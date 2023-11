[ワタミ株式会社]

TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が、運営する世界55か国で850店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」は、日本初上陸のエキサイティングな革新性と魅力的な風味を提供する全く新しいプロモーションメニュー『GRILLED & SAUCED』 (グリル&ソース)を2023年11月13日(月)から期間限定で販売します。







新プロモーションメニュー『GRILLED & SAUCED』 (グリル&ソース)では、3種類のメイン料理 ステーキ・リブ・チキンをフライデーズでしか味わえない5種類のオリジナル特製ソースと組み合わせて提供します。フライデーズシグネチャーソース (1.) は、伝説的なジャック ダニエルのテネシーウィスキーから作られたフライデーズ定番オリジナルソースです。BBQソース(2.)は、アップル風味が効いた特製のバーベキューソースで、ナッシュビルソース(3.)は、カイエンペッパーとシラチャの辛さが際立つホットなソースです。コリアンレッドチリ ソース(4.)は、コチュジャン、ガーリック、しょうゆ、ゴマ油で仕上げたアジアンテイストのソースで、スパイク オレンジシトラスソース(5.)は、オレンジマーマレード、ケチャップ、ディジョンマスタード、隠し味にヘネシーを使用したコクのあるソースです。これらの大胆でエキサイティングな風味豊かな5種類の特製ソースは、食欲をそそり、さらに味を引き立てます。フライデーズのメイン料理をオリジナル特製ソースと一緒にお楽しみください。



https://www.tgifridays.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/grilled_sauced_menu_20231110.pdf



【5種類のフライデーズオリジナル特製ソース】







1. フライデーズ シグネチャーソース / FRIDAYS SIGNATURE SAUCE

フライデーズオリジナルウィスキーソース。



2. BBQソース / BBQ SAUCE

アップル風味が効いたフライデーズ特製のBBQソース。



3. ナッシュビル ソース / NASHVILLE SAUCE

カイエンペッパーとシラチャの辛さが際立つホットソース。



4. コリアン レッドチリ ソース / KOREAN RED CHILE SAUCE

コチュジャン、ガーリック、しょうゆ、ゴマ油で仕上げたアジアンテイストなソース。



5. スパイク オレンジシトラス ソース / SPIKED ORANGE CITRUS SAUCE

オレンジマーマレイド、ケチャップ、ディジョンマスタード、隠し味にヘネシーを使用したコクのあるソース。



【メイン料理】







■ニューヨークストリップ ステーキ ウィズ フライデーズシグネチャーソース /

NEW YORK STRIP STEAK with FRIDAYS SIGNATURE SAUCE

サーロインステーキ

¥3,890 (税込 ¥4,279)





■ベイビーバックリブ ウィズ BBQソース / BABY BACK RIBS with BBQ SAUCE

ビッグポークリブ

¥3,290 (税込 ¥3,619)





■グリルドチキン ブレスト / GRILLED CHICKEN BREAST

グリルしたチキンムネ肉

¥1,990 (税込 ¥2,189)





【サイドメニュー】





温野菜 / バターライス / フライドポテト / コールスロー



■プレミアム サイドメニュー

ガーリックバターグリーンビーンズ ウィズ ベーコン / ローデッドマッシュポテト

+ ¥136 (税込 ¥150)



【グリル & ソース メニュー】











TGI フライデーズとは





『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 55カ国で850 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。



【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/



