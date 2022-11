[国立大学法人岡山大学]



2022(令和4)年 11月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区津島中、学長:槇野博史)の工学部では、2020年度から化学に関する国際連携プロジェクト「SDGs Seminar」に多国間・多様なステークホルダーと共に取り組んでいます。



この度、2022年9月7日から9日行われた公益社団法人 日本工学教育協会の第70回年次大会・工学教育研究講演会の国際セッションに「Developing Online Course of Science and Technology : International High School – University Collaboration SDGs Seminar between Japan and Malaysia」と題して、これまでの国際プロジェクトの一部を発表しました。



岡山大学工学部・岡山県立岡山一宮高等学校・マレーシア/INTEC教育大学の連名にて国際セッション(英語)で発表を行ったところ、「2022 International Session Award」を受賞しました。











岡山大学工学部主催の国際オンラインセミナーは本年度で3回目を迎えており、2020年度には岡山大学SDGs推進表彰(President Award)奨励賞を、2021年度には同表彰の優秀賞も受賞しています。これらのセミナーは岡山大学SDGsアンバサダーでもある中村技術専門職員が主催し、国立研究開発法人科学技術振興機構・国際青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプログラム」や岡山大学ダイバーシティ推進本部・女性教員支援助成金(マネジメント力向上支援型)にも採択されています。



2022年度の同国際セミナーについても、今後国内外の学会において発表する予定です。今後もオンラインセミナーなどを通じて、持続可能な国際高大連携事業を推進してまいります。



本情報は、2022年11月16日に岡山大学ホームページに公開されました。









◆参 考

・岡山大学工学部

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/

・日本工学教育協会・2022 International Session Award

https://www.jsee.or.jp/news/2022-11-02-7481

・SDGs達成を目指した日本とマレーシアにおける国際高大連携プロジェクト

https://sdgs.okayama-u.ac.jp/efforts/index.php?c=efforts_view&pk=354

・2022年度の工学部主催・国際オンラインセミナー

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id11507.html















◆本件お問い合わせ先

岡山大学工学部 技術専門職員・SDGsアンバサダー 中村有里

TEL:086-251-8263

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/



<岡山大学の産学官連携等に関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube):https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021~2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国1位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/20-10:46)