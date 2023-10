[株式会社サザビーリーグ]

─ 色とりどりのトルマリンやパールをあしらったジュエリーが登場。プレゼントキャンペーンも開催!─



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/)は、2023年11月7日 (水) より待望のクリスマスコレクションを発売いたします。



今年のクリスマスを彩るのは、色彩豊かなマルチトルマリンを贅沢にあしらった、一点もののシャンデリアピアスやイヤリング、エタニティリング。ジュエリーを待ちわびる高揚感も楽しんでいただけたらと願いを込めて、11月7日 (火) より4日間にわたり、毎日1デザインずつ発売するスペシャルな“Glimmering 4days”でお届けします。また、可憐なベビーパールジュエリーや、色鮮やかなカラーストーンを贅沢に配した“citronnier”リングもクリスマス限定でご用意しました。



ジュエリーの煌めきとともに、幸福に満ちたクリスマスシーズンになりますように。









Glimmering 4days ─ 11月7日 (火) より4日間にわたり発売する、クリスマス限定ジュエリー ─





豊かな色彩のトルマリンと繊細なホワイトダイヤモンドが優美に煌めく、幻想的なシャンデリアピアスとイヤリング。色や形の異なる石を掛け合わせた、唯一無二の一点もの。店頭はもちろん、オンラインストア内でも一つひとつご覧いただけます。圧巻の煌めきと高揚感、そして選ぶ楽しみを味わっていただけますように。

色とりどりに煌めくトルマリンを連ね、ホワイトダイヤモンドを添えたフルエタニティのリングもご用意しました。





<11月7日(火)- 10日(金)、順次発売予定>

single pierced earring 26,400yen - 45,100yen/ear clip 28,600yen - 47,300yen (with tax)/ring 29,700yen (with tax)



2023 Christmas Special Pageはこちら

https://www.artidaoud.com/christmas_2023

Christmas Limited Jewelry







可憐なベビーパールを贅沢にあしらった、 華やかな“philia”コレクション。

なめらかな曲線を描くネックレスやブレスレット、直線上に連ねたモダニティ溢れるピアスやイヤリングをご用意しました。



<11月22日(水)発売予定>

necklace 16,500yen - 45,100yen, bracelet 22,000yen - 25,300yen, ear cuff 8,800yen, single ear clip 15,400yen, single pierced earring 13,200yen (with tax)













レモンの木の葉を象った、ARTIDA OUDで高い人気を誇る“citronnier”リングの限定デザイン。

純真無垢なホワイトダイヤモンド、静寂で神聖な光をもたらすブルーサファイア、深いグリーンが高貴な輝きを放つエメラルドの3種類のストーンがクリスマス限定で登場します。



<12月7日 (水) 発売予定>

ring 29,700yen - 35,200yen (with tax)













2023 Christmas Special Pageはこちら

https://www.artidaoud.com/christmas_2023

2023Christmas Limited Advent Calendar







クリスマスシーズンを祝福する、まばゆい煌めきのアドベントカレンダー。



ベルリンを拠点とするイラストレーター、Cynthia Kittler氏 (Instagram @cynthiakittler/https://www.instagram.com/cynthiakittler) が描いた神秘的なイラストを載せたBOXの中に、ARTIDA OUDからの小さなサプライズを詰め込みました。

アドベントカレンダー限定でご用意した、六芒星を象ったモチーフにホワイトダイヤモンドを配したチェーンリング。そのほか、アーカイブジュエリー、ネイルポリッシュ、お守りの原石、ストーンチャーム、ジュエリーケアグッズ、計10点がBOXに隠されています。

ひと箱でARTIDA OUDの世界観をお楽しみいただける、スペシャルなBOX。手にとったすべての方々の日常に煌めきと幸福が届きますように。



<11月17日(金)発売予定>

2023 Winter Limited Advent Calendar

ring set/pierced earring set/ear clip set 各39,600yen (with tax)



Christmas Present Campaign







クリスマスを祝福する、プレゼントキャンペーン。



11月1日 (水) ~5日 (日) の期間中、ARTIDA OUD公式instagram(@artidaoud/https://www.instagram.com/artidaoud/)にてクリスマスプレゼントキャンペーンを開催します。

絢爛な輝きを放つ、色とりどりのマルチトルマリンの連ねたシャンデリアピアスやエタニティリングをプレゼント。詳しくは公式instagramをご覧ください。







Christmas Special Novelty







ARTIDA OUDから贈る、クリスマスプレゼント。

日頃の感謝の気持ちを込めて、11月7日 (火) より先着で税込33,000円以上お買い上げの方に、和紙のお香をプレゼントいたします。



日本のお香産業がもつ高い技術により、特別に製造した和紙で作られたお香。火がついていなくても、ふんわり優しい香りを放ちます。お香として焚くだけでなく、小物入れや名刺入れに忍ばせて、日々の生活に香りを纏っていただけますように。まろやかな白檀をウッディーで仕上げた香りをお楽しみください。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。





THE ANOTHER MUSEUM







「THE ANOTHER MUSEUM」では、クリスマス限定ジュエリーをはじめとする新作を11月の営業日初日からご用意。オンラインストアの発売前にいち早く新作をご覧いただけます。



これまで予約制、そしてサンプルのご試着を主にお楽しみいただいていた「THE ANOTHER MUSEUM」。

たくさんのご要望を受け、通常のショップのようにジュエリーをご試着後、そのままご購入いただけるように。また、ご予約なしでご来店いただけるようフリーオープン日を大幅に増やし、皆さまのご来店をお待ちしております。







THE ANOTHER MUSEUM

〒150-0046

東京都渋谷区松濤1-26-21(不定休)

営業日カレンダーはこちら:https://www.artidaoud.com/museum

POP UP SHOPについてはこちら:https://www.artidaoud.com/popupshop



