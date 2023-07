[タワーレコード株式会社]

7/11~ポスター全店掲示、タワレコ・オリジナル特典、5店舗で特大パネルも



タワーレコードでは、2013年から動画サイトでの活動を通じ人気となり、今年結成10周年を迎える4人組男性ボーカルユニット浦島坂田船とコラボ、7月11日(火)より、全国のタワーレコード、TOWERmini、タワーレコード オンライン(https://tower.jp)にて『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』キャンペーンを開催します。







これは、浦島坂田船の7月12日(水)10周年記念アルバム「Plusss」の発売を記念して実現。前日11日(火)より、タワーレコード全店でコラボ・ポスターを掲示するほか、渋谷店はじめ5店舗で大型パネル展も展開するなど店頭・オンラインで様々なコラボを展開し、記念すべき浦島坂田船の10周年を盛り上げていきます。



『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』キャンペーン概要

1)『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』コラボ・ポスター全店掲出

2) 開店コール(浦島坂田船 Ver.)2週間限定店内放送!

3) タワーレコード・オリジナル特典

4) 特別レシート発行

5) 直筆サイン・コメント掲出

6) 特大パネル展示



『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』キャンペーン詳細URL

https://tower.jp/article/feature_item/2023/07/03/0701



※一部の施策では、TOWERminiもりのみやキューズモール店、タワーレコード オンライン、休業店舗は対象外となります。

1)『浦島坂田船×NO ANIME, NO LIFE.』コラボ・ポスター全店掲出

2023年7月11日(火) ~7月24日(月)の期間、タワーレコード全店にて『浦島坂田船×NO ANIME, NO LiFE.』コラボ・ポスターを掲出します。

※もりのみやキューズモール店、タワーレコード オンライン、休業店舗を除く



2) 開店コール(浦島坂田船 Ver.)を2週間限定店内放送!

2023年7月11日(火) ~7月24日(月)の期間限定で、タワーレコード開店時に店内で流れるアナウンスを浦島坂田船のメンバー4名が担当します。

※開店時間は店舗により異なります。

※もりのみやキューズモール店、タワーレコード オンライン、休業店舗を除く



3) タワーレコード・オリジナル特典

タワーレコードで10周年記念アルバム「Plusss」をご購入いただいたお客様に先着で特典をプレゼントします。※特典は無くなり次第終了となります。





【タワーレコード・オリジナル特典】

特製缶バッチ(サイズ:W78×H53)

【対象商品】

2023年7月12日発売

浦島坂田船 「Plusss<初回限定盤>」

※通常盤を除く初回限定盤5形態

(GNCL1360/GNCL1361/GNCL1362/GNCL1363/GNCL1364)



4) 特別レシート発行



2023年7月11日(火) ~7月24日(月)の期間に「Plusss」をタワーレコード店頭でご購入の方に特別レシートを発行します。

※もりのみやキューズモール店、タワーレコード オンライン、休業店舗を除く



【対象商品】

2023年7月12日発売

浦島坂田船 「Plusss」 ※全6形態(GNCL1360/GNCL1361/GNCL1362/GNCL1363/GNCL1364/GNCL1365)









5) 直筆サイン・コメント掲出

2023年7月11日(火) ~7月24日(月)の期間に下記店舗にて浦島坂田船のメンバー4名の直筆サイン・コメントを掲出します。

渋谷店/名古屋パルコ店/京都店/梅田NU茶屋町店/アミュプラザ博多店



6) 特大パネル展示

2023年7月11日(火) ~7月24日(月)の期間に下記店舗にて特大パネルを展示します。

渋谷店/名古屋パルコ店/京都店/梅田NU茶屋町店/アミュプラザ博多店

■浦島坂田船「Plusss」リリース概要





アーティスト :浦島坂田船

タイトル :Plusss

発売日 :2023年7月12日(水)

レーベル :NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

形態・価格 :6形態

※ジャケット写真上段左から

・Plusss [CD+DVD]<初回限定盤A/*浦島坂田船ver.> 2,750円(税込)

・Plusss [CD+DVD]<初回限定盤B/*うらたぬきver.> 2,750円(税込)

・Plusss [CD+DVD]<初回限定盤C/*志麻ver.> 2,750円(税込)

・Plusss [CD+DVD]<初回限定盤D/*となりの坂田。ver.> 2,750円(税込)

・Plusss [CD+DVD]<初回限定盤E/*センラver.> 2,750円(税込)

・Plusss<通常盤> 2,200円(税込)























































■浦島坂田船プロフィール ※公式ホームページより



うらたぬき(イメージカラー:緑)、

志麻(イメージカラー:紫)、

となりの坂田。(イメージカラー:赤)、

センラ(イメージカラー:黄)

の4名から成る男性ボーカルユニット。 *L→R



2013年結成、動画サイトでの活動を中心に着実にその人気を確かなものにする。

2016年発売のアルバム「CRUISE TICKET」はオリコン5位、定期的に行われているコンサートも回を重ねるごとにその動員を伸ばす。

2017年、Fourpe(cv.浦島坂田船)名義にて初のシングル「SHOW MUST GO ON!!」(TVアニメ「スタミュ」第2期OP)を発表、オリコン8位を記録した。 7月にはアルバム「Four the C」でオリコン4位を記録、ツアー最終公演は両国国技館で幕を閉じた。

2018年、ニューアルバム「V-enus」が遂にオリコン1位&ゴールドディスク(10万枚)を獲得、結成5周年を記念した初の日本武道館公演(7月30&31日)もチケットは即ソールドアウトした。

2019年、ニューアルバム「$HUFFLE」を発売、オリコン2位&ゴールドディスクを達成、大規模な夏ツアー(ファイナル:幕張メッセ国際展示場2days)も大成功に終わった。

また、10月からはTVアニメ「浦島坂田船の日常」が放送、メンバーをそのままのキャラクターでアニメ化するという斬新なメディアミックスは大きな反響を呼んだ。

2020年、結成7周年を記念したアルバム「RAINBOW」の発売、オリコン3位を獲得、さらに初の無観客配信ライブを成功させた。

2021年、アルバム「L∞VE」が再びオリコン1位&ゴールドディスクを獲得、2年ぶりとなる夏ツアーも実施した。

2022年、アルバム「Toni9ht」を発売、2作連続となるオリコン1位を獲得、全国アリーナツアーも実施した。

2023年、結成10周年記念ライブを、さいたまスーパーアリーナにて開催、 スタジアムモード(26,000名)をソールドアウト、大成功を収めた。

また10周年記念アルバム「Plusss」&全国夏ツアーを発表。

https://nbcuni-music.com/urashimasakatasen/profile/



公式ホームページ:https://nbcuni-music.com/urashimasakatasen/



