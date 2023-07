[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、TOPプロが愛用するシューレースタイプのソフトスパイクモデル「UG2500 v2」にニューバランス契約選手である稲見萌寧プロの好きなカラーを取り入れた稲見萌寧プロカラーモデルを発売します。

「UG2500 v2」はニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、その他ニューバランス取扱店舗にて7月7日(金)よりユニセックスサイズで発売いたします。



また、株式会社TSI(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:下地毅)が企画する、リアルゴルファー層に向けたアパレルライン「WORLD」から初めてのウィメンズウエア「WORLD WOMEN’S」が登場。稲見萌寧プロモデル「2500 v2」とカラーリンクしたコレクションでトータルコーディネイトできます。「WORLD WOMEN’S」は7月14日(金)よりニューバランス ゴルフ直営店舗、公式オンラインストア、その他ニューバランス ゴルフ直営店舗にて販売いたします。

※販売店詳細は以下の「販売について」をご覧ください。



■UG2500 v2(ゴルフシューズ)

ニューバランス公式オンラインストア: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-golf-2500v2

TSIニューバランス ゴルフ 公式オンラインストア:

https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-footwear/0133992123.html



■WORLD WOMEN’S(アパレル)

TSIニューバランス ゴルフ 公式オンラインストア:

https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-world/

※7月14日(金)10:00公開予定



稲見萌寧プロ プロフィール







東京都豊島区出身で、10歳からゴルフを始め、2020-21年シーズンで初の賞金女王に輝き、9勝を挙げる大活躍。

2021年の「東京五輪」で日本勢史上初の銀メダルを獲得。22歳にツアー通算10勝、史上2番目の若さで到達。

2022年「リシャール・ミル ヨネックスレディス」で完全優勝を果たし、同年「ニトリレディス」では大会連覇となるツアー12勝目を挙げる。



ニューバランス ゴルフ





2017年春夏シーズンよりスタート。株式会社ニューバランスジャパンがシューズを、株式会社TSIがアパレル、アクセサリーを企画し、ともにゴルフカテゴリーを築き2023年で7周年を迎えます。



UG2500 v2 稲見萌寧プロカラーモデル





TOPプロが愛用するシューレースタイプのソフトスパイクモデル「2500v2」に稲見プロのお気に入りのカラーを取り入れたシューズが7月7日(金)より発売開始。

プレーの質を高める機能を多彩に搭載しており、履き心地のよさ、歩きやすさ、低重心設計の安定性も稲見プロがお気に入りのポイントです。



1.アッパー:レザーライクの上質なシンセティックレザーを使い、快適なフィッティングとともに確かなサポート性を実現するアッパー。

2.ミッドソール:軽量性とクッション性を両立したREV lite(レブライト)ミッドソール

3.アウトソール:スウィング時の安定性、歩行時のスムーズな重心移動、確かなグリップ性を高次元で満たすFULL GROUND CONTACT設計のアウトソール









品番:UG2500

カラー:MN (WHITE/BLUE)

ウイズ/サイズ:2E/23.0~28.0cm

価格: オープン価格

発売開始:7月7日(金)





New Balance Golf WORLD ライン





スコアに直結する機能性や着心地を第一優先に掲げるリアルゴルファー層に向けた、グローバル感覚を意識したアスリートラインに今季よりウィメンズライン「WORLD WOMEN’S」が登場。

今シーズンは「Swing Arc」をキーワードに躍動感溢れるスイングの起動をイメージしたディテールやロゴワークを活かしたフィット感の高いアイテム群を展開。機能面では秋冬シーズンの快適なプレイを約束する「保温性」「軽量感」「ストレッチ性」に着目。デザイン面では、心地よいフィット感を実現するため、トップスのシェイプやボトムスのウエストフィットに注目しています。



WORLD WOMEN’S RECOMMENDED COORDINATION







CAP 012-3287501(WHITE/030)5,940円

MOCK 012-3266502(BLUE/110)8,910円

SKIRT 012-3234507(GREY/021)14,300円

BELT 012-3982503(WHITE/030)8,800円

SOCKS 012-3286502(WHITE/030)2,640円

SHOES 013-3992123(WHITE/030)OPEN PRICE



VISOR 012-3287502(WHITE/030)5,500円

ONE-PIECE 012-3224502(BLUE/110)14,300円

CART BAG 012-3281505(BLUE/110)9,900円

SHOES 013-3992123(WHITE/030)OPEN PRICE



WORLD WOMEN’S PICK UP ITEMS







S/SLEEVE MOCK NECK PULLOVER

品番:012-3266502

カラー: BLUE・WHITE・BLACK・GREY

サイズ:0.1.2

価格:8,910円



JERSEY SKIRT WITH INNER

品番:012-3234507

カラー: GREY.WHITE.BLACK

サイズ:00.0.1.2

価格:14,300円



S/SLEEVE MOCK NECK ONE-PIECE

品番:012-3224502

カラー: BLUE. GREY

サイズ:0.1.2

価格: 14,300円



JERSEY SLIM SHORT PANTS

品番:012-3232501

カラー: GREY・BLUE・BLACK

サイズ:00.0.1.2

価格:11,000円



WORLD MEN’S RECOMMENDED COORDINATION







CAP 012-2987001(WHITE/030)3,960円

MOCK 012-3266001(BLUE/111)8,910円

SHORT PANTS 012-3232002(GRAY/021)11,000円

GLOVE 012-3985001(GREY/022)2,750円

SHOES 013-3992119(WHITE/030)OPEN PRICE





VISOR 012-2987002(BLUE/111)3,520円

MOCK 012-3266002(BLUE/111)9,900円

SHORT PANTS 012-3232001(WHITE/030)11,000円

GLOVE 012-3985001(GREY/022)2,750円

SHOES 013-3992116(WHITE/031)OPEN PRICE



他、WORLD(アパレル)商品に関しては以下よりご覧ください。

https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-world/



稲見萌寧プロ2500 v2 & WORLD 着用動画

https://youtu.be/JCvH06tKqAQ



※アパレル、アクセサリについてのお問い合わせは

株式会社TSI ニューバランス ゴルフセクション TEL:03-5771-9085まで



販売について





【UG2500 v2】 ※7月7日(金)10:00公開予定

ニューバランス 公式オンラインストア https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-golf-2500v2

ニューバランス ゴルフ 公式オンラインストア

https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-footwear/0133992123.html

ニューバランス原宿 https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

その他ニューバランス取り扱い店舗



【WORLD】アパレル&アクセサリー ※7月14日(金)10:00公開予定

ニューバランス ゴルフ 公式オンラインストア https://store.tsigs.com/NEWBALANCE-GOLF/nbg-world/

ニューバランス原宿 https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

ニューバランス ゴルフ 小田急百貨店新宿店 TEL:03-6304-5636

ニューバランス ゴルフ 松坂屋名古屋店 TEL:052-264-2795

ニューバランス ゴルフ 阪神梅田本店 TEL:06-6345-2491

ニューバランス ゴルフ 大丸梅田店 TEL:06-6450-8996

ニューバランス ゴルフ 博多阪急店 TEL:092-419-5368

ニューバランス ゴルフ 岩田屋本店 TEL : 092-401-0895 <the unit>

ニューバランス ゴルフ 小田急百貨店町田店 TEL : 042-785-5579

the HOUSE 銀座 TEL:03-6264-6925

the HOUSE 札幌 TEL:011-210-7778

the HOUSE 広尾 TEL:03-3442-1591

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」: https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx

▼ニューバランス ゴルフ公式Instagram @newbalancegolf_japan : https://www.instagram.com/newbalancegolf_japan

▼ニューバランス ゴルフ公式サイト:https://www.newbalance-golf.com



【一般のお客様】

シューズ:株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120

アパレル&アクセサリー:株式会社TSI ニューバランス ゴルフ セクション TEL : 03-5771-9085



