YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIによるスーパーバンドTHE LAST ROCKSTARSの新曲「MASTERY」が、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが制作・販売する2024年1月26日(金)発売予定PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)向け3D対戦格闘ゲーム『鉄拳8』の公式イメージソングに決定した。この新曲「MASTERY」は、有明アリーナ(東京)で行われたTHE LAST ROCKSTARSのライブ「The 2nd Tour 2023 "PSYCHO LOVE"」にて初披露され、『鉄拳8』とのコラボについては、メンバーの口から発表された。







鉄拳シリーズは業務用『鉄拳』の稼働を皮切りに約30年の歴史を誇り、世界累計販売本数5,500万本以上を誇る日本発の3D対戦格闘ゲーム。一方、THE LAST ROCKSTARSもまた、ロック界の頂点に君臨し、その名を世界に馳せている4人が同じ志を胸に、「最後のロックスター」として世界へ挑戦すべく2022年に結成されたスーパーグループ。イメージソングに決定した新曲「MASTERY」をもって、「ゲーム」と「ロック」という両者の強みを生かしたシナジーを生み出しながら、共に世界で新たな歴史を刻んでゆくことを誓い、この異色のコラボレーションが実現した。



新曲「MASTERY」は、『鉄拳8』への書き下ろしで、プレイ中の激しいバトルと情緒的なストーリーを彷彿とさせる、超攻撃的なサウンド。SUGIZOが奏でる、重厚で筋肉質なギターに、バトルを挑む鬼気迫るMIYAVIのギターとラップ。そこに激しく殴りあうかのようなHYDEのヴォーカルと、全体のストーリーを紡ぐYOSHIKIのピアノ。まるで、映画を観ているかのような気持ちにさせてくれる壮大な1曲となっている。楽曲のサブスク配信等の時期は未定だが、『鉄拳8』の公式イメージソングとして、近々、公開予定となっている。









THE LAST ROCKSTARS

Official website: https://thelastrockstars.net/

YouTube: https://www.youtube.com/@THELASTROCKSTARS

Instagram: https://www.instagram.com/TheLastRockstars

X: https://twitter.com/LAST_ROCKSTARS

Facebook: https://www.facebook.com/TheLastRockstars

TikTok: https://www.tiktok.com/@TheLastRockstars



鉄拳8について







タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

対応プラットフォーム:PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/Steam(R)

発売日:2024年1月26日(金)予定

価格(税込):

通常版:9,680円(パッケージ版/デジタル版)

特装版:26,180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:31,680円(パッケージ版)※

超特装版:53,680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:13,970円(デジタル版)

アルティメットエディション:14,960円(デジタル版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:

オフライン:1~2人、

オンライン:最大16人





TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStation”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。



関連サイト





『鉄拳8』 公式サイト https://tk8.tekken-official.jp/

「鉄拳」シリーズ 公式X(旧Twitter/@TEKKEN_Project) https://twitter.com/TEKKEN_Project

権利表記





