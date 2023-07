[株式会社JTB]

株式会社JTBは、2023年8月25日(金)~9月3日(日)に沖縄で開催されるFIBAバスケットボールワールドカップ2023の公式ホスピタリティ「TIP OFF CLUB」1DAYパッケージを、7月10日(月)17時に発売を開始します。世界各国のスーパースターが集結するFIBA世界最高峰の大会をお楽しみください。

お申し込み:https://www.jtb.co.jp/sports/basketball_wc2023_hospitality/index.asp







■公式ホスピタリティ「TIP OFF CLUB」1DAYパッケージとは

FIBAバスケットボールワールドカップ2023を、沖縄アリーナ内のホスピタリティ専用スペースで観戦できるパッケージです。専用エントランスからのスムーズな入場、特別な空間でのご飲食やオリジナル記念ギフトなど、4年に1度の大舞台を満喫できる内容です。沖縄グループステージが開催される全10日間のうち、お好きな日程をお選びいただけます。座席は3タイプのスイートルーム、および4名掛けのテーブルシートがあり、1部屋を貸し切ることができるルーム販売と1席から購入可能な座席販売があります。









■ホスピタリティ「TIP OFF CLUB」1DAYパッケージに含まれる内容

・ホスピタリティパス(専用スペースでの観戦 ※専用エントランスより入場が可能)

・飲食ケータリングサービス

・オリジナル記念ギフト





大会公式ホスピタリティ「TIP OFF CLUB」の詳細は、JTBホームページをご覧ください。

https://www.jtb.co.jp/sports/basketball_wc2023_hospitality/index.asp



■『20GAMESパッケージ』と『2DAYSパッケージ』を先行発売中

沖縄アリーナで開催される10日間20試合すべてを観戦いただける「20GAMESパッケージ」と、日本戦を必ず1試合観戦可能な「2DAYSパッケージ」を先行で発売しています。





■お申込み方法

JTBホームページまたはお近くのJTB店舗へお問合せください。

https://www.jtb.co.jp/sports/basketball_wc2023_hospitality/index.asp





JTBは、スポーツを「みる」「する」「ささえる」の3要素を主軸に、スポーツの持つ価値と魅力の向上に取り組んできました。FIBAバスケットボールワールドカップ2023においても、これまで積み重ねてきた実績とノウハウを活かし、アスリートの活躍に感動するお客様のそばにいつも寄り添い、世界中の人々に忘れられない思い出を提供できるよう努めてまいります。



■一般のお客様からのお問合せ先

JTBスポーツマーケティング事業部

“FIBAバスケットボールワールドカップ2023ホスピタリティ”事務局

TEL:03-5909-8676 E-MAIL:fiba_hospitality@jtb.com

営業時間 9:30~17:30(土日祝は休業)



