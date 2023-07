[タワーレコード株式会社]

梅田NU茶屋町店で7/12~開催決定!



タワーレコード梅田NU茶屋町店では、7月12日(水)から8月27日(日)の間、「山下達郎『CITY POP UP STORE @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI』」を3階の特設会場にて開催することが決定しました。







タワーレコード梅田NU茶屋町店 ニュースページ

https://tower.jp/article/news/2023/07/05/tn001



このポップアップショップは、大きな話題となっている山下達郎の1976年~1982年まで RCA/AIR YEARSにて発売された全8作品の2023年最新リマスター&ヴァイナル・カッティングによるアナログ盤、カセットの発売を記念して開催するもので、「FOR YOU」「RIDE ON TIME」の発売に合わせ先に渋谷店で実施したポップアップショップが大好評だったことを受け、大阪でも開催が決定しました。



今回、梅田NU茶屋町店では、7月5日(水)発売の「GO AHEAD!」「MOONGLOW」を記念する

「CITY POP UP STORE GO AHEAD! @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」を7月12日(水)~7月31日(月)に、そして8月2日(水)発売の「CIRCUS TOWN」「SPACY」発売を記念し8月1日(火)~8月27日(日)の間、「CITY POP UP STORE SPACY @TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」として2回にわけて開催し、大ヒットを記録する山下達郎のアナログ盤リリースを盛り上げていきます。



会場では、ここでしか買えないオリジナル・グッズをはじめ、オリジナル・ガチャガチャ、オフィシャル・グッズの販売、大型ジャケット写真によるフォトスポットなどの他、渋谷店開催で話題となったご購入特典「FOR YOU」ショッパー(ショッピングバッグ)を7月12日から、そして8月1日からは「SPACY」ショッピングバックを1万円以上(税込)お買い上げのお客様へ差し上げるなど、ポップアップショップならではの展開を実施していきます。

また、8月1日からの「CITY POP UP STORE SPACY @TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」では新たにSPACYグッズも販売するなど、梅田NU茶屋町店独自のグッズや企画も実施します。

開催概要





タイトル:山下達郎『CITY POP UP STORE @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI』

場所 :タワーレコード梅田NU茶屋町店3階 特設会場(大阪市北区茶屋町10₋12 NU chayamachi)

日程 :1.7月12日(水)~7月31日(月)

「CITY POP UP STORE GO AHEAD! @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」

:2.8月1日(火)~8月27日(日)

「CITY POP UP STORE SPACY @TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」

営業時間:11:00~21:00 ※6Fタワーレコードと営業時間が異なりますのでご注意ください。

入場 :無料

開催内容:1. 山下達郎 「RCA/AIR YEARS」グッズ、「山下達郎 PERFORMANCE 2023」ツアーグッズの販売

※8月1日(火)より新商品発売予定

2.レコード/カセットおよびCD・関連書籍の販売

3.オリジナル・ガチャガチャ設置

※8月1日(火)よりガチャガチャの新商品発売予定

4.ジャケットの大型パネル設置

5.ポップアップショップのために制作したオリジナル・クリエイティブ展示

6.中古レコード販売

7.アナログ試聴コーナー

販売・展開情報





リリース作品

●GO AHEAD!(1978年作品)



アナログ盤〈完全生産限定盤〉:BVJL 93 4,400円(税込)

カセット(完全生産限定盤):BVTL 5 3,300円(税込)

7月5日(水)発売



●MOON GLOW(1979年作品)



アナログ盤〈完全生産限定盤〉:BVJL 92 4,400円(税込)

カセット(完全生産限定盤):BVTL 4 3,300円(税込)

7月5日(水)発売



●CIRCUS TOWN(1976年作品)



アナログ盤〈完全生産限定盤〉:BVJL 95 4,400円(税込)

カセット(完全生産限定盤):BVTL 7 3,300円(税込)

8月2日(水)発売



●SPACY(1977年作品)



アナログ盤〈完全生産限定盤〉:BVJL 94 4,400円(税込)

カセット(完全生産限定盤):BVTL 6 3,300円(税込)

8月2日(水)発売



購入者特典

期間内に「CITY POP UP STORE @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」にて1万円(税込)以上ご購入いただくと、1会計ごとに「山下達郎」ジャケット絵柄のショッピングバックを1枚先着でプレゼントします。



1.7月12日(水)~7月31日(月) 「FOR YOU」ショッパー

2.8月1日(火)~8月27日(日) 「SPACY」ショッパー

※ガチャガチャは対象外となります。

※旧グッズも対象となります。

※他フロアでのご購入は対象外となります。



またポップアップショップでお買物のお客様にメインビジュアルポストカード「CITY POP UP STORE @ TOWER RECORDS UMEDA NU CHAYAMACHI」を1会計に付き1枚、数量限定、先着でプレゼントします。



オリジナル・グッズ

・「FOR YOU」 T シャツ (WHITE/BLACK S/M/L/XL) 各 4,500 円(税込)

































・「FOR YOU」 トートバッグ 3,900 円(税込)



・「FOR YOU」 マイクロファイバータオル 1,500 円(税込)



・ガチャガチャ 1 回 500 円(税込)



※8月1日(火)より新商品販売予定



パネル展示・フォトスポット

・『SPACY』ジャケットフォトスポット

・TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection 8種 ジャケットパネル

・顔出しパネル

・ポスター掲出



VINYL 販売

TOWER VINYL SHIBUYAが山下達郎さんファンに向けてピックアップした中古レコード「LP、7inc」を

POP UP STORE期間内にて限定販売。

こだわり抜いた7inchシングル中心の品揃えで、500枚を超えるタイトルを販売します。



■関連サイトリンク

【TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection 特設サイトアドレス】

https://www.tatsurorcaairyears.com/

【TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection ご予約はこちら】

https://tatsurorcaairyears.bio.to/m7021t

【TATSURO YAMASHITA RCA/AIR YEARS Vinyl Collection Twitter】

https://twitter.com/TATSURO_RCA_AIR



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-16:16)