2023年11月9日(木) に、アメリカ ロサンゼルス発祥のブランド「OUTERKNOWN 」アウターノウンの日本公式オンラインショップがオープンいたします。









https://outerknown.jp/



The First Brand Founded on a Total Commitment to Sustainability.

“アパレル界のサステナブルを牽引する”

OUTERKNOWNはサステナビリティへの責任に基づき設立した最初のブランドです。



洗練されたデザインとアウトドアへの情熱を融合させた、タイムレスでカリフォルニアらしい心地よい“日常着”を展開しています。

オーガニックコットンやリサイクル素材の選択、素材の生産方法の透明性、生産背景で関わる全ての人々の公正な労働環境を重視し、エシカルでサステナブルにつくられる衣服に妥協することなく取り組んでいます。



OUTERKNOWNというブランド名は、自己の理解や知識の最も遠いところにあるものを指しています。

生産者として、サプライチェーンを開示し、透明性の高い本質的な日常着を体感いただくとともに、ブランドとして、アパレル界の可能性の枠を拡げ、より優れたサステナブルな製品をつくることに挑戦し続けています。



「Find Your Outerknown 」

限界を超えて可能性が拡がることを意味しています。

すべての生命が人生をより豊かに生きるために

















〈 OUTERKNOWN 日本公式サイト 〉 Women’s Men’s





OPEN日:2023年11月9日(木)

URL:https://outerknown.jp/

Instagram:outerknown_jp https://www.instagram.com/outerknown_jp/



Brand profile





2015年創業、ロサンゼルス発のウェアブランドOUTERKNOWN(アウターノウン)。

プロサーファーのケリー・スレーターとクリエイティブ・ディレクターのジョン・ムーアによって設立されたOUTERKNOWNはブランド設立時より“真のサステナビリティとスタイルを結びつける”をブランドコンセプトに掲げ、メンズ・ウィメンズ共に様々なプロダクトを提案してきました。ただ単に外見を美しく魅せるためのファッションではなく、そこに新しい価値を生み出せるようなコレクションを作りたいという想いから、カリフォルニアの心地良い空気感を反映させたデザインをベースに、素材にはオーガニックコットンやリサイクル素材などの環境に配慮した素材を使用したコレクションを展開しています。使用される素材だけでなく生産背景やその先にある未来をも重視し、地球環境やそこで働く人々、また未来をつなぐ子供たちへとつながる新しい価値観のあるブランドとして広く支持されています。



