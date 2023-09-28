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【ホテルメトロポリタン エドモント】迎春の祝膳にふさわしい贅…

【ホテルメトロポリタン エドモント】迎春の祝膳にふさわしい贅を尽くしたエドモントのおせち。10月1日（日）より予約販売を開始いたします。

［JR東日本ホテルズ］

11月30日（木）までのご予約でお得にお求めいただける早割キャンペーンを実施！

ホテルメトロポリタン エドモント(所在地／千代田区飯田橋、総支配人／松田秀明)では、迎春の祝膳にふさわしい、エドモント特製「おせち料理」の予約販売を10月1日（日）より開始いたします。


新年を華やかに彩るおせち。縁起物とされる伝統的な正月料理を盛り込んだ日本料理と、オマール海老やたらば蟹、フォワグラ、黒毛和牛など、山海の幸を贅沢に使用した西洋料理をご用意します。
4～5名様用の「和洋二段重」と2～3名様用の「和洋二段重 小」の2種類をラインナップ。11月30日（木）までのご予約でお得にお求めいただける早割キャンペーンも実施いたします。
エドモントのおせち料理／イメージ写真



○予約受付：2023年10月1日（日）～ 12月17日（日）　※定数に達し次第、締め切りとなります。
○お引渡し：
[ ご来店 ] 2023年12月31日（日）10:00～19:00　パティスリー エドモントにて
[ 宅配サービス ] 東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県　　送料￥1,694
お届け日　2023年12月31日（日）（※お届け時間の指定は承ることができません。）

https://edmont.metropolitan.jp/topics/osechi.html



和洋二段重￥50,000　（早割：11/30までの予約￥42,500）　 ※4～5名様用 [24.5cm×24.5cm]



【一の重・日本料理（全29品）】
黒豆、ずわい蟹紅白なます、数の子酒粕味噌漬け、鰊昆布巻、カシューナッツ田作り、栗きんとん、玉子カステラ、穴子八幡巻、子持ち鮎、車海老艶煮、蛸柔らか煮、胡桃鶏松風、鰤柚庵焼、菊花蕪、鰆照り焼、牛たん西京焼、銀鱈西京焼、鰻烏賊真丈、松笠床節、梅人参、里芋、椎茸、赤蒟蒻、蓮根、慈姑、竹の子、信田巻、はじかみ、絹さや

【二の重・西洋料理（全12品）】
オマール海老と烏賊とツブ貝のサラダ、フォワグラのテリーヌ ポルト酒風味、黒毛和牛のローストビーフ、キャヴィア、たらば蟹のゼリー寄せ、鴨のパストラミ、高知県産かまぼこトーフ、岩手県産佐助豚ほほ肉の煮込み、パテ・ド・カンパーニュ、笠間の栗のキッシュ、ホテル特製海の幸のテリーヌ、彩り野菜のピクルス




和洋二段重 小　￥20,000　(早割：11/30までの予約￥17,500)　 ※2～3名様用 [13.5cm×13.5cm]



【一の重・日本料理（全21品）】
黒豆、子持ち鮎、数の子酒粕味噌漬け、鰊昆布巻、銀鱈西京焼、玉子カステラ、車海老艶煮、穴子八幡巻、松笠床節、蛸柔らか煮、菊花蕪、胡桃鶏松風、里芋、椎茸、慈姑、竹の子、鰆照り焼、梅人参、絹さや、赤蒟蒻、はじかみ

【二の重・西洋料理（全10品）】
オマール海老と烏賊とツブ貝のサラダ、黒毛和牛ローストビーフ、たらば蟹のゼリー寄せ、鴨のパストラミ、高知県産かまぼこトーフ、パテ・ド・カンパーニュ、笠間の栗のキッシュ、ホテル特製海の幸のテリーヌ、帆立貝のスモーク、彩り野菜のピクルス


※記載の金額は、消費税を含む総額表示です。

◎ご予約・お問合せ（読者）：Tel. 03-3237-7119 パティスリー エドモント まで
Webサイト　https://edmont.metropolitan.jp/topics/osechi.html

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/28-15:16）

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