HISホテルHD国内23ホテル最大30%割引「ブラックフライデーセール」実施



H.I.S.ホテルホールディングス株式会社(本社:東京都港区)が運営する、変なホテル大阪 心斎橋と変なホテル大阪 なんばは、【アイドルマスター シャイニーカラーズx変なホテル】コラボ宿泊プランを11月25日(土)より発売します。変なホテル東京 羽田は「カンタス航空キャンペーン」を11月26日(日)より開催します。また、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社が運営する国内23軒のホテルで宿泊代金が最大30%割引になる「ブラックフライデーセール」を11月24日(金)~11月30日(木)の期間限定で実施します。





【アイドルマスター シャイニーカラーズx変なホテル】コラボ宿泊プラン 変なホテル大阪 心斎橋・変なホテル大阪 なんば







変なホテル大阪 心斎橋と変なホテル大阪 なんばは、「THE IDOLM@STER SHINY COLORS 6thLIVE TOUR Come and Unite! Brilliant Blooms」開催を記念して、【アイドルマスター シャイニーカラーズx変なホテル】コラボ宿泊プランを11月25日(土)より発売します。【アイドルマスター シャイニーカラーズx変なホテル】コラボルームプランは、両ホテル1日10室限定で、各ユニットのアイドル大型パネル・ベッドスローを1部屋ごとに設置、宿泊ノベルティとしてオリジナルデザインのドアサイン・コラボカード・タオルをご用意します。【アイドルマスター シャイニーカラーズx変なホテル】ノベルティグッズ付きプランは、通常の客室にご宿泊いただき、ノベルティとしてオリジナルデザインのドアサイン・コラボカード・タオルをご用意します。宿泊期間は2024年2月23日(金)~3月17日(日)で、代金はコラボルームプラン19,800円~、ノベルティグッズ付プラン15,000円~(いずれも1室/1泊/素泊まり/税サ込)



―変なホテル大阪 心斎橋―

住所:大阪府大阪市中央区南船場3-5-2 電話番号:050-5576-8350

アクセス:大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅より徒歩約3分

公式ホームページ:https://www.hennnahotel.com/shinsaibashi/



―変なホテル大阪 なんば―



住所:大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-16 電話番号:050-5576-8355

アクセス:大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅より徒歩約4分

公式ホームページ:https://www.hennnahotel.com/nishishinsaibashi/



THE IDOLM@STER (TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「カンタス航空キャンペーン」開催、4,000円割引 変なホテル東京 羽田









2023年11月26日(日)よりカンタス航空の羽田~シドニー直行便が増便されることにあわせて、変なホテル東京 羽田は、2023年11月26日(日)~2024年3月31日(日)に「カンタス航空キャンペーン」を開催します。株式会社エイチ・アイ・エスで、カンタス航空QF26便の航空券、またはQF26便利用のパッケージツアーを購入されたお客様限定で、変なホテル東京 羽田の宿泊代金をお1人様あたり4,000円割引します。

―変なホテル東京 羽田―



住所:東京都大田区東糀谷2-11-18 電話番号:050-5894-3783

アクセス:ホテル~羽田空港間は無料シャトルバス運行、

京浜急行空港線大鳥居駅より徒歩約7分

公式ホームページ:https://www.hennnahotel.com/haneda/



「ブラックフライデーセール」実施 国内23ホテルで期間限定、最大30%割引

開催期間:2023年11月24日(金)~11月30日(木)

ご予約方法:ホテル公式ホームページからのご予約限定

特別割引:全ホテル25%割引、無料登録可能なホテル会員はさらに5%割引で最大30%割引

宿泊期間:東京都・千葉県のホテル/2024年1月1日(月祝)~2024年3月31日(日)の宿泊

東京都・千葉県以外のホテル/2024年12月1日(金)~2024年3月31日(日)の宿泊

対象ホテル:下記国内23ホテル

変なホテル舞浜 東京ベイ、変なホテル東京 西葛西、変なホテル東京 銀座、変なホテル東京 赤坂、

変なホテル東京 浅草田原町、変なホテル東京 浅草橋、変なホテル東京 浜松町、変なホテル東京 羽田、

変なホテルエクスプレス名古屋 伏見駅前、変なホテル金沢 香林坊、変なホテル 小松駅前、

変なホテル大阪 心斎橋、変なホテル大阪 なんば、変なホテル 関西空港、変なホテル京都 八条口駅前、

変なホテル 奈良、変なホテル福岡 博多、変なホテル鹿児島 天文館、変なホテル仙台 国分町



ウォーターマークホテル京都、ウォーターマークホテル&リゾーツ沖縄 宮古島

リゾートホテル久米アイランド、満天ノ 辻のや

公式ホームページ:https://www.hishotelgroup.com/



