「THE ANOTHER MUSEUM」にて、 “I am” Donation のPhoto Exhibition開催



ありのままの姿が放つ煌めき =Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード/https://www.artidaoud.com)は、“I am” Donation プロジェクトのコレクションムービーを公開いたしました。







公式YouTube:https://youtu.be/-4UIPhzxbqM?si=bBVK_v1qrq2wpdot

インタビュー記事:https://www.artidaoud.com/journal/244





世界中の誰もが「私が私であるために(=I am)」と発信することで、自分らしく活躍できる環境が広がっていきますように──

そう願いを込め、 2019年9月に始動した “I am” Donation プロジェクト。ジュエリー1点につき最大1,100円が、インドの子どもたちの教育支援に寄付される。



ARTIDA OUDのジュエリーを生産しているインドでは、未だカーストやジェンダーに基づく差別が根深く残る。

教育を受ける機会が限られ、安定した職に就くことが困難な若い女性や母親たち。彼女たちが技術を学び、身に付け、自分らしく活躍できる環境を作ることができたら…

その想いがきっかけとなり、“I am” Donationのジュエリーは、女性の職人たちの手で作られるように。



コレクションムービーでは、“I am” Donationが制作されるまでのストーリーや、作り手がジュエリーに込める想いを描きました。また、ムービー公開に伴い、インタビュー記事も公開しております。

作り手と子どもたちの未来を紡ぐストーリーを、ぜひご覧ください。



“I am” Donation プロジェクトについてはこちら:https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation

“I am” Donation のジュエリーはこちら:https://www.artidaoud.com/item?category_id=79



Photo Exhibition @ THE ANOTHER MUSEUM ─ “I am” Donation でつながる、あたたかな支援の輪







〈国際ガールズ・デー〉が制定されている10月の「THE ANOTHER MUSEUM」では、女性たちが一つひとつ手作業で作る“I am” Donation ブレスレットの制作風景や、インド・ビハール州に建設した幼稚園の写真を展示しております。



あたたかい支援の輪で築きあげてきた、“I am” Donation プロジェクト。皆さまの想いが実り広がっていく様を、写真を通して感じていただけましたら幸いです。



























詳しくは営業日カレンダーをご覧ください。

営業日カレンダー:https://www.artidaoud.com/museum



