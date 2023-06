[株式会社STARBASE]

6月から7月にかけ大阪~東京~福岡など23日24公演の全国ツアーを開催。長野のフェス「THE CAMP BOOK 2023」では勝井祐二(ROVO)、石橋英子、内田直之と共演!





リリアナ・エレーロやアレハンドロ・フラノフ、フアナ・モリーナ、アクセル・クリヒエールほか、90年代から同郷の名だたるアーティストたちと活動を共にしてきた、あるいはロバート・フリップ(キング・クリムゾン)のクラフティ・ギタリスツの一員として度々フリップの世界ツアーに帯同していることでもおなじみの、アルゼンチンを代表するギター奏者のフェルナンド・カブサッキ。

パンデミックのさなかにギターとディレイマシンだけを使い完全ソロで制作されたというその新作『Deeper Man』。本作はアルゼンチンでは同国の最高音楽賞である「プレミオス・ガルデル」の「ベスト・インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー」にもノミネート。

【各種配信サービス】:https://lnk.to/DeeperMan



美しく繊細なメロディ、反復が生み出す得も言われぬ没入感、南米音楽特有の郷愁、幻想的なアンビエンス……さまざまな表情を湛えたカブサッキの内なる音の小宇宙は、かつてないほどパーソナルで親密で、何ともいえぬ愛おしい輝きを放っております。

2011年の『LUCK』リリース時から2020年まで、来日は幾度となくありましたが、ソロ作品のリリースは2014年の『The Champion』以来、なんと8年以上ぶり。アルゼンチンの音楽シーンが生んだ稀代のアーティストのフレッシュな現在地点を、ぜひともチェックいただけたらと。





●作品概要

アーティスト:FERNANDO KABUSACKI(フェルナンド・カブサッキ)

タイトル:Deeper Man(ディーパー・マン)

ジャンル:ワールド・ミュージック(アルゼンチン)

作曲・プロデュース:フェルナンド・カブサッキ

発売日:2023年6月17日

●Frnando Kabusacki Profile●



1965年、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。ブエノスアイレス在住。5才のときに手にした2弦ギターがきっかけでギターを始める。1988 年に渡英してロバート・フリップ(キング・クリムゾン)のギター・クラフト・コースに参加。リーグ・オブ・クラフティ・ギタリスツ(LCG)の一員として度々フリップの世界ツアーに帯同する。1991年より、ブエノスアイレスのフィルム・アーカイヴと共同で、無声映画のサウンドトラックを即興演奏する不定形のプロジェクト、ナショナル・フィルム・チェンバー・オーケストラを立ち上げる。1992年には、LCGの主要メンバーだったアルゼンチン出身のエルナン・ヌニェスらと共に、ベルリンでロス・ガウチョス・アレマネス(LGA)を結成し、今に至るまで断続的に活動を継続。1995年から数年の間、フォルクローレ・シンガー、リリアナ・エレーロのバンドでギタリストをつとめる。1998年には初のソロ・アルバム『Houses I』を発表。この前後からフェルナンド・サマレア、マリア・ガブリエラ・エプメール、サンチャゴ・ヴァスケス、アレハンドロ・フラノフ、マリア・エヴァ・アルビストゥール、フアナ・モリーナ、アクセル・クリヒエールらと頻繁に共演を重ね、お互いの作品に参加するようになる。2000年にセカンド・アルバム『The Planet... and its beings』を発表。この作品には、エルメート・パスコアル、チャーリー・ガルシアやモノ・フォンタナも参加。2002年、フアナ・モリーナのサポート・ギタリストとして初来日。関連作品も次々に紹介され、「アルゼンチン音響派」の最重要人物として一躍注目を集める。これをきっかけに、山本精一や勝井祐二をはじめ、日本の様々なアーティストとの交流を深め、即興セッションを中心に多くの共演とリリースを重ねる。長短編映画やアニメーションのための作曲も多数。2011年6月にソロ作としては7枚目となるアルバム『LUCK』を日本盤発売。以降、精力的に来日を重ね(2013年、14年、16年、17年、2020年)、毎回多くの日本人アーティストとステージを共にしている。エンニオ・モリコーネやジョナサン・リッチマンのカバーを含む『The Champion』(2014年)以来となるひさびさの新作『Deeper Man』を2023年CD発売。





bandcamp:https://kabusacki.bandcamp.com/

Twitter:https://twitter.com/Kabusacki



◆来日情報◆

FERNANDO KABUSACKI JAPAN TOUR 2023

U-zhaan、ermhoi、山本精一、ナカコー(ex-SUPERCAR)、勝井祐二(ROVO)、石橋英子、内田直之… 今回も数多くの日本人ミュージシャンたちとセッション予定!





6月6日 大阪・難波 ベアーズ (https://namba-bears.main.jp/schedule.html )

6月7日 滋賀・石山 music bar tane(https://www.facebook.com/people/Tane/100057146242247/)

6月8日 京都・木屋町 アバンギルド(http://urbanguild.net/event/20230608_fernandokabusacki/)

6月10日 長野・富士見高原リゾート THE CAMP BOOK 2023(https://the-camp-book.com/)

6月11日 東京・神田 Polaris(https://polaristokyo.com/schedule/20230611)

6月12日 東京・神田 Polaris(https://polaristokyo.com/schedule/20230612)

6月14日 元住吉 Powers 2(https://www.powersbar.com/powers2/event/20230614/)

6月15日 元住吉 Powers 2(https://www.powersbar.com/powers2/event/20230615/)

6月16日 取手 Atelie Cafe Ju-tou(https://www.ju-tou.jp/live/index.html)

6月17日 東京・神谷町 梅上山 光明寺(https://www.taso.jp/event)

6月18日 東京・下北沢 440

・昼の部 (http://440.tokyo/events/2023-0618-13/)

・夜の部(http://440.tokyo/events/2023-0618-18/)

6月19日 東京・代々木上原 Haco Gallery(http://hakogallery.jp/)

6月21日 奈良 PRHYTHM Pyramid Music Festival 2023(https://www.prhythm.org/)

6月22日 名古屋 なんや(http://www.nanyagokiso.com/)

6月23日 岐阜 Slow Room(https://www.instagram.com/p/CsYMC00SIFH/)

6月24日 大阪・北加賀屋 Daphnia(https://club-daphnia.com/event.php?ID=604)

6月26日 博多 Utero(http://utero.jp/)

6月27日 山口・防府 BAR印度洋(https://twitter.com/indoyooo/status/1662648181300273154)

6月28日 広島 音楽食堂ondo(https://www.ongakushokudoondo.com/)

6月29日 岡山 Pepperland(http://www.pepperland.net/pllive.html?y=2023&m=6)

6月30日 神戸・塩屋 旧グッゲンハイム邸(http://www.nedogu.com/blog/archives/30245)

7月2日 京都 堀川会議室(https://www.horikawa-shotengai.com/%E5%A0%80%E5%B7%9D%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4)

7月3日 大阪・難波 music bar S.O.Ra.(http://www.joyful-noise.net/sora/schedule/202307.html)



