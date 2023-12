[増進会ホールディングス(Z会グループ)]

学校応援コミュニティサイト「Yellz(エールズ)」で寄付を募集



株式会社増進会ホールディングス(Z会グループ)のグループ会社で、教育機関の支援事業を行う株式会社エデュケーショナルネットワーク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大久保忠志)は、学校応援コミュニティサイト「Yellz(エールズ)」を運営しています。この「Yellz」において、今冬に行われる各種部活動の高校全国大会に出場する学校23校31部活動(2023年12月18日現在)がプロジェクトを開設し、寄付金募集を行っています。

各校のページでは、大会出場までの軌跡や日頃の活動紹介、各校に寄せられた応援コメントなどの情報発信を行っています。

【学校応援コミュニティサイト「Yellz」(エールズ)】 https://yellz.jp/







各校のプロジェクト(寄付金募集)ページ





寄付金の用途、受付期間、支援者へのリターンなどの詳細は、各プロジェクトページをご覧ください。

※競技名:五十音順に記載 学校名:都道府県順に記載



【男子第74回、女子第35回全国高等学校駅伝競走大会】

・北海道代表 旭川龍谷高等学校

最北の地から挑戦!~目標は北海道最高記録更新~

https://yellz.jp/detail/010361/project/297/



・岩手県代表 花巻東高等学校

花巻東高等学校女子駅伝チーム2023都大路応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/030109/project/421/



・三重県代表 鈴鹿高等学校

鈴鹿高校 2年連続2回目の『都大路』の舞台 ~県最高順位更新への挑戦~

https://yellz.jp/detail/240081/project/297/



・京都府代表 洛南高等学校

都大路応援プロジェクト!

https://yellz.jp/detail/260081/project/297/?community_id=292



・大阪府代表 東大阪大学敬愛高等学校

第35回全国駅伝競走大会初出場!都大路応援プロジェクト!!

https://yellz.jp/detail/270306/project/297/?community_id=304



・岡山県代表 興譲館高等学校

再興!25連覇!全国高校駅伝大会出場決定!興譲館高校陸上競技部応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/330110/project/307/



・中国地区代表 銀河学院高等学校

銀河学院 初めての『都大路』への挑戦!応援プロジェクト始動!

https://yellz.jp/detail/340152/project/297/



・福岡県代表 筑紫女学園高等学校

全国駅伝大会出場決定!!(全国大会出場への寄付)

https://yellz.jp/detail/400171/project/2737/



・佐賀県代表 佐賀清和高等学校

『全員駅伝!』掴んだ夢の舞台「都大路」 ~佐賀清和陸上部 『全員』で京都へ~

https://yellz.jp/detail/410046/project/297/



・佐賀県代表 鳥栖工業高等学校

師走!疾走!!都大路!!!『鳥栖工業高校駅伝部』応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/410025/project/535/



・鹿児島県代表 神村学園高等部

神村学園駅伝部『やかぜの精神』で高等部・中等部、共に日本一へ!

https://yellz.jp/detail/460098/project/297/



【令和5年度 第102回全国高等学校サッカー選手権大会/第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会】

・北海道代表 北海高等学校

『北海高等学校サッカー部応援プロジェクト』

https://yellz.jp/detail/010327/project/704/



・福島県代表 尚志高等学校

第102回全国高等学校サッカー選手権大会出場 応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/070104/project/697/



・茨城県代表 明秀学園日立高等学校

もう一度、”日本一”に挑戦したい!『夏冬連覇』をかけた戦い~明秀学園日立高校サッカー部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/080135/project/772/



・東京都代表 堀越高等学校

「まだ見ぬステージへ」堀越史上最高ベストを目指すサッカー部応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/130463/project/352/



・富山県代表 富山第一高等学校

『もう一度、日本一へ』~富山第一高校サッカー部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/160060/project/324/



・滋賀県代表 近江高等学校

2年連続3回目全国高校サッカー選手権大会応援プロジェクト

https://yellz.jp/detail/250060/project/949/



・京都府代表 京都橘高等学校

『私を国立に連れてって!』 ~京都橘高校サッカー部~

https://yellz.jp/detail/260088/project/297/



・鹿児島県代表 神村学園高等部

神村学園女子サッカー部 日本一を『奪回』へ YAKAZE #power

https://yellz.jp/detail/460098/project/314/



・鹿児島県代表 神村学園高等部

悲願の日本一を目指して ~神村学園男子サッカー部~

https://yellz.jp/detail/460098/project/316/





【SoftBank ウインターカップ2023 令和5年度 第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会】

・兵庫県代表 三田松聖高等学校

夢を叶える!三田松聖 4年連続『ウインターカップ』出場!!

https://yellz.jp/detail/280241/project/297/



・福岡県代表 福岡第一高等学校

「走らんか!」福岡第一男子バスケットボール部 日本一奪還へ!

https://yellz.jp/detail/400180/project/297/?community_id=292



・佐賀県代表 佐賀清和高等学校

「冬の大舞台」へ ~ウインターカップBest8 佐賀清和高校女子バスケの挑戦~

https://yellz.jp/detail/410046/project/353/



・大分県代表 別府溝部学園高等学校

別府溝部学園高等学校バスケット部|令和5年度ウインターカップ出場応援プロジェクト!!

https://yellz.jp/detail/440079/project/496/



【ジャパネット杯春の高校バレー 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会】

・茨城県代表 明秀学園日立高等学校

夢の大舞台!春の高校バレー初出場!~明秀学園日立高校女子バレーボール部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/080135/project/686/



・富山県代表 富山第一高等学校

春高ベスト8を目指して~富山第一高校バレー部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/160060/project/393/



・京都府代表 洛南高等学校

『男子春高バレー』5年ぶり24回目の出場~洛南高校バレーボール部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/260081/project/336/?community_id=312



・大阪府代表 金蘭会高等学校

『春高バレー』13年連続13回目の出場 ~金蘭会バレーボール部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/270273/project/327/



・佐賀県代表 佐賀清和高等学校

佐賀清和『春高バレー』応援プロジェクト ~Focus on this play, this moment!!~

https://yellz.jp/detail/410046/project/434/



【第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会】

・富山県代表 富山第一高等学校

花園1勝を目指して!!~富山第一高校ラグビー部応援プロジェクト~

https://yellz.jp/detail/160060/project/315/



・佐賀県代表 佐賀工業高等学校

創部79年 悲願の「花園」初優勝へ ~佐賀工業 ラグビーフットボール部~

https://yellz.jp/detail/410024/project/297/



「Yellz」とは







「Yellz」とは、夢に向かって挑戦する生徒たち、そしてその夢をあと押しする学校を、誰もが気軽に応援することができる学校応援コミュニティサイトです。

地域住民や卒業生などの一般ユーザーは、サポーター登録することで、部活動などの学校・生徒の活動情報を受け取ることができます。また、関心のある学校や活動に対して、コメントの書き込みやSNSでのシェアのほか、クラウドファンディングの形で賛同したプロジェクトへの寄付を行うことも可能です。



参加する学校は、寄付金の募集だけでなく、情報発信を通じて、幅広い人々とのコミュニケーションの機会を広げることができ、自校の長期的なファンづくりにつながります。



【Yellz】https://yellz.jp/

【Yellz学校専用サイト】https://yellz-lp.com/school/

※「Yellz」にご興味のある学校様は「学校専用サイト」をご覧ください。



株式会社エデュケーショナルネットワーク会社概要





株式会社エデュケーショナルネットワークでは、全国の学校、学習塾等の教育機関を顧客として、教材、テストの販売および教職員の派遣等、幅広い教育支援サービスの提供を行っています。

所在地:東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表者:代表取締役社長 大久保忠志

設立:2003年5月12日

URL:https://www.e-network.jp/



