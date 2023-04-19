マネーフォワード、提供サービスが「ITreview Grid…
［株式会社マネーフォワード］
『マネーフォワード クラウド』の8プロダクト、『マネーフォワード ケッサイ』『マネーフォワード Admina』が「Leader」を受賞
マネーフォワードグループが提供する10プロダクトが、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2023 Spring」の各部門にて、最高位である「Leader」を受賞しました。今回受賞したプロダクトは、株式会社マネーフォワードのバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』の8プロダクト、マネーフォワードケッサイ株式会社の企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』、マネーフォワードｉ株式会社のSaaS管理プラットフォーム『マネーフォワード Admina』です。
「ITreview Grid Award」について
「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。
2023年4月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Spring」では、2023年3月までにITreviewに掲載された約11万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。
ITreview：https://www.itreview.jp/
アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2023_spring.html
「ITreview Grid Award 2023 Spring」受賞サービスと利用者からのコメント
・経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
経費精算部門にて、17期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeihi/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/expense/
・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
ワークフローおよび請求書受領サービス部門にて、5期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudsaimushiharai/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/payable/
・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
給与計算部門にて、15期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkyuyo/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/payroll/
・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
勤怠管理システム部門にて、11期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/attendance/
・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
会計ソフト部門にて、15期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/
・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
青色申告ソフト部門にて、6期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkakuteishinkoku/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/tax_return/
・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
請求書作成・見積書作成部門にて、11期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudseikyusho/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/invoice/
・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
電子契約・電子サイン・電子署名部門にて、「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeiyaku/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/contract/
・企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』
請求代行部門にて、9期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mf-kessai/reviews
URL：https://mfkessai.co.jp/kessai/top
・SaaS管理プラットフォーム『マネーフォワード Admina』
SaaS管理部門にて、5期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/moneyforwarad-itmc/reviews
URL：https://i.moneyforward.com/
株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL ：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/
マネーフォワードケッサイ株式会社について
名称 ：マネーフォワードケッサイ株式会社
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長 冨山 直道
設立 ：2017年3月
事業内容：
企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』
スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』
企業向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startup』
売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーぺイメント』 の開発・提供
URL ：https://mfkessai.co.jp/corp/top
サービスに関するお問い合わせ：business@mfkessai.co.jp
マネーフォワードｉ株式会社について
名称 ：マネーフォワードｉ株式会社
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長 今井義人
事業開始：2021年2月
事業内容：『マネーフォワード Admina』（https://i.moneyforward.com/）の開発・提供
株主 ：株式会社マネーフォワード（100%）
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/19-13:46）
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