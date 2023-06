[タワーレコード株式会社]

タワーレコード渋谷店にて、毎年9月の風物詩として開催している、伊藤政則による大人気トーク・イベント「政則十番勝負」。今年で5年目を迎える本イベントの開催日程と出演者が決定しました。







タワーレコード渋谷店ホームページ

https://towershibuya.jp/



ハード・ロック/ヘヴィ・メタルの第一人者である伊藤政則が毎年9月の10日間、各界から著名なゲストを招きスリリングなトークを繰り広げる本イベント。今年の「政則十番勝負2023」は、<パート1>として9月1日(金)から9月5日(火)にかけて、<パート2>として9月15日(金)から9月19日(火)にかけての合計10日間、渋谷店B1Fのイベントスペース「CUTUP STUDIO」にて開催します。



伊藤政則 本人コメント





開催方法やチケット販売の詳細、開演時間などは、随時タワーレコード渋谷店ホームページにて発表します。



「政則十番勝負2023」 開催概要





開催会場:タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO 〒150-0041東京都渋谷区神南1-22-14 TEL 03-3496-3661(代表)

主催:タワーレコード渋谷店

制作協力:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント

協力:ウドー音楽事務所 / Supported by BURRN!



開催日程およびゲスト出演者(敬称略) ※伊藤政則は全日程出演





<パート1>

9月1日(金)みうらじゅん(イラストレーターなど)/ 山田五郎(評論家)

9月2日(土)ビビる大木(タレント)+ ミスター X

9月3日(日)佐藤祐輔(新政酒造 八代目 蔵元)

9月4日(月)清野茂樹(実況アナウンサー) / 吉田豪(プロインタビュアー)

9月5日(火)LOVEBITES(ヘヴィ・メタル・バンド)



<パート2>

9月15日(金)橋本徹(元ゼロ・コーポレーション社長)

9月16日(土)近田春夫(音楽家)/ 大貫憲章(音楽評論家・DJ)

9月17日(日)大槻ケンヂ(ロックミュージシャン)/ ナカジマノブ(人間椅子/ドラム)

9月18日(月・祝)廣瀬“HEESEY”洋一(ミュージシャン)/

ちわきまゆみ(DJ/時々ミュージシャン)

9月19日(火)影山ヒロノブ(アニソンシンガー)







伊藤政則プロフィール





音楽評論家、ディスクジョッキー。70年代より現在に至るまでラジオ・TV・雑誌などで最新の情報を発信し続け、特にヘヴィ・メタル/ハード・ロックのシーンにおいて絶大な影響力を持つ。豊富な海外取材経験から数多くのミュージシャンと親交があり、絶大な信頼を受けている。

主な著書に『目撃証言ヘヴィ・メタルの肖像』『目撃証言2ヘヴィ・メタル:魂の旅路』『ヘヴィ・メタルの逆襲』『コージー・パウエル限りなき挑戦』『断言』『断言其ノ二』『断言1998-2008』『伊藤政則の“遺言”』『月刊 伊藤政則(仮)』『BURRN! PRESENTS THE 伊藤政則』などがある。



「政則十番勝負」とは





2016年11月タワーレコード渋谷店、2017年7月タワーレコード難波店にて開催された伊藤政則氏のメモラビリア展。そこでは伊藤氏所有の圧倒的な数のメモラビリア(まさにヘヴィ・メタル/ハード・ロックの歴史)が展示された。2018年9月にはその集大成として4日間限定でタワーレコード渋谷店にて「MASA ITOメモラビリア・フェスト -THE FINAL-“メタル聖地巡礼”」を開催。その際トーク・イベントも行い大盛況となった。その4日間に行われたトーク・イベントを拡張し、計10日間/10組の各界著名な豪華ゲストを招いてのイベントを開催することになったのが「政則十番勝負」の始まり。2020年、2021年9月は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として無観客有料動画配信(オンライン)のみで開催となったが、2022年は初の有観客と有料動画配信(オンライン)でのハイブリッド開催となった。



これまでの出演者 ※出演順





<2018年>「MASA ITO メモラビリア・フェスト-THE FINAL- “メタル聖地巡礼”」※4日間のみ

野中規雄(元CBSソニー)、北澤孝(元日本フォノグラム)、吉田豪(プロインタビュアー)、ウィリアム・ヘイムス(写真家)、大貫憲章(音楽評論家/DJ)



<2019年>「政則十番勝負-メモラビリア・フェスト1stアニヴァーサリー」

和田誠(音楽評論家)、LOVEBITES(ヘヴィ・メタル・バンド)、上坂すみれ(声優/歌手)、大貫憲章(音楽評論家/DJ)、今泉圭姫子(ラジオDJ)、マーティ・フリードマン(ギタリスト)、亀渕昭信(元ニッポン放送社長)、いのうえひでのり(劇団☆新感線主宰/演出家)、吉田照美(フリーアナウンサー)、岸博幸(慶応大学教授/経済評論家)、セーソクチルドレン(音楽業界関係者)



<2020年>「政則十番勝負2020」※有料動画配信のみ

ANTHEM 柴田直人、森川之雄、坂本英三、人間椅子:鈴木研一、伊東潤(作家)、OUTRAGE 丹下眞也、阿部洋介、クリス・ペプラー(TV・ラジオパーソナリティー)、みうらじゅん(イラストレーターなど)、LOUDNESS 二井原実、山下昌良、湯川れい子(音楽評論家・作詞家)、武蔵(元K-1ファイター)、LOVEBITES



<2021年>「政則十番勝負2021」※有料動画配信のみ

浅草キッド・玉袋筋太郎(芸人)、森久保祥太郎(声優/俳優/ラジオDJ/歌手)、大槻ケンヂ(ロックミュージシャン)、古田新太(俳優)、上坂すみれ(声優/歌手)、ビビる大木(タレント)、高橋和也(俳優/ミュージシャン)、みうらじゅん(イラストレーターなど)、安齋肇(イラストレーター/アートディレクター/ソラミミスト)、吉井和哉(ミュージシャン)、ANTHEM 柴田直人、MAD大内



<2022年>「政則十番勝負2022」

吉田豪(プロインタビュアー)、掟ポルシェ(ミュージシャン)、ANTHEM 柴田直人、清水昭男、湯川れい子(音楽評論家・作詞家)、マーティ・フリードマン(ギタリスト)、ROLLY(ミュージシャン)、大貫憲章(音楽評論家・DJ)、和田誠(音楽評論家)、宇賀神メグ(TBSアナウンサー)、武田砂鉄(ライター)、みうらじゅん(イラストレーターなど)、いとうせいこう(作家・クリエイター)、OUTRAGE 丹下眞也、山田貴教(映像監督)、LOUDNESS 高崎晃



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/25-10:46)