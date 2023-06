[タワーレコード株式会社]

ベスト発売記念で初めてのタワレコ5店舗をめぐるイベントも



タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.284として、7月19日(水)にデビュー35周年記念アルバム『Premium Best』を発売する酒井法子が初めて登場。オリジナルのコラボポスターとポストカードのデザインを発表しました。







アルバム『Premium Best』は、酒井法子がこれまで発表してきた全36作のシングル表題曲に加えて、シングルカップリング&アルバムから自身が選んだ18曲を3枚のCDにコンパイル。さらにスペシャル・ボーナストラックとして、新曲「Funny JANE」が収録されます。



今作の発売を記念して、タワーレコード新宿店が「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボヴィジュアルを作成。初回限定盤の購入特典として、タワーレコード全店舗でこのヴィジュアルを使用したコラボポスターを、タワーレコード オンラインでは同絵柄のポストカードを配布します。



また7月22日(土)からは、新宿店を含む5か所のタワーレコードで直筆サイン入りミニ色紙お渡し会を実施。デビュー以来初となるインストアツアーに大きな注目が集まっています。

「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスター&ポストカード





タワーレコードで『Premium Best』初回限定盤をご購入の方に、特典としてコラボポスターもしくはポストカードをプレゼント。特典の配布は予約者優先ならびに購入者先着となります。なおインストアイベントを開催する店舗では、当特典とイベント参加券の両方を差し上げます。

【対象店舗】

■コラボポスター

タワーレコードおよびTOWERmini全店



■コラボポストカード

タワーレコード オンライン



【対象商品】

アーティスト:酒井法子

タイトル :Premium Best

仕様 :初回限定盤 [VIZL-2206]※通常盤は対象外

発売日 :7月19日(水)

35th Anniversary アルバム『Premium Best』発売記念インストアイベント





内容:直筆サイン入りミニ色紙お渡し会

詳細:https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A000342/13.html

7月22日(土)19:00~ タワーレコード新宿店

7月24日(月)19:00~ タワーレコードあべのHoop店

7月31日(月)19:00~ タワーレコード福岡パルコ店

8月7日(月)19:00~ タワーレコード名古屋パルコ店

8月9日(水)18:30~ タワーレコード札幌パルコ店

リリース情報





アーティスト:酒井法子

タイトル :Premium Best

発売日 :7月19日(水)

初回限定盤[CD3枚+DVD+スペシャルBOOK] VIZL-2206 9,900円(税込)



通常盤 [CD3枚] VICL-65856~8 4,400円(税込)



プロフィール







酒井法子(さかいのりこ)

1987年2月5日、シングル「男のコになりたい」でレコード・デビュー。以来、ミリオンセラー「碧いうさぎ」等の多くのシングル・アルバムを発表。女優としてテレビ・映画・CMでも活躍し、中国・香港・台湾をはじめとするアジア各地でも人気を博し、現地でのコンサートも成功させている。

酒井法子 Official Instagram

https://www.instagram.com/noriko_sakai

酒井法子 35周年PLUSプロジェクト(公式)Twitter

https://twitter.com/NoriP35thPlus

酒井法子ビクター公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@norikosakai

スマイル Official Twitter

https://twitter.com/noripsmile



