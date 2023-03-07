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モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」、本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」新発売

［Hamee］

～2023年3月8日（水）よりオンライン予約販売開始～

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証プライム3134）は、本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」の販売を開始します。2023年3月8日（水）よりオンラインにて予約開始、発売は4月上旬頃となります。



■本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」について
ファッションアイテムの一つとして、自分らしいスマホアレンジを楽しみたい方から人気の高いインナーシート。iFaceから、フルーツのみずみずしさを表現したデザインの「iFace Reflection インナーシート」を発売します。

SNSを中心に話題を集める透明なスマホケース「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」や「iFace Look in Clearケース」に使用可能です。スマホとクリアケースの間に挟むだけでスマホケースを簡単にカスタマイズできます。

デザインは、縦に並んだデザインが可愛い「いちご」、みずみずしいオレンジの総柄にローズマリーの組み合わせが上品な「オレンジ」、爽やかな色合いがフレッシュな「オレンジ/キウイ」、シンプルなワンポイント柄の「バナナ」の全4種類。

輪切りにカットされたフルーツ柄はまるで本物のようなデザインです。
iFace公式オンラインストアを含むHamee運営ECストア限定販売となります。手軽にスマホアレンジを楽しみたい方におすすめの商品です。

■製品情報
・製品名 ：iFace Reflection インナーシート
・価格 ：450円（税込495円）
・柄展開 ：いちご／オレンジ／オレンジ/キウイ／バナナ
・対応機種 ：iPhone14／iPhone14Pro／iPhone13／iPhone13Pro／iPhone11／iPhone12／
iPhone12Pro／iPhoneSE(第2・第3世代)／iPhone8／iPhone7
・対応商品 ：iFace Reflection ケース（インナーシート2枚まで推奨）/ iFace Look in Clear ケース（インナーシート1枚まで推奨）
・予約開始日：2023年3月8日（水）よりオンラインにて
・発売日 ：2023年4月上旬頃
※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式Twitterより発信します。
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア https://jp.iface.com/tech/products/innersheet?id=41-95046
他Hamee運営ECストア
いちご
オレンジ
オレンジ／キウイ
バナナ

■製品特長
・一枚でも使いやすいフルーツ柄のかわいいデザイン
・お好きな写真、シール、ショップカードなどと組み合わせておしゃれ度アップ
・iFace Reflectionにぴったりサイズで、ケースの中でズレにくい
・挟みやすさにこだわった薄さ

■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/tech/）について



2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えたケースをはじめ、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモのバイルアクセサリーを幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。また2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。

■iFace 日本公式SNSアカウント
Twitter（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jp
Instagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/
Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/
LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jp
YouTube（iFace日本公式チャンネル）：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com/tech
Hamee本店 ： https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ： https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売

■Hamee公式メディア
Hamee fun：https://hameefun.jp
note ：https://note.com/hamee_831_
twitter ：https://twitter.com/Hamee_831
Facebook：https://www.facebook.com/hamee831/

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】（ URL：https://hamee.co.jp
会社名 ： Hamee（ハミィ）株式会社 （東証プライム 証券コード： 3134 ）
設立 ： 1998年5月
代表者 ： 代表取締役社長 水島 育大
所在地 ： 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ： EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/07-15:16）

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