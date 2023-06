[タワーレコード株式会社]

タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.285として、7月5日(水)に4thシングル『Sweet』を発売するOCTPATHが初めて登場。集合およびソロバージョンのコラボ絵柄を発表しました。







OCTPATH『Sweet』は、“夏のドライブソング”がコンセプトの1枚。夏空がぴったりのキラキラサマーポップチューンである表題曲「Sweet」をはじめ、全3曲が収録されます。



今作の発売を記念して、タワーレコード新宿店は「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボヴィジュアルを作成。対象のタワーレコード12店舗またはタワーレコード オンラインでは、通常盤または初回限定盤を1枚購入につきメンバー集合絵柄のポストカードを1枚差し上げます。



また新宿店では、同絵柄にメンバーソロVer.絵柄12種を加えた全13種のポストカードのなかからランダムでプレゼント。さらにダブル特典として、店頭抽選で当選された方にはメンバー集合絵柄のポスターもお持ち帰りいただけます。



「NO MUSIC, NO IDOL?」タワーレコード限定特典





対象のタワーレコードで『Sweet』をご購入の方に、特典としてポストカードをプレゼント。特典の配布は予約者優先ならびに購入者先着となります。なお新宿店限定で実施する店頭抽選では、当選者にポスターも差し上げます。

【対象商品】

アーティスト:OCTPATH

タイトル:Sweet

発売日:7月5日(水)





通常盤[CD]UMCK-5727 1,200円(税込)

初回限定盤[CD+DVD]UMCK-7216 2,000円(税込)





【特典レギュレーション】

■コラボポストカード

『Sweet』通常盤もしくは初回限定盤を1枚購入につき1枚先着でプレゼントします。



[メンバー集合絵柄(1種)]

対象店舗:札幌パルコ店/仙台パルコ店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店/オンライン



[メンバー集合絵柄(1種)+メンバーソロVer.絵柄(12種)]

対象店舗:新宿店





■コラボポスター

『Sweet』通常盤もしくは初回限定盤を1枚購入につき1回抽選に参加でき、当選者に1枚先着でプレゼントします。



[メンバー集合絵柄(1種)]

対象店舗:新宿店







【プロフィール】

OCTPATH(よみ:オクトパス)

人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」元練習生の太田駿静、海帆、栗田航兵、古瀬直輝、小堀柊、高橋わたる、冬馬、四谷真佑の8名からなるボーイズグループ。 8人(OCT)ならではの道(PATH)をファンの皆様と共に歩み、固定概念にとらわれない変幻自在な活動をし、常に上の音域・領域(OCTAVE)への道(PATH)を追求していく。



OCTPATH公式サイト︓https://octpath-official.com

OCTPATH公式Twitter︓https://twitter.com/OCTPATHofficial

OCTPATH公式Instagram︓https://www.instagram.com/octpath_official/

OCTPATH公式TikTok:https://www.tiktok.com/@octpath



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-19:16)