら:https://youtu.be/LbRk4pBhb8U?si=alLykq_VngFNg8pj



オーガンジーバッグ







THE ANOTHER MUSEUMでご購入いただくと、巾着ポーチをオーガンジーのショッピングバッグにお入れいたします。

ショルダーバッグ・トートバッグ・巾着と、様々な形で繰り返し使っていただけるよう、デザインにこだわりました。ちょっとしたお出かけの際にも大活躍のサイズ感です。



ARTIDA OUDのパッケージについてはこちら:https://www.artidaoud.com/package



ARTIDA OUDがお届けする、プレゼンテーション&全てのパッケージ







香りのプレゼンテーション

オンラインストアでご購入いただいた際は、開けた瞬間にオリジナルのパフュームがふんわり香る、五感を刺激するプレゼンテーションにてお届けします。香りはシーズンごとに変わります。



ただいまお届けの香りはこちら:https://www.artidaoud.com/item?goods_group_id=907













地球環境に配慮したエコパッケージ

パッケージ選択の際に、簡易包装となる「エコパッケージ」をお選びいただくと、次回以降のお買い物でご利用いただける100ポイントを付与させていただきます。地球環境に配慮した、持続可能な未来のために。

















Gift box

大切な人への贈りもの用には、パリを拠点に活動するイラストレーター・Debora Szpilman によるアートワークが描かれたさらにスペシャルなギフトパッケージをご用意。オリジナルメッセージを印字することもできるギフトカードと、オーガンジーのショッピングバッグが付属します。















Beauty gift

香水とハンドクリームのギフトラッピングには、オーガンジーのギフトパッケージをご用意しております。















ブライダルパッケージ

特別な瞬間を印象づける純白のギフトボックス







「白」を意味するブライダルコレクション名“saphed”を表現した純白のギフトボックスで、二人にとっての特別な時間がより喜びと幸せに包まれた記憶として残りますように。

純白のギフトボックスの内側にはゴールドの紙を貼りこみ高級感を。白の布張りのジュエリーケースは、リングが引き立つようシンプルを極めたデザイン。ブライダル用の白のミニショッパーと保証書が付属します。(※花びらは付属いたしません)



Bridal Collectionはこちら:https://www.artidaoud.com/bridal/saphed

ARTIDA OUDのパッケージについてはこちら:https://www.artidaoud.com/package



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-11:16)