株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:久保田伸一)は、2024年3月10日(日)に開催予定の「名古屋ウィメンズマラソン2024」(同時開催の「名古屋シティマラソン2024」および「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2024」を含む)にシルバースポンサーとして協賛いたします。

世界最大の女性のマラソン大会をサポートすることにより、初めてマラソンにチャレンジする方から、シリアスランナー、アスリートまで、ランニングを楽しむあらゆる女性のチャレンジを応援いたします。

一般エントリーに先駆けて2024年大会の先行エントリー権を獲得できる「ニューバランスチャレンジエントリーキャンペーン」の第1弾が7月6日(木)よりスタート。さらに7月13日(木)以降順次第2弾、第3弾、第4弾キャンペーンも予定しています。



また「名古屋ウィメンズマラソン2024」に向けた女性だけのランニングクラブ「NB GO WOMEN」も7月6日(木)より参加受付スタートします。

※先着順です。定員に達し次第、締め切らせていただきます。



日々のリフレッシュのために走り始めた方や、来年の春に向けてトレーニングをスタートしたい方など、これからの季節におすすめのアイテムとともに「名古屋ウィメンズマラソン2024」を目指してみませんか?



名古屋ウィメンズマラソン2024 チャレンジエントリーキャンペーンサイト

https://nwm2024.nbchallenge-entry.com/



先行エントリー権とは





出走権ではなく、一般のエントリーに先駆けて優先的に名古屋ウィメンズマラソン2024にエントリーできる権利です。本大会の参加料金17,000円(税込)は別途、お客様のご負担となります。指定期限内のエントリー登録、料金の振り込みを完了することで、出走権が確定となりますのでご注意ください。



ニューバランス チャレンジエントリーキャンペーン 第1弾





■チャレンジエントリー概要

1.Twitterアカウント「ニューバランス ランニング(@NBRunning_JP)」をフォロー

2.本チャレンジの投稿に、大会への想いを書いて引用リツイート

3.抽選で100名様に「名古屋ウィメンズマラソン2024」の「先行エントリー権」をプレゼント

4.当選者には7月中旬にTwitterアカウントへのDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡



■キャンペーン期間

2023年7月6日(木)10:00 ~ 2023年7月10日(月) 23:59



■賞品・人数

賞品:名古屋ウィメンズマラソン 2024先行エントリー権 100名様



■応募資格

・この規約に同意された方

・名古屋ウィメンズマラソン 2024の参加資格を満たしている方。

以下、URLから参加資格欄をご覧ください。

https://womens-marathon.nagoya/outline/general/

・先行エントリー権(※)確定後、本キャンペーン事務局、および名古屋ウィメンズマラソン大会事務局とメールでのご連絡が取れる方。

・指定された期日までに「大会のお手続き」を実行できる方。

・日本国内在住の方(本キャンペーンの関係者は応募できません)

・Twitterアカウントを保有し、当社指定アカウント「ニューバランス ランニング(@NBRunning_JP)」をフォローされている方。



その他、第2弾~第4弾までのチャレンジエントリー詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

https://nwm2024.nbchallenge-entry.com/



ニューバランス チャレンジエントリーキャンペーン事務局





問い合わせフォーム https://form24.nbchallenge-entry.com/public/application/add/

●お問い合わせ窓口開設期間: 2023年7月6日(木)~2023年9月29日(金)

受付時間:平日10:00~17:00 ※土・日・祝日は対応なし



ウィメンランニングクラブ「NB GO WOMEN」





NBRC主催「名古屋ウィメンズマラソン」ランニングクラブ「NB GO WOMEN」通称nbgowomen。2024年3月10日(日)のレースに向けて、コミュニケーションを取り合い、同じ仲間同士が切磋琢磨できる場所として、メンバーの充実したRUNライフを支援します。

練習会では、専属コーチが効率的な練習方法や、ウォームアップ、本番前の調整方法まで、幅広くアドバイス。ランニングファッションや健康美容に関する情報も発信し、“女性的な美しさ”も追求しながら、フルマラソン完走を一緒に目指します。



詳細は以下よりご確認ください。

https://nbgowomen.web.co.jp/entry/



■募集期間

2023年7月6日(木)12:30~7月12日(水)23:55※予定

※先着順です。定員に達し次第、締め切らせていただきます。





ぜひ、ニューバランスのランニング商品もご覧ください。

ニューバランス公式オンラインストア

https://shop.newbalance.jp/shop/

ニューバランス オフィシャルストア

https://company.newbalance.jp/store/store_type/official-store

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。





