時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

マネーフォワード、提供サービスが「ITreview Grid…

マネーフォワード、提供サービスが「ITreview Grid Award 2023 Spring」で受賞

［株式会社マネーフォワード］

『マネーフォワード クラウド』の8プロダクト、『マネーフォワード ケッサイ』『マネーフォワード Admina』が「Leader」を受賞

マネーフォワードグループが提供する10プロダクトが、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2023 Spring」の各部門にて、最高位である「Leader」を受賞しました。今回受賞したプロダクトは、株式会社マネーフォワードのバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』の8プロダクト、マネーフォワードケッサイ株式会社の企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』、マネーフォワードｉ株式会社のSaaS管理プラットフォーム『マネーフォワード Admina』です。






「ITreview Grid Award」について


「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

2023年4月に発表された「ITreview Grid Award 2023 Spring」では、2023年3月までにITreviewに掲載された約11万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰しています。

ITreview：https://www.itreview.jp/
アワードの詳細：https://www.itreview.jp/award/2023_spring.html



「ITreview Grid Award 2023 Spring」受賞サービスと利用者からのコメント


・経費精算システム『マネーフォワード クラウド経費』
経費精算部門にて、17期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeihi/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/expense/

・債務管理システム『マネーフォワード クラウド債務支払』
ワークフローおよび請求書受領サービス部門にて、5期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudsaimushiharai/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/payable/

・給与計算ソフト『マネーフォワード クラウド給与』
給与計算部門にて、15期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkyuyo/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/payroll/

・勤怠管理システム『マネーフォワード クラウド勤怠』
勤怠管理システム部門にて、11期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/manefowadokuraudokintai/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/attendance/

・クラウド会計ソフト『マネーフォワード クラウド会計』
会計ソフト部門にて、15期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkaikei/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/

・確定申告ソフト『マネーフォワード クラウド確定申告』
青色申告ソフト部門にて、6期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkakuteishinkoku/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/tax_return/

・請求書管理ソフト『マネーフォワード クラウド請求書』
請求書作成・見積書作成部門にて、11期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudseikyusho/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/invoice/

・電子契約・契約書管理サービス『マネーフォワード クラウド契約』
電子契約・電子サイン・電子署名部門にて、「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mfcloudkeiyaku/reviews
URL：https://biz.moneyforward.com/contract/

・企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』
請求代行部門にて、9期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/mf-kessai/reviews
URL：https://mfkessai.co.jp/kessai/top

・SaaS管理プラットフォーム『マネーフォワード Admina』
SaaS管理部門にて、5期連続で「Leader」を受賞
ユーザーレビュー：https://www.itreview.jp/products/moneyforwarad-itmc/reviews
URL：https://i.moneyforward.com/



株式会社マネーフォワードについて


名称　　：株式会社マネーフォワード
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立　　：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL　　：https://corp.moneyforward.com/
主要サービス：
お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/
バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/



マネーフォワードケッサイ株式会社について


名称　　：マネーフォワードケッサイ株式会社
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長 冨山 直道
設立　　：2017年3月
事業内容：
企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード ケッサイ』
スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startup』
企業向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startup』
売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーぺイメント』 の開発・提供
URL ：https://mfkessai.co.jp/corp/top
サービスに関するお問い合わせ：business@mfkessai.co.jp



マネーフォワードｉ株式会社について


名称　　：マネーフォワードｉ株式会社
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者　：代表取締役社長 今井義人
事業開始：2021年2月
事業内容：『マネーフォワード Admina』（https://i.moneyforward.com/）の開発・提供
株主 ：株式会社マネーフォワード（100%）

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

企業プレスリリース詳細へ （2023/04/19-13:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| 依存症サポーター就任
yayoi
【PR】バッドボーイズ佐田さんインタビュー

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ