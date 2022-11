[株式会社ゴールドウイン]

1. 紙コップ、プラカップやペットボトルを全廃した世界初のマイボトルマラソンの開催

2. THE NORTH FACEがペットボトルリサイクルによる繊維を採用した参加者記念Tシャツと繰り返し給水に使用できるソフトカップを出場者全員に提供

3. 出場者、来場者から不用となったウェアを集める回収BOXを会場内に設置。回収したウェアで翌年以降の参加者記念Tシャツを作製予定



※世界初のマイボトルマラソン 第17回湘南国際マラソンをご取材いただけます。詳しくはメディアユーザー限定資料をご確認のうえお申し込みください。













株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡辺貴生)とゴールドウインが展開するブランドである「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」は、2022年12月4日(日)に開催が予定されている「第17回湘南国際マラソン」の大会スペシャルスポンサーを務めます。

ゴールドウインは、「スポーツを通じて、豊かで健やかな暮らしを実現する」という企業理念のもと、地球環境を改善する循環型社会の実現に向けての取り組みを行っています。ゴールドウインとTHE NORTH FACEがサポートする湘南国際マラソンは、「TAKE ACTION, BE BETTER」をスローガンに掲げ、世界に誇れる環境に配慮したサステナブルなマラソン大会として、多くの人に環境問題を意識しそれぞれのACTIONへとつなげてもらえるきっかけになる大会を目指します。運営面においても、今後のマラソン大会のスタンダードになる大会となるよう、例えば、本大会の最も特徴的な取り組みとして、これまで出場者の給水のために使用していた約50万個の紙コップ・プラカップや約31,500本のペットボトルを全廃し、世界でも初となる(※1)マイボトルマラソンを実現します。出場者は自身でマイボトル・マイカップを持って走り、コース上200ヵ所以上の給水ポイントに設置される給水タンクや給水ジャグから水を汲むことになります。

その給水システム自体も、災害の際には地域の給水プラットフォームとして機能するように想定した取り組みも実施します。また、出場者の荷物入れに使用する袋にリサイクルポリ袋を採用し、会場の飲食に関してはリターナブル食器を推奨するなどゴミの出ない運営を行います。



(※1)参加者が数万人規模のフルマラソン大会で、下記条件を参加ルールとして開催する大会は「世界初」となります。

レース中、マイボトル(容量400ml以上)の携行が必須/上記のマイボトルを満水にしてスタートする事が必須/「紙コップ及びプラコップ」での給水提供は一切行わず、参加ランナーが、自身の「マイボトル及びマイカップ」で水分補給を行う給水所運営を行っている。





■湘南国際マラソンにおけるゴールドウイン・THE NORTH FACEの取り組み



【取り組み1.】

THE NORTH FACEがペットボトルリサイクルによる繊維を採用した参加者記念Tシャツと、繰り返し給水に使用できるソフトカップを出場者全員に提供します。参加者記念Tシャツに関しては、必要分だけを製作するため、必要のない方は受け取らない選択もできるようにし、自身が着用せず家族などが着用する場合も想定し子どものサイズも用意しています。また、大会を運営するボランティアスタッフへ提供するウェアもペットボトルのリサイクル素材を使用しています。



参加者記念Tee

カラー:コズミックブルー(CM)

サイズ:MENS S、M、L、XL/WOMENS S、M、L/KIDS 110、130

素材:FLASHDRY™ Recycled Polyester Light Mesh(ポリエステル100%)

機 能 :吸汗速乾、肌面ドライタッチ編組織、ポリジン・バイオスタティック加工(銀イオンによる抗菌防臭機能)







参加者配布用ソフトカップ

カラー:テンダーグリーン(TG)

容 量 :200ml

素材:熱可塑性ポリウレタン

特長:軽量性、携行性に優れたソフトカップ/自立しやすいフラットなボトム







ボランティア提供ウェア

ボランティアスタッフジャケット

素材:PERTEX(R) QUANTUM Rip Stop Recycled Polyester(ポリエステル100%)







【取り組み2.】





会場内では、出場者、来場者から不用となったウェアを集める回収BOXを設置します。そこで回収されたウェアは、THE NORTH FACE独自のウェアリサイクルの循環型アップサイクルプロジェクトである「EXPLORE SOURCE (エクスプロールソース)」によって、新たな製品に生まれ変わる予定です。





不用になったウェアを回収しアップサイクルした参加者記念Tシャツの提供、環境啓発に関する特設ブースの設置、運営スタッフのボランティアとして社員の派遣などを行います。

また、ゴールドウイン及びTHE NORTH FACEは、大会期間中に特設ブースを設け、レース参加者及び来場者より不用になったTシャツを回収する取り組みを行います。それに加え、継続的に店舗のリサイクルボックスなどでも回収している不用となったウェアと共に再資源化したポリエステルを使用し作製した参加者記念Tシャツを提供します。

これまでの取り組みとして、2019年にはTHE NORTH FACEが行う山岳レースUTMF大会開催期間の4日間で423kgのTシャツを回収しました。今回設置する特設ブースでも不用となったTシャツの回収を行い、来年以降の参加者記念Tシャツに生まれ変わらせるなどの取り組みを実施します。





THE NORTH FACEでは、「EXPLORE SOURCE(エクスプロールソース)」という、独自のウェアリサイクルの循環型アップサイクルプロジェクトを行っています。これは、THE NORTH FACE直営店のリサイクルボックス設置店舗で顧客から冒険を終えた(不用になった)アパレル製品を回収し、そこからタフさを要求されるアウトドアフィールドでも十分に機能が発揮できる純度の高いポリエステル素材を再生成し、よりハイスペックな製品へアップサイクルして次の冒険へつないでいくという、ユーザーと共に循環のサイクルを生み出していくというストーリーを持った取り組みです。







【取り組み3.】

ゴールドウインが取り扱うキッズアイテムのブランドを横断して展開する新業態「PLAY EARTH KIDS」では、アスリートワークショップ「PLAY with ATHLETE」を会場内で実施予定です。



PLAY with ATHLETE

「みんなでつくる“NEW SPORTS”」×松田丈志 in 湘南国際マラソン

200mバタフライ2大会連続銅メダリスト、元競泳日本代表・松田丈志さんをお招きして、「みんなでつくる“NEW SPORTS”」を開催致します。



開催日時:2022年12月4日(日)

1.11:00~11:45 2.13:00~13:45 3.14:00~14:45



集合場所:湘南国際マラソン会場THE NORTH FACEブース前

https://www.shonan-kokusai.jp/download/PLAYEARTH.pdf



対象年齢(目安):年長~小学生低学年

参加費:無料

定 員:各回20名

※開催当日に雨天、荒天が予想される場合は、イベントの開催が中止となる場合もあります。







【取り組み4.】

「ユーズドシューズ回収プログラム」を本大会会場内で実施します。廃棄されるシューズを減らして再利用することでのリユースの促進と、リユースシューズをパートナー団体(Soles4Souls)を通じて地球規模の問題解決に役立てます。湘南国際マラソン会場での回収と併せて、直営店であるTHE NORTH FACE Sphere及びTHE NORTH FACE FLIGHT TOKYOでユーズドシューズ回収を実施します。

※Soles4Soulsの活動:Soles4Soulsは、使われなくなったシューズや衣類をビジネスの機会に変える活動を行っています。それらの廃棄される製品を回収し、貧困に直面している人々を支援し仕事を創出する活動を行っている非営利団体です。

https://www.soles4souls.org/



【THE NORTH FACE Webサイト】

https://www.goldwin.co.jp/tnf/



【第17回湘南国際マラソン Webサイト】

https://www.shonan-kokusai.jp



