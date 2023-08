[CROOZ]

CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、プチプラからデパコスまで約10,000点以上のコスメアイテムがお手頃価格で購入できる特別セール『SHOPLIST コスメ超メガ割』を、2023年8月17日(木)18:00から8月24日(月)17:59までの7日間、好評につき第2弾を開催することをお知らせいたします。







CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、プチプラからデパコスまで約10,000点以上のコスメアイテムがお手頃価格で購入できる特別セール『SHOPLIST コスメ超メガ割』を、2023年8月17日(木)18:00から8月24日(月)17:59までの7日間、好評につき第2弾を開催することをお知らせいたします。



『SHOPLIST コスメ超メガ割』とは、SHOPLISTが1年間に4回開催しているコスメアイテムを対象に実施する特別セールです。2023年8月7日(月)まで実施しておりました『SHOPLIST コスメ超メガ割』が大変好評であったため、急遽第2弾を実施させていただくことになりました。

期間中は、プチプラからデパコスまで約10,000点以上のコスメ・スキンケアが最大80%OFFとなります。前回の開催でもご好評をいただいた「500円争奪セール」では、早いもの勝ちで大人気コスメが500円(税込)でゲットできるチャンスがあり、期間中毎日実施いたします。また、まだまだ暑さが続く夏の汗&皮脂崩れ・紫外線対策などのお悩みを解決するアイテムや、秋に向けた準備ができるアイテムを「お悩み解決!必須アイテム特集」にて取り揃えております。



『SHOPLIST コスメ超メガ割』概要





開催期間:2023年8月17日(木) 18:00 ~ 8月24日(木) 17:59

URL:https://shop-list.com/women/event/megasale/

企画1.:コスメ・スキンケア商品がMAX80%OFFとなるセールを実施

企画2.:期間中毎日20時より数量限定で大人気コスメが500円(税抜)でゲットできる「500円争奪セール」を実施

企画3.:まだまだ暑い夏の対策&秋に向けた準備アイテムを取り揃えた「お悩み解決!必須アイテム特集」を実施



企画1.:コスメ・スキンケア商品がMAX80%OFFアイテム(一部抜粋)







左から

商品名:コスメデコルテ リポソーム アドバンスド リペアセラム 50ml

価格:9,152円(税込) https://shop-list.com/women/sunshine/4971710375831-ts/

商品名:シュウウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジングオイル 450mL

価格:10,230円(税込) https://shop-list.com/women/cosmeselect/4935421773263/

商品名:ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム

価格:7,880円(税込) https://shop-list.com/women/cosmelink/0742832359252/



コスメ超メガ割対象商品一覧は下記URLからご確認いただけます。

https://shop-list.com/women/feature/megacosmetics_all_20230817



企画2.:500円争奪セールアイテム(一部抜粋)







右上から

商品名:RMK Wトリートメント オイル 50mL

商品名:コスメデコルテ コンフォート デイミスト セット&プロテクト 60ml

商品名:ポール&ジョー モイスチュアライジング ファンデーション プライマー 30ml

商品名:クリニーク ラッシュパワーマスカラ ロングウェアリングフォーミュラ

※『SHOPLIST コスメ超メガ割』の期間中毎日20:00より開催される「500円争奪セール」にて、下記URLより数量限定販売いたします。数量限定販売のため、お買い求めいただけない場合がございますので、ご了承ください。

https://shop-list.com/all/event/megasale/



企画3.:まだまだ暑い夏の対策&秋に向けた準備アイテム(一部抜粋)







左から

商品名:ZEESEA 星空リキッドアイシャドウ

価格:1,158円(税込) URL:https://shop-list.com/women/zeesea/1001/

商品名:ビオデルマ サンシビオ H2O D 500ml(クレンジング)

価格:1,144円(税込) URL:https://shop-list.com/women/purecohouse/prc-s-5786745790/

商品名:ランコム ジェニフィック アドバンスト N 100mL

価格:16,130円(税込) URL:https://shop-list.com/women/cosmeland/288358/



▼『SHOPLIST.com by CROOZ』について

『SHOPLIST.com by CROOZ』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。



▼サービス概要





▼本リリースに関するお問い合わせ

CROOZ SHOPLIST株式会社 広報担当

Email: crooz_pr@crooz.co.jp



▼会社概要



社名 :CROOZ SHOPLIST株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 :2018年3月14日

資本金 :1億2,000万円(2023年3月末)

事業内容:ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』の企画、開発、運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/17-18:16)