[Hamee]

~iFace公式オンラインストアで3月6日(月)から順次販売開始~



あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証プライム3134)は、限定デザインのFirst Classケースを発売いたします。スマホケースは2023年3月6日(月)より順次販売開始いたします。AirPods Proケースは3月中に予約開始予定です。







■「ディズニー&ピクサーキャラクター」が大集合した特別デザインが登場

iFace First Class iPhoneケースとAirPods Proケースに、限定のデザイン3種が新たに登場しました。iPhoneケースは「Disney100 THE MARKET」とiFace公式オンラインストアおよびHamee ECサイトでしか手に入らない限定商品となります。AirPods Proケースは一般販売も行う予定です。



ファンのみなさんには嬉しい、キャラクターたちが大集合した総柄デザインです。人気なキャラクターだけでなくレアキャラもいるかもしれません。



ミッキー&フレンズ/レトロには、「ミッキーマウス」とフレンズたちをレトロなテイストでデザイン。お馴染みの「ミニーマウス」や「ドナルドダック」だけでなく、「クララベル・カウ」や「ホーレス・ホースカラー」、「モーティ」と「フェルディ」に「ピート」も。





プー&フレンズ/ボタニカルは、100エーカーの森の仲間達と植物を組み合わせた大人可愛いボタニカル風です。





ピクサーコレクションは『ウォーリー』『モンスターズ・インク』『トイ・ストーリー』『カールじいさんの空飛ぶ家』、ピクサー映画のあらゆる名シーンをパッチワークの様に組み合わせたカラフルなデザイン。細部までじっくり眺めたくなります。



AirPods Proケースも同じデザインでご用意。小さなケースでもキャラクターたちが鮮明に印刷されるようこだわりました。スマホケースと合わせて、コーディネートをお楽しみください。



商品の詳細はこちら:https://jp.iface.com/tech/news/20230227



※画像内のストラップは別売りです。HameeECストアで販売中。



今回発表した限定デザインのiPhoneケースは3月の催事よりお買い求めいただくことができます。AirPods Proケースは4月の催事より販売予定です。

〇3月催事詳細

・開催場所:銀座三越

・期間:2023年3月15日(水)~2023年3月27日(月)



〇4月催事詳細

・開催場所:大阪梅田

・期間:2023年4月26日(水)~2023年5月8日(月)



<ディズニー&ピクサーキャラクター iFace First Class iPhoneケース>





【製品概要】

商品名:ディズニー&ピクサーキャラクター iFace First Classケース

対応機種:iPhone14 / iPhone14Pro / iPhone13 / iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone8 / iPhone7 / iPhoneSE 第2世代 / iPhoneSE 第3世代

柄展開:ミッキー&フレンズ/レトロ、プー&フレンズ/ボタニカル、ピクサーコレクション

価格:3,800円(税込4,180円)

発売日:3月10日(金)より予約販売開始、3月上旬より順次発売予定

ご購入はこちら:https://jp.iface.com/tech/products/case_firstclass_disney?id=41-951484



【製品特徴】

・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護

・ストラップホール付き



【製品仕様】

14用:約縦16.4×横8.2×厚1.3cm、重量約44g

14 Pro用:約縦16.4×横8.2×厚1.4cm、重量約43g

13用:約縦16.3×横8.2×厚1.2 cm、重量約53g

12/12 Pro用:約縦16.3×横8.2×厚1.2cm、約51g

8/7/SE(第2/第3世代)用:約縦15×横7.8×厚1cm、重量約53g

14/14 Pro/13/12/12 Pro用主素材:ポリカーボネート、TPU

8/7/SE(第2/第3世代)用主素材:ポリカーボネート、TPU、鉄

ストラップ装着:可

14/14 Pro/13/12/12 Pro用ワイヤレス充電:可

8/7/SE(第2/第3世代)用ワイヤレス充電:不可

保証:有



<ディズニー&ピクサーキャラクター iFace First Class AirPodsケース>





※監修中のため商品の仕様、デザインは予告なく変更となる場合があります。



【製品概要】

商品名:ディズニー&ピクサーキャラクター First Classケース

対応機種: AirPodsPro第1世代 / AirPodsPro第2世代

柄展開:ミッキー&フレンズ/レトロ、プー&フレンズ/ボタニカル、ピクサーコレクション

価格:2,800円(税込3,080円)

発売日:3月予約開始予定

ご購入はこちら:https://jp.iface.com/tech/products/airpods_firstclass_disney?id=41-951637



【製品特徴】

・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材

・傷に強い

・安心のiFaceの耐衝撃性

・ケースをつけたままワイヤレス充電可能

・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き



【製品仕様】

本体サイズ:約縦5.7×横7.4×厚2.7cm、重量約32g

カラビナ:約縦3.0×横3.0cm

主素材:ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金



■iFace(アイフェイス)とは







『もっと自由に、なりたい自分になろう』

iFaceはあなたらしさを応援する、モバイルアクセサリーブランドです。



耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインやカラーバリエーションを揃えたケースを始め、スマホリング、ストラップや、AirPodsケースなどモバイルアクセサリーを幅広くラインナップ。



どんなスタイルでも、 どんな時にも、あなた自身を楽しめるように。

iFaceは『好きに』夢中に、あなた自身を楽しめるプロダクトを提供します。



いつだって、アナタのそばに。

By Your Side, iFace

https://jp.iface.com/tech/



【iFace 日本公式SNSアカウント】

Twitter(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



【販売店舗】

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech

Hamee本店:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店:https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Yahoo!ショッピング店、au PAY マーケット店等、Hamee運営ECサイト(通販サイト)にて販売



【Hamee公式メディア】

Hamee fun:https://hameefun.jp

note :https://note.com/hamee_831_

twitter :https://twitter.com/Hamee_831

Facebook:https://www.facebook.com/hamee831/



【Hamee(ハミィ)株式会社 概要】( URL:https://hamee.co.jp )

会社名 : Hamee(ハミィ)株式会社 (東証プライム 証券コード: 3134 )

設立 : 1998年5月

代表者 : 代表取締役社長 水島 育大

所在地 : 神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 : EC支援・SaaS事業、スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国 におけるEC展開



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-13:16)