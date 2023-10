[株式会社サザビーリーグ]

ー ジュエリーをはじめとする、豪華なサプライズを10点詰め込んだ、特別なBOXを発売 ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com/)は、2023年10月17日 (火) に、クリスマス限定で発売する「アドベントカレンダー」の予約を開始いたします。ベルリンを拠点とするイラストレーター、Cynthia Kittler氏が描いた神秘的なイラストを載せた箱の中に、ARTIDA OUDからの小さなサプライズを詰め込みました。



クリスマスシーズンを彩る、スペシャルなボックスの中には、ジュエリーをはじめ、ネイルポリッシュ2色、お守りの原石2点、アソートのストーンチャーム1点、ジュエリーケアグッズ2種の合計10点がラインナップ。



手にとったすべての方々の日常に煌めきと幸福が届きますように。







【2023 Winter Limited】アドベントカレンダー







ひと箱でARTIDA OUDの世界観をお楽しみ頂けるよう、

小さな箱いっぱいに幸せを散りばめた、アドベントカレンダー。箱の中には鏡を配しているので、アドベントボックスとして使用したその後はジュエリーケースとしてもお楽しみいただけます。



【2023 Winter Limited】アドベントカレンダー

39,600yen (with tax)

数量限定予約開始:10月17日(火)12:00~< 11月20日(月)より順次発送予定 >

本発売:11月17日(金)18:30~





ご予約はこちら

https://www.artidaoud.com/item?goods_group_id=909



BOXの内容





サイズフリーのチェーンリング1点、アーカイブジュエリー2点(約36,000円以上)、ネイルポリッシュ2色、お守りの原石2点、アソートのストーンチャーム1点、ジュエリーケアグッズ2種の合計10点を詰め込んだ特別なボックスです。

【2023 Winter Limited】アドベントカレンダー 39,600yen (with tax)



Jewelry

チェーンリング1点 ※チェーンリングはすべてのボックスに必ず入っています

アーカイブジュエリー 2点 (36,000yen以上相当)<リング2点orピアス2点orイヤリング2点>

天然石チャーム1点 ※全12種の中から1種



Others

ヴィーガンネイルポリッシュ2点 ※全9色のうち2色

原石2点 ※全6種の中から2種

ジュエリースプレー1点

ジュエリークロス1枚



◆チェーンリング



アドベントカレンダーの為に特別にデザインした、非売品のチェーンリング。夜空に煌めく八芒星を象ったモチーフに、パヴェのホワイトダイヤモンドが煌めきます。こちらはこのボックスでしか手に入れることができないスペシャルなリングで、どのセットにも必ず入っております。



◆アーカイブジュエリー







リング(7号~13号)、ピアス、イヤリングのセットをそれぞれご用意しており、アーカイブジュエリーは、必ず2点入っております。※画像は一例です。



◆ヴィーガンネイルポリッシュ



煌めくジュエリーをより一層引き立て、悠久の旅へといざなう、ARTIDA OUDオリジナルのヴィーガンネイルポリッシュも全9色のうち2色ご用意。

ヴィーガン認証を取得したネイルポリッシュは、植物由来成分70%以上、19FREEの、環境にも人にも最大限優しい成分を使用しています。



◆お守りの原石



色とりどりに煌めく、お守りの原石は全6種の中から2種をご用意しました。それぞれの石の意味とともにお届けします。



◆天然石チャーム



チャームは全12種の中から1種が入っています。どの種類が入っているかは開けてのお楽しみ。



◆ジュエリーケアグッズ



大切なジュエリーをより美しく身に着け続けられるように、ケアグッズも2種ご用意。

素肌に身に着けることが多いジュエリーは、汗や皮脂、化粧品によって気づかぬうちに汚れてしまっているため、日々のケアがおすすめです。毎日のケアとしてジュエリークロスでのふき取りを、汚れが気になるときはジュエリースプレーとブラシを使用して丁寧なケアをすることで綺麗な状態を保ったまま長くお使いいただけます。





ご予約はこちら

https://www.artidaoud.com/item?goods_group_id=909



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-19:16)