[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年12月1日(金)に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、シンガーソングライター・Kenta Dedachiのオフィシャルサイトおよびファンクラブ(URL:https://k-d.bitfan.id/ )を公開しました。









Kenta Dedachiは、14歳からYouTubeにてカバー動画を配信し、その清廉な歌声が瞬く間に世界中の音楽ファンの間で話題になりました。2018年に渡米留学し、同年に「This is how I feel / Memories」でインディーズデビュー。以降、2023年2月に帰国するまで、LAと日本を往復しながら音楽制作を続けていました。2022年には「Fire and Gold」でメジャーデビューを果たし、続くメジャー第二弾シングル「Jasmine」は、映画『20 歳のソウル』の主題歌に起用されます。今年はアメリカ西海岸の音楽シーンで人気を博すバンド、Scary Pocketsのメンバーとレコーディングした曲をリリースするなど国内外からの注目を集め、初の全国ツアーも各地Sold Outと盛況に終えました。



今年12月には、Ryu Matsuyamaをバンドに迎えた Kenta Dedachi ワンマンライブ “ALL-IN JAM with Ryu Matsuyama” の開催が決定!2023年12月3日(日)に大阪umeda TRADで、12月10日(日)には東京LIQUIDROOMにて開催されます。ライブの詳細は以下をご確認ください。

https://www.sonymusic.co.jp/artist/KentaDedachi/live/51184





この度オープンしたのは、Kenta Dedachiのオフィシャルサイトおよびオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、限定動画、ライブ配信など、本人自らが制作・編集等を手掛ける多様なコンテンツをお楽しみいただけます。



また、オフィシャルサイトとFCの立ち上げを記念し、2018年12月5日にリリースした初のフィジカル作品でもある7inchアナログレコード「This is how I feel / Memories」のファースト・プレス盤を直筆サイン入りで限定販売することが決定!受付は2024年1月31日(水)(予定)までとなりますので、お早めにお申し込みください。

※お申し込みには、サイトフォロー(無料)が必要となります。



当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルファンクラブ詳細】



■オフィシャルファンクラブ名

k_d lodge(ケーディー・ロッジ)



■URL

https://k-d.bitfan.id/

※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。



■会費

standard plan:月額700円(税込)

grand plan:月額1,200円(税込)

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い(ペイディ)」をご利用いただけます。



■無料会員コンテンツ

news、schedule、profile、discography、goods



■有料会員コンテンツ

standard plan

・本人参加のグループチャット

・動画、写真、文章による投稿

・バースデーメッセージ



grand plan

上記「standard plan」コンテンツに加え、

・月1程度の配信ライブ





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:597百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数120万人以上(2023年10月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。





【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL:https://bitfan.id/



