2022年12月23日(金)、24日(土)、25日(日) / 1FL.「Dining & Bar LAVAROCK」



コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション(東京都中央区京橋、総支配人:大平兼太郎)は、2022年12月23日(金)~12月25日(日)まで、ホテル1階の「Dining & Bar LAVAROCK(ラヴァロック)」にて聖夜を彩るディナーコース「Beginning of Joy」を発売いたします。







銀座・中央通りに面した大きな窓から街の華やぎを感じられる「Dining & Bar LAVAROCK」のクリスマスディナーは、全5皿のコース。



ロマンティックなディナータイムを予感させる前菜は、ビーツでマリネしたサーモンや、生ハムとモッツァレラチーズのロールなど、色合いも華やかな一皿です。

クリスマスカラーをイメージしたブレッドボールは、あつあつのクリームスープと共にお召し上がりください。



魚料理は、店名の由来である溶岩石(=LAVAROCK)で香ばしくグリルしたカナダ産オマール海老と北海道産帆立貝を。オマール海老ならではのプリプリとした食感と旨味に、傍らに添えた浅利と青海苔のリゾットが合わさることで、海の味覚にさらに立体感がわき上がります。

肉料理は、芳醇な赤ワインでじっくりと煮込んだ牛頬肉。口の中でホロホロとほどけるまで煮込んだお肉に、トンカビーンズが香る芳ばしいマッシュポテトをあしらった、クリスマスのメインディッシュにふさわしい自慢の一品です。



欧州の鉄道駅の佇まいをモチーフとした温かみのある空間で、「Beginning of Joy」の名の通り、クリスマスディナーから始まる幸せなひとときをお過ごしください。





クリスマスディナー「Beginning of Joy」



窓の外のイルミネーションに彩られた煌びやかな街並みを眺めながら、溶岩石を用いたグリル料理でロマンティックなひとときをお楽しみいただけるクリスマスディナーです。









■メニュー:全5皿

・前菜: サーモンマリネと生ハムモッツァレラロール キャビアとパースニップピュレを添えて

・スープ:ブロッコリーとチェダーチーズのクリームスープ ブレッドボールスタイル

・魚料理:オマール海老と帆立貝のグリル 浅利と青海苔のリゾットと春菊のフリット ソースグルノーブル

・肉料理:国産牛頬肉の赤ワイン煮込み トンカビーンズ香るマッシュポテトとローストベジタブル

・デザート:ベリーとホワイトチョコレート "ブッシュドノエル"





■期間:2022年12月23日(金)、24日(土)、25日(日)

■提供時間:12月23日(金):17:30~22:00(L.O.21:00)、24日(土)・25日(日):2部制 17:00~ / 20:00~

■場所:Dining & Bar LAVAROCK(1階)

■料金:9,800円

※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です

※前日17時までの事前予約制です

※当コースは2名様より承ります





<ご予約・お問い合わせ先>

Dining & Bar LAVAROCK

TEL:03-3516-9333

URL:https://www.cytokyo.com/restaurant/





クリスマスディナー付き宿泊プラン「Joyful Stay Plan」



ロマンティックなクリスマスの夜をお過ごしいただける、コートヤード・バイ・マリオット東京ステーションの宿泊プラン。

ディナーは、ホテル1階にあるグリルダイニング「Dining & Bar LAVAROCK」で、クリスマスディナー「Beginning of Joy」をお召し上がりいただけます。また、ディナーとともに、パリの高級ホテルやレストランなど世界中で愛されるメゾン「ニコラ・フィアット」のフルボトルシャンパーニュを1組に1本ご用意しました。



澄んだ冬の空に映える皇居や、ショッピングに最適な銀座や日本橋にも近いホテルで、心躍るひと時をお過ごしください。





■期間:2022年12月23日(金)、24日(土)、25日(日)

■内容:

・エディターズルーム(23平方メートル )でのご宿泊

・Dining & Bar LAVAROCKでのディナーコース「Beginning of Joy」

・ニコラ・フィアット レゼルヴ・エクスクルーシヴ ブリュット

「ニュー センソリー エクスペリエンス」(フルボトル/ディナー時 または ルームサービス )

・Dining & Bar LAVAROCKでのご朝食

■料金:2名様39,840円~

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。

※2名様からの事前予約制となります。

※料金はご利用日により異なります、詳しくはホテルまでお問い合わせください



<ご予約・お問い合わせ先>

コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 宿泊予約

TEL:03-5488-3923 (9:00~18:00)

URL:https://www.cytokyo.com/



