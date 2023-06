[マジセミ株式会社]

マジセミ株式会社は「P&G出身者が解説する、BtoC事業における「顧客理解」の間違い」というテーマのウェビナーを開催します。











(詳細及び参加申込はこちら)

https://majisemi.com/e/c/mforce-20230629/M1D



■多くのB to C企業が、顧客理解をもとにしたマーケティングに成功できていない



競合環境の厳しいB to C市場では、多くの企業が顧客の理解とペルソナ作成に注力しています。

しかし、ペルソナに基づいた施策を展開しても、売上が思ったように伸びず、充分な成果を上げることができない、と悩まれている企業がほとんどではないでしょうか。





■ブランドの売上成長を目的とした「本質的な顧客理解」を実現できているか?



その原因として、実は「間違った顧客理解」にあるケースが多くあります。

ブランドの売上成長を目指すには、ターゲットの好みの把握などだけでは不十分で、「本質的な顧客理解」のアプローチが必要です。





■顧客理解の正しいアプローチを探す本気のB to Cマーケッターのために、P&G出身者が、売上成長につながる顧客理解と独自の分析手法を解説



本セミナーでは、多くのB to C事業者が陥りやすい「顧客理解」の誤解と、ブランドの売上成長につながる本質的なアプローチの違いを説明します。

さらに、M-Force株式会社が提供する顧客起点のPDCAメソッド「9segs」と顧客分析手法「N1分析(R)」についても具体的に解説します。





(詳細及び参加申込はこちら)

https://majisemi.com/e/c/mforce-20230629/M1D



■主催

M-Force株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



★他のWebセミナーの申し込み、過去セミナーの動画・資料については、以下からご確認ください★

https://majisemi.com?el=M1D



★ウェビナーを開催したい方はこちらの動画をご覧下さい★

https://youtu.be/pGj3koorgSY



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-14:46)