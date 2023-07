[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、ニューバランス対象商品のゴルフシューズを対象店舗でご購入後、ご満足いただけなかった場合に商品代金の全額返金、返品時の送料無料キャンペーンを7月21日(金)~8月27日(日)の期間開催します。

また日本人の足にフィットするラストを使用したトッププロから初心者まで大好評の「574 v3」のスパイク、スパイクレスモデルの秋冬新色が登場。「574 v3」はニューバランス公式オンラインストアおよびニューバランス原宿、その他一部のニューバランス取り扱い店舗にて発売します。ぜひこのキャンペーン期間中にニューバランス ゴルフシューズをお試しください。

New Balance Golf TRY ON CAMPAIGN概要





1.応募資格

・期間中に対象店舗にて対象のニューバランスシューズをご購入の方

・お試し頂いた後、商品が合わずに返品を希望される方。

・「購入店舗名」「購入日時」「購入した製品名」「購入価格」が確認できるレシート(納品書)をお持ちの方。



2.キャンペーン期間

2023年7月21日(金)~ 8月27日(日)

※応募受付期間 9月4日(月)23時59分





3. キャンペーン対象商品

ニューバランス ゴルフシューズ「1001 v4」、「574 v3」

※詳細はキャンペーンサイトでご確認ください。

4.キャンペーン対象店舗

ニューバランス原宿

ニューバランス公式オンラインストア

その他、全国のニューバランスゴルフシューズ対象商品取り扱い店舗にて実施いたします。

詳細はリンク先リストよりご確認ください。

5.応募方法

ご購入いただいた対象商品の「レシート(納品書)」を撮影いただき、本キャンペーンサイトお申し込みフォームより画像をアップロード。※詳細、注意事項詳細はキャンペーンサイトをご覧ください

New Balance Golf TRY ON CAMPAIGN お申込フォーム

【 キャンペーンお問い合わせ先】

New Balance Golf TRY ON CAMPAIGN事務局

お問い合わせ先メールアドレス:nbgolf@fluss.co.jp

事務局開設期間: 2023年7月21日(金)10:00 ~9月4日(月)17:00まで

受付期間:月曜から金曜(祝祭日除く)10:00~17:00



574 v3 秋冬新作







574 v3 SL BOA(R) スパイクレス



スニーカーテイストを全面に出したデザイン性の高いアッパーと素早く最良の締め心地を提供するBOA(R)フィットシステムによる抜群のフィット感を実現。



踵に安定感をもたらす外付けのCRカウンターを搭載し、抜群のクッション性を発揮しながら、軽量性にも優れたREVLITEミッドソールで疲れづらい構造に。



ねじれを抑えるナイロンシャンクを内蔵し、ゴルフに最適化したグリップ。性の高いラギット意匠のスパイクレスのアウトソールに。



品番:UGBS574

カラー:G(WHITE/NAVY),F(WHITE),E(BLACK)

価格:18,700円(税込)

サイズ:22.5~29.0cm







品番:WGBS574

カラー:A(WHITE),B(SILVER)

価格:18,700円(税込)

ウイズ/サイズ:2E/ 22.5~25.5cm





574 v3 BOA(R) スパイク



軽量性とサポート性、屈曲性と柔軟性を実現するハイブリット構造のアッパーと、素早く最良の締め心地を提供するBOA(R)フィットシステムの抜群のフィット感を実現。



踵に安定感をもたらす外付けのCRカウンターを搭載し、抜群のクッション性を発揮しながら、軽量性にも優れたREVLITEミッドソールで疲れづらい構造に



ねじれを抑えるナイロンシャンクを内蔵し、ゴルフに最適化したグリップ性の高いラギット意匠のスパイクのアウトソールに。



品番::UGB574

カラー:A3(WHITE/BLACK)・B3(SILVER)

価格:22,000円(税込)

ウイズ/サイズ:2E/ 22.5~29.0cm





有村智恵プロのシューズ着用の声







使用してみた感覚では、柔らかさ、軽さがとても良かったです。特に足の甲にかかる圧が軽減し、非常に足に馴染みやすかったです。今までの歩きやすさに加えて、以前のモデルよりも地面をしっかりつかんでスイングの安定感が増すモデルだと感じました。



プロフィール

東北高校卒業後の2006年にプロテスト合格。07年はトップ10フィニッシュ10度と力を発揮し、順当に初シードを獲得した。初優勝はプロ3年目の08年「プロミスレディス」。09年に年間5勝を挙げる活躍を見せて、12年に米ツアー参戦を表明し、QTに挑戦。ファイナルQTで5位に入り、次シーズンの優先出場権を獲得した。しかし、米国では苦戦を強いられ、本格参戦4年目の16年途中に国内ツアー復帰。18年の「宮里藍 サントリーレディス」ではプレーオフのすえ敗れ2位となったが、同年の「サマンサタバサレディース」で6季ぶりの復活優勝。



販売について





ニューバランス原宿

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

ニューバランス オフィシャルストア

https://company.newbalance.jp/store/store_type/official-store

その他一部ニューバランス取り扱い店舗

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120







