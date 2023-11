[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

フライトシューティングゲーム







株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』が世界累計販売本数(ダウンロード版含む)が500 万本に到達し、これにより『ACE COMBAT』シリーズの世界累計販売本数が 1,900 万本を突破したことをお知らせいたします。(※)

これを記念して、公式Xアカウント(旧Twitter)にて、記念壁紙を配布し、壁紙ポスターのフォロー&リポストキャンペーンをスタートいたします。



そして、サウンドレーベル「Bandai Namco Game Music」より、バンダイナムコスタジオ サウンドチームと小林啓樹氏による『ACE COMBAT』シリーズ楽曲のリミックスアルバムと、2021年開催のオーケストラコンサートのライブ音源を収録したアルバムを各種音楽配信サービスにて配信開始いたします。



さらに、「ALPHA INDUSTRIES」コラボレーションアイテム、ユーロファイタータイフーン単座型‟ロト隊“1:72 プラモデル、Amazon Merch on Demandなど、『ACE COMBAT』シリーズの新商品情報を公開いたします。



※BNE調べ



世界累計販売本数500万本突破記念

フォロー&リポスト(RT)キャンペーン開催







【キャンペーン期間】

2023年11月22日(水)10:30 ~ 12月6日(水)23:59



【応募方法】

STEP1:エースコンバット公式X(@PROJECT_ACES)をフォロー

STEP2:該当投稿をリポスト(RT)

STEP3:抽選で5名様に壁紙ポスターをプレゼント



▼キャンペーン詳細はこちら

https://ace7.acecombat.jp/special/campaign08.php



『ACE COMBAT』シリーズ 楽曲配信情報





累計販売本数500万本を記念して、サウンドレーベル「Bandai Namco Game Music」より、『ACE COMBAT』シリーズの特別な楽曲を配信いたします。



バンダイナムコスタジオ サウンドチームと小林啓樹氏による『ACE COMBAT』シリーズ楽曲のリミックスアルバム「ACE COMBAT Series Music Special Remix」と、2021年開催のオーケストラコンサート音源を収録した「ACE COMBAT/S THE SYMPHONY 25TH ANNIVERSARY CONCERT ALBUM」を本日11月22日(金)より各種音楽配信サイトにて配信開始いたしました。



さらに、「ACE COMBAT/S THE SYMPHONY 25TH ANNIVERSARY CONCERT ALBUM」から厳選された4曲を、立体音響方式「ドルビーアトモス」音源にてSpecial Versionとして配信いたします。

オーケストラコンサート当日の音源を、より臨場感のある立体的なサウンドでお楽しみいただけます。





「ACE COMBAT Series Special Remix Soundtrack」

配信開始日:2023年11月22日(金)

配信地域:全世界

配信曲数:11曲

配信形態:ダウンロードおよびストリーミング

配信PF:iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信サイト:https://lnk.to/pfxIKTTp









「ACE COMBAT/S THE SYMPHONY

25TH ANNIVERSARY CONCERT ALBUM」

配信開始日:2023年11月22日(金)

配信地域:全世界

配信曲数:17曲(通常版)、4曲(ドルビーアトモス)

配信形態:ダウンロード及びストリーミング(通常版)、

ストリーミング(ドルビーアトモス)





配信PF:iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

※ドルビーアトモスはApple Music限定配信です(2023年11月22日時点)

※ドルビーアトモスはApple Music以外でも後日予告なく配信される可能性がございます



配信サイト:https://lnk.to/vs7O8419 (通常版)

配信サイト:https://lnk.to/AL2CT1pv (ドルビーアトモス)



<Bandai Namco Game Musicとは?>

ゲームミュージックを中心に、世界にその魅力を届けるバンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル。

「パックマン」、「鉄拳」、「太鼓の達人」、「エースコンバット」、『テイルズ オブ』シリーズ、「アイドルマスター」シリーズなどの自社発のIPに加え、「ELDEN RING」をはじめとした、協業先やグループ会社等と共に創出する様々なゲーム・サービス群のBGMを中心に順次配信予定。



世界中のミュージシャンにも影響を与えた8bitサウンドから、現代のRPGゲームでは採用されることも多いフルオーケストラ録音による生サウンドまで、総曲数4,000曲以上のゲームミュージックを保有。

ゲームの枠を超えた、IP・楽曲・企画プロデュースを行っている既存のサウンドレーベル「ASOBINOTES」と連携し、ゲームミュージックの更なる拡大を目指す。



ALPHA INDUSTRIES×ACE COMBAT コラボグッズ 販売決定!





ACE COMBAT × ALPHA INDUSTRIESの2023年秋冬コラボレーションアイテムを、2023年11月22日より販売いたします。



【ALPHA×ACE COMBAT】U.A.F Wallet

CipherとPixyが傭兵として属したウスティオ空軍のガルム小隊。

彼らが配備されたヴァレー空軍基地は山岳地に存在し、その地理的特性からベルカの攻撃を免れた唯一の基地であった。

ウスティオ公国を勝利に導いたこの基地は後に所属不明部隊からの攻撃により大打撃を受けるものの撃退に成功する。

この基地名を不屈と希望の象徴としてあしらった財布はパイロット達の愛用品となった。



【ALPHA×ACE COMBAT】Leather Jackets -Pixy-

”片羽の妖精”ことラリー・フォルク氏が着用したレザージャケットをイメージ。

日常的に着用できるよう、外観はあくまで本格的なレザージャケットとしている。

内面にはガルム隊のエンブレムや彼の愛機のグラフィックなど、Pixyにまつわるディテールを数多く配している。



※こちらの商品は2022年11月23日に発売開始したアイテムの再販となります。



▼販売場所

ALPHA INDUSTRIES×ACECOMBAT特設ページ

https://edwin-mall.jp/shop/pages/special_20_aces_missions.aspx



ユーロファイタータイフーン単座型‟ロト隊“の1:72プラモデルが2023年11月22日 発売予定!





株式会社ハセガワより、『エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー』に登場するユーロファイタータイフーン単座型‟ロト隊“のキット化が決定いたしました。



【商品概要】

商品名:『エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー』ユーロファイタータイフーン単座型‟ロト隊“

発売日:2023年11月22日 発売予定



【商品詳細】

タイフーン4機で編成される「ロト隊」は、‟赤いツバメ“と呼ばれる隊長のデトレフ・フレイジャー中佐が率いるエリートパイロット部隊です。

機体に搭載される武装はMETEOR空対空ミサイルをはじめ、巷で話題のSTORM SHADOWなど貴重な武装バリエーションがセットされます。

パーツカラーはダークグレーとなります。飛行状態で展示可能な、展示スタンド(クリアー成形)が付属します。



デカール(マーキング)ベルカ公国 空軍 第2航空団 第52戦闘飛行隊 ‟ロト”所属機「52▽102」



▼販売場所

http://www.hasegawa-model.co.jp/product/sp574/



Amazon Merch on Demandにナゲッツのアパレル商品が登場!





Amazon Merch on Demandにて、『ACE COMBAT』シリーズのマスコットキャラクター「ナゲッツ」のアパレル商品を販売開始いたします。



第一弾として、エンブレムをあしらったデザインを全14種類ご用意いたしました。

今後も新しいデザインを追加していく予定です。どうぞご期待ください。



▼販売場所

https://amzn.to/3QgKsY2



各プラットフォームにてACE COMBAT(TM) 7の関連セールが開催中!





【PS Black Friday】

セール期間:2023年11月17日(金)0:00~2023年11月27日(月)23:59

セールプラットフォーム:PlayStation(R)4



▼セール詳細

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Experimental Aircraft Series - セット

【25%OFF】(PlayStation(R)Plus加入者 【30%OFF】)

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series - セット

【25%OFF】(PlayStation(R)Plus加入者 【30%OFF】)

・ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN シーズンパス

【32%OFF】(PlayStation(R)Plus加入者 【37%OFF】)

・ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!

【43%OFF】(PlayStation(R)Plus加入者 【48%OFF】)

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - TOP GUN Aircraft Series - セット

【20%OFF】(PlayStation(R)Plus加入者 【25%OFF】)



【MICROSOFT - BLACK FRIDAY】

セール期間:2023年11月17日(金)5:00~2023年12月1日(金)19:00

セールプラットフォーム:Xbox One



▼セール詳細

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition

【80%OFF】



【Steam | Autumn Sale |】

セール期間:2023年11月22日(水)3:00~2023年11月29日(水)3:00

セールプラットフォーム:STEAM(R)



▼セール詳細

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN

【85%OFF】

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition

【80%OFF】

・ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition

【80%OFF】



『ACE COMBAT』シリーズの最新作

『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』とは













『ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN』は、プレイヤー自身がエースパイロットとなり、リアルな空を追求したグラフィック空間を、愛機を駆って360度自由に飛び回る爽快感と、自らの状況判断で敵を選択して撃破する快感、課せられた難局を打破する達成感が楽しめるフライトシューティングゲームです。シリーズ最新作となる本作は、歴代シリーズを手掛けてきた「PROJECT ACES」が「空の革新」をテーマに、空を立体的に埋め尽くす雲の広がりや、細密に表現された地形・景観をしっかりと描き、 「立体フィールドの空」で雲が機体を掠めることで、スピード感や空へ迫っていく感覚を味わうことができ、さらに雲の内外や上下を交錯する戦術が有効となったことで、より戦略性の増した刺激的な空戦が堪能できる等、シリーズ28年の歴史において最も魅力的な空中戦と速度感が楽しめます。







【ACE COMBAT Channel】

https://www.youtube.com/@acecombat/

ここでしか観られないオリジナルコンテンツを公開中!







【製品情報】

タイトル:

ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Welcome Price!!

(エースコンバット7 スカイズ・アンノウン ウェルカムプライス)

収録内容:

1.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN」ゲーム本編 ※このソフトは2019年1月17日に発売されたものと同一内容です。

2.ダウンロード版購入特典「プレイアブル機体F-104C -Avril-」

対応機種:PlayStation(R)4/Xbox One/STEAM(R)

発売日:発売中(2019年1月17日 発売)



タイトル:

ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN Ultimate Edition

(エースコンバット7 スカイズ・アンノウン アルティメットエディション)

収録内容:

1.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN」ゲーム本編 ※このソフトは2019年1月17日に発売されたものと同一内容です。

2.ダウンロード版購入特典「プレイアブル機体F-104C -Avril-」

3.シーズンパスに含まれる追加コンテンツ

4.シーズンパス購入特典「ミュージックプレイヤーモード」

5.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series - セット」

6.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Experimental Aircraft Series - セット」

7.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Cutting-edge Aircraft Series - セット」

8.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Aircraft セット」

9.歴代シリーズ人気エムブレム8種

対応機種:PlayStation(R)4/Xbox One/STEAM(R)

発売日:発売中(2022年5月26日 発売)



タイトル:

ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN PREMIUM EDITION

(エースコンバット7 スカイズ・アンノウン プレミアムエディション)

収録内容:

1.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN」ゲーム本編 ※このソフトは2019年1月17日に発売されたものと同一内容です。

2.「ACE COMBAT(TM) 7: SKIES UNKNOWN シーズンパス」

(2019年5月~11月に配信された全6種のDLCが収録)入手用プロダクトコード

3.「ACE COMBATシリーズオリジナル機体 DLC」(2020年10月1日以降配信予定 機体・スキン・エンブレムセット)

入手用プロダクトコード

※1.のみディスク収録となります。2.3.は「プロダクトコード」(封入)となります。

対応機種:PlayStation(R)4/Xbox One/STEAM(R)

発売日:発売中(2020年11月5日 発売)



注意表記:

※PlayStation(R)5本体では、PS Camera用PlayStation Cameraアダプターが必要です(購入の必要なし)。

詳しくは、Playstation.com/camera-adaptorをご覧ください。

※PlayStation(R)VRの対象年齢は12歳以上です。

※この商品にはVRコンテンツが含まれています。VR機能を体験するには、PlayStation(R)VRとPlayStation(R)Cameraが必要です。

※PlayStation(R)4版に収録されるPlayStation(R)VR(別売)対応の「VRモード」では、VR専用のミッションがプレイできます。

その他のモードはPlayStation(R)VRに対応しておりません。

※本製品をプレイするには、ゲーム内に表示されるサービス利用規約に同意する必要があります。

詳しくは https://bandainamcoent.co.jp/cs/kiyaku/eula/ をご確認ください。

※オンラインマルチプレイを楽しむにはPlayStation(R)Plusへの加入(有料)が必要です。

プレイ人数:1~8人

CERO:A

WEBサイト:https://ace7.acecombat.jp/

Twitterアカウント:

@PROJECT_ACE

https://twitter.com/PROJECT_ACES

権利表記:

ACE COMBAT(TM)7:SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.



(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※YouTubeはGoogle LLCの商標です。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。



