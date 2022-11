[国立大学法人岡山大学]



2022(令和4)年 11月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区津島中、学長:槇野博史)は、本学が推進するSDGs及びパリ協定の達成を視野に、ユース・エンゲージメント(youth engagement)の取り組みを加速させる国際動向の進展や、国連の新たな組織「国連ユースオフィス(UN Youth Office)」の設置が第76回国連総会本会議で9月8日に採択されたことを受けて、2022年10月13日~14日に、横井篤文上席副学長・ユネスコチェアホルダーら本学グローバル・エンゲージメント・オフィスの関係者が、英国内トップレベルの大学のひとつであるバース大学(University of Bath)を訪問しました。



今回の訪問は、本学と同じく、世界最大級の次世代リーダー・グローバルサミット「One Young World(OYW)」のパートナー機関であるバース大学と大学間連携の構築へ向けた会合として実施しました。



初日に、横井上席副学長らがバース大学人文社会科学部(Faculty of Humanities and Social Sciences)を訪問。同学部のLouise Brown副学部長(Associate Dean)・教授、Emily Richardsビジネス・エンゲージメント・マネージャー(Business Engagement Manger)、兼バース大学OYW代表パートナー(OYW Delegate Partner)らを始め、多くの大学関係者と積極的な意見交換が行われました。











その中で、バース大学は英国大学ランキング「The Guardian University Guide 2023」にて国内第7位にランクインしており、さらに学生交流や学生活動のサポートを積極的に行なっていることが評価され、「The Times and The Sunday Times Good University Guide 2023」の「University of the Year」を受賞しているなど、英国内でもトップレベルの総合大学であることが紹介されました。



また、それを受けて、横井上席副学長が本学のグローバル・エンゲージメントの戦略や取り組みを紹介。「持続可能な開発のための教育(ESD: Education for Sustainable Development)」を世界の拠点地域の一つとして推進していることを始め、国立大学として唯一「第一回ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞していることや、最近では国連機関との連携を強化し、国連貿易開発会議(UNCTAD)や国連平和大学(UPEACE)・地球憲章国際本部(Earth Charter International: ECI)らと協働し、途上国からの若手女性研究者や次世代リーダーシップの育成をグローバルの高いレベルで推進していることなど取り上げました。これらを踏まえて、今後はOYWのパートナー機関として、両大学でOYWにおける大学間連携を強化していくことで基本合意しました。



その後、バース大学ビジネススクールを訪問(School of Management)。同大学のRajani Naidooコミュニティ・インクルージョン担当副学長(Vice President, Community and Inclusion)・教授、兼ユネスコチェアホルダーと会談し、両大学のユネスコチェアやOYWなどを最大限に活用しながら、人類と地球の幸福(human and planetary wellbeing of all)のための教育・研究交流をさらに進めていくことで基本合意しました。



また、在英国日本国大使館を訪問し、林肇特命全権大使と会談。英国の歴史や政治、文化などを日本と比較しながら幅広く紹介いただき、また外交官としての経験を踏まえて世界の中での日本の立ち位置を指摘の上、大学の役割や人材育成等について多くの意見をいただくとともに、岡山大学とバース大学の連携についても深い理解とアドバイスをいただきました。



本情報は、2022年11月18日に岡山大学ホームページに公開されました。









○次世代リーダー・グローバルサミットOne Young World(OYW)

2009年の世界経済フォーラム「通称ダボス会議」(World Economic Forum、本部:スイス・ジュネーブ)において宣言され、2010年イギリス・首都ロンドン市で開催されてから、年に一度、世界190カ国以上から各国を代表する次世代の若いリーダーたち(18~30歳)が一堂に会する世界最大級のサミットです。世界が直面する地球規模の課題に対し、世界的指導者達の下、次世代リーダーたちが連携して問題を解決するための全世界合同産官学連携の次世代リーダー育成プロジェクトとして、その規模とネットワークを急速に拡大し続けています。

サミット参加者は「OYWアンバサダー」の称号が授けられるとともに、世界中の約1万人の有能な若者たちと長年にわたる人脈を広げることができます。

OYWカウンセラーとして、ノーベル平和賞受賞者でグラミン銀行創設者のムハマド・ユヌス氏をはじめ、首相・大統領、政府関係者、米・フォーチュン誌が発表する世界の企業ランキング「フォーチュン 500」のリーディングカンパニー、文化・スポーツ界、メディア界、NGO、起業家やアーティストなど、さまざまな分野を代表する世界的指導者や著名人などが支援しています。

https://www.oneyoungworld.com/









◆参 考

・岡山大学One Young World(OYW)のホームページ

https://oneyoungworld.intl.okayama-u.ac.jp/

・One Young World(グローバルサイト)

https://www.oneyoungworld.com/

・One Young World(日本サイト)

https://oywj.org/?lang=ja





◆参考情報

・【岡山大学】「One Young World(次世代リーダー・グローバル・サミット)2021」日本代表団壮行会に本学学生が参加しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000072793.html

・【岡山大学】「One Young World 2021 ミュンヘン大会」(次世代リーダー・グローバル・サミット)に岡山大学2名が日本代表団の一員として参加しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000072793.html

・【岡山大学】『「WE HAVE A DREAM」 × 岡山大学 -世界から僕らは何を学ぶのか- 岡山大学から世界へ飛び立った4人の夢!』コラボ企画展示 開催!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000132.000072793.html

・【岡山大学】本学代表学生がOne Young World(次世代リーダー・グローバル・サミット)2022日本代表団壮行会に出席しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000829.000072793.html

・【岡山大学】「One Young World(OYW)ジャパン大学連携ネットワーク」設立準備会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000847.000072793.html

・【岡山大学】岡山から世界へ次世代の夢を発信!「One Young World 2022 Hive in Okayama, Japan」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000904.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学の学生二人が日本代表として次世代リーダー・グローバル・サミットOne Young World 2022に参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000926.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

グローバル・エンゲージメント・オフィス

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-8326(国際部 国際企画課)

https://oneyoungworld.intl.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/20-11:46)