~2023年3月8日(水)よりオンライン予約販売開始~



あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島 育大、証券コード:東証プライム3134)は、本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」の販売を開始します。2023年3月8日(水)よりオンラインにて予約開始、発売は4月上旬頃となります。







■本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」について

ファッションアイテムの一つとして、自分らしいスマホアレンジを楽しみたい方から人気の高いインナーシート。iFaceから、フルーツのみずみずしさを表現したデザインの「iFace Reflection インナーシート」を発売します。



SNSを中心に話題を集める透明なスマホケース「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」や「iFace Look in Clearケース」に使用可能です。スマホとクリアケースの間に挟むだけでスマホケースを簡単にカスタマイズできます。



デザインは、縦に並んだデザインが可愛い「いちご」、みずみずしいオレンジの総柄にローズマリーの組み合わせが上品な「オレンジ」、爽やかな色合いがフレッシュな「オレンジ/キウイ」、シンプルなワンポイント柄の「バナナ」の全4種類。



輪切りにカットされたフルーツ柄はまるで本物のようなデザインです。

iFace公式オンラインストアを含むHamee運営ECストア限定販売となります。手軽にスマホアレンジを楽しみたい方におすすめの商品です。



■製品情報

・製品名 :iFace Reflection インナーシート

・価格 :450円(税込495円)

・柄展開 :いちご/オレンジ/オレンジ/キウイ/バナナ

・対応機種 :iPhone14/iPhone14Pro/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone11/iPhone12/

iPhone12Pro/iPhoneSE(第2・第3世代)/iPhone8/iPhone7

・対応商品 :iFace Reflection ケース(インナーシート2枚まで推奨)/ iFace Look in Clear ケース(インナーシート1枚まで推奨)

・予約開始日:2023年3月8日(水)よりオンラインにて

・発売日 :2023年4月上旬頃

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式Twitterより発信します。

・販売場所 :iFace公式オンラインストア https://jp.iface.com/tech/products/innersheet?id=41-95046

他Hamee運営ECストア











■製品特長

・一枚でも使いやすいフルーツ柄のかわいいデザイン

・お好きな写真、シール、ショップカードなどと組み合わせておしゃれ度アップ

・iFace Reflectionにぴったりサイズで、ケースの中でズレにくい

・挟みやすさにこだわった薄さ



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/tech/)について







2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えたケースをはじめ、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモのバイルアクセサリーを幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。また2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



【Hamee(ハミィ)株式会社 概要】( URL:https://hamee.co.jp )

会社名 : Hamee(ハミィ)株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 : 1998年5月

代表者 : 代表取締役社長 水島 育大

所在地 : 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 : EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



