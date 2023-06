[タワーレコード株式会社]

全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画





タワーレコードでは、2023年7月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。



◆2023年7月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順



・guca owl「ROBIN HOOD STREET」

6月28日(水)リリース

・(sic)boy「HOLLOW」

7月21日(金)リリース

・ジュウ「ハードロマンチッカー」

7月19日(水)リリース

・バウンダリー「あしあと」

7月12日(水)リリース



タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen





















「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。





■7月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順



1. アーティスト guca owl

タイトル ROBIN HOOD STREET

発売日 2023年6月28日(水)

価格 2,750円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル Mary Joy Recordings

作品紹介

WILD SIDE MUSIC所属、東大阪市出身のユーモラスにリアルを描く若きリリシスト。 社会的でコンシャスな内容を扱いながらも、どこか自由で楽観的に魅せる彼の表現力は、混沌とした現代を少しワクワクさせてくれる。 ヒップホップ好きの若者だけでなく広い世代から支持を集める。今作は、ギャングでもニートでもないguca owlが、ストリートで成り上がっていく中でぶつかった、8つの問題がテーマのミニアルバム。遊び心が自身のモットーであると軽快に語る「ROBIN」、先行シングルでミュージックビデオも話題になった「DIFFICULT」、夢の探し方を歌った「6THCORNER」、責任感をテーマにした「SAEAREBA」、WILYWNKAを客演に招き、お金の知識について歌った「TUTORIAL」、成り上がることへの代償について自身の答えを出す「SCHOOL BUS」など全8曲を収録。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:札幌パルコ店/添田

社会問題や自分自身に向き合ったリリックは重苦しいだけではなく時にユーモアに楽観的に描く。まさにリリシストにふさわしい。メロディアスなフロウも心地よく、若いヘッズだけでなく幅広い世代が聴けるような楽曲が多いのも特徴です。









2. アーティスト (sic)boy

タイトル HOLLOW

発売日 2023年7月21日(金)

価格 5,500円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル ユニバーサルミュージック

作品紹介

オルタナティブ、エモ、ラウドロックの要素やJ-ロックにみられるメロディアスなフロウをヒップホップに落とし込んだスタイルで稀有な存在感を放つ(sic)boy、待望のメジャーファーストアルバム。タイトルであるHOLLOW(虚ろで穴の空いたような気持ち)を様々なサウンドの楽曲を通して昇華、空虚でモノクロな世界を鮮やかに伝播させることをテーマとし、 (sic)boyでしか成し得ないボーダレスでハイエンドな作品となる。収録曲は、Zakk CerviniプロデュースによるLAポップパンクシーン最新モードを体現した「Falling Down」をはじめ、地元戸越から生まれたラウドなリスペクトコラボ「Dark Horse feat. JESSE(RIZE / The BONEZ)」、活動初期からの盟友Only Uとのトラップ「Resonance feat. Only U」、nothing,nowhere.をフィーチャリングしFM802 HEAVY ROTATIONとしても注目を集めた完全LAメイドな「Afraid?? feat. nothing,nowhere.」、Jヒップホップ界をリードする2大プロデューサーChaki ZuluとKMがタッグを組んだ「君がいない世界 feat. JUBEE」含む13曲を収録。CDのみボーナストラック1曲を追加収録、話題必至の強力な内容は後日詳細発表される。

タワレコメン推薦者コメント

推薦者:福岡パルコ店/具嶋

オルタナティブ、エモ、ラウドロック、そしてJ-Rockとヒップホップの融合という際立った個性、豊かな表現力、独自の世界観で幅広いオーディエンスに支持される新鋭アーティスト (sic)boy。彼だけの名義でのパッケージは初!大注目です!







3. アーティスト ジュウ

タイトル ハードロマンチッカー

発売日 2023年7月19日(水)

価格 2,000円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル KOGA RECORDS



作品紹介

下北発、青春パンクロックバンド。2019年RO JACKで優勝し「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」に出演。2023年1月SUPER BEAVER自主企画「現場至上主義」Zepp Nagoya公演のO.A.に大抜擢される。今作はそんな勢いを詰め込みVo.高浪が”純粋さの中のバイオレンス”をテーマに作り上げた、新たなるジュウが聴くものの心を射抜く全6曲入りEP。イチオシM1.「暴力」は正式メンバー遠藤貴義(Dr.)が加入し2年振りにオリジナルメンバーが揃ったジュウの決意表明ともいえる楽曲。M3.「許してやるよ」ではゲストボーカルとしてハードコアバンドHOTVOX Vo. RIKを迎えてラップも取り入れ、彼らの新たな一面も披露。今作品をひっさげ東京ファイナルワンマン含めた東名阪発売記念ツアーも決定。9月にはTOKYO CALLING 2023 列伝ステージへの出演と攻めるジュウの追撃は止まらない。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/長岡・渋谷店/櫻間・東浦店/櫻井・高崎オーパ店/金子

高浪凌(Vo.Gt.)の聴く人を惹きつける声と、とにかく泥臭い、人間臭い歌詞とキャッチーで荒々しい良い意味で耳につくバンドサウンドがたまらない。SUPER BEAVERのツアーのオープニングアクトを務めるなど先輩バンドからも愛されるバンドです。







4. アーティスト バウンダリー

タイトル あしあと

発売日 2023年7月12日(水)

価格 2,530円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル TRUST RECORDS/LD&K RECORDS



作品紹介

2013年結成、中道ゆき(Vo.Gt)、アオキ(Ba.Cho)、さくら(Dr.Cho)からなる大阪発スリーピースロックバンド。今作はカネヨリマサルやMakiなどを輩出した名古屋のインディーズレーベル・TRUST RECORDSとLD&K RECORDSのWネームレーベルよりリリース。自身の音楽を信じ続け、真っ直ぐに活動し続けてきた、彼女たちのキャリア初となるフルアルバム。大切に育ててきた楽曲から、最新の未発表曲まで幅広く収録!



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・名古屋近鉄パッセ店/早川・新宿店/荻野

この音は絶対次くる!!というかすでに来てます!!!スピード感がありながらキャッチー。聴いた人がポジティブになれるように」という想いを込めたストレートな楽曲が魅力!



