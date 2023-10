[株式会社サザビーリーグ]

ープロジェクトが繋ぐ、Photo Exibitionを開催ー



ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer をコンセプトに掲げるジュエリーブランド、ARTIDA OUD(アルティーダ ウード /https://www.artidaoud.com/)は、2023年10月5日 (木) に2023Winterシーズンの幕開けとともに、“I am” Donation の新作ジュエリーを発売いたします。

シーズン限定品として毎回発売とともに完売を繰り返してきた、途上国支援を目的とした“I am” Donation プロジェクト。今回発売となる新作ブレスレットは、このコレクションのエターナルなデザインとなることを願うとともに、多くの方のあたたかな支援の想いを、完売を理由に途絶えさせることなく届けることを目指しています。

また、原石に近い貴重なダイヤモンドを連ねた特別なブレスレットも数量限定で発売。







新作の発売を祝して、 渋谷区松濤にある店舗兼ショールーム「THE ANOTHER MUSEUM」では、10月の営業中、寄付金で建設された学校に通うインドの子どもたちや幼稚園教室の様子、インドの女性たちの紡ぐブレスレットの制作風景などの写真を展示いたします。



“I am” Donation プロジェクトとは





― "I am" Donation

世界中の誰もが「私が私であるために(=I am)」と発信することで自分らしく活躍できる環境が広がっていきますようにーー





対象商品1点につき、1,000円がインドの途上国支援へと寄付されるドネーションプロジェクト。さらに、商品の映った写真を、#iamdonationを付けてInstagramのフィードにご投稿いただくと、追加で100円寄付されます。また、“I am” Donation の商品は、インド・ジャイプールの女性たちが、一点一点、ハンドメイドでブレスレットを制作。そのため、現地の女性たちの収入のサポート、および職業支援にも繋がっています。





2022年、寄付金900万円にて、インド・ビハール州に6つの幼稚園教室を建設を実現。

2023年4月、新たに積み立てた寄付金1,000万円にて、ビハール州における「子どもたちの教育環境改善プログラム」を始動。さらに6つの幼稚園教室(図書コーナー、トイレ・手洗い施設併設)を建設いたします。また、幼稚園教師の技能向上、及び保護者向けの意識啓発を行い、子どもたちの早期教育環境の改善を目指します。





“I am” Donation 累計寄付金額

2,860万7,292円(2023年8月31日現在)





“I am” Donation についてはこちら

https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation



Photo Exhibition @ THE ANOTHER MUSEUM

─ “I am” Donation でつながる、あたたかな支援の輪





10月の「THE ANOTHER MUSEUM」では、“I am” Donation の新作とともに、インドの子どもたちや幼稚園教室の様子、ブレスレットの制作風景などの写真を展示いたします。詳しくは営業日カレンダーをご覧ください。



営業日カレンダー:https://www.artidaoud.com/museum





LINE UP





珍しいキューブカットの色とりどりの天然石ビーズの間に結び目を入れて、紐の色がアクセントに見えるように繋いだブレスレット。センターに配したゴールドのビーズが煌めきを添えるデザインです。

bracelet 各5,500yen (with tax)



ラブラドライト/ターコイズ/スモーキークォーツ



ピンクトルマリン/フローライト/アベンチュリン





原石に近い貴重なダイヤモンドを連ねた特別なブレスレットは、数量限定で発売。

トップには、無垢なダイヤモンドを一粒、覆輪留めにして配しました。“opnner”のタトゥーシールとともに、Kaho Iwaya氏が一枚一枚、すべて直筆で描きおろしたスペシャルな封筒に入れてお届けします。

bracelet 各49,500yen (with tax)



I am” Donation についてはこちら

https://www.artidaoud.com/iamdonationproject/iamdonation



ジュエリーにメッセージを添える、opnnerのタトゥーシールがセットに。







「タトゥーは最高の励ましであり、永遠のジュエリー」という想いを掲げる、タトゥーブランド「opnner」Kaho Iwaya 氏によるタトゥーシールをセットでお届けします。





新作のブレスレットに合わせて、夜空に広がる星や月、花々が煌めくゴールドカラーの絵柄で制作いただきました。





「opnner」

デザイナーkaho Iwaya氏による、人気のタトゥーシールブランド。

ARTIDA OUDの“I am” Donation ブレスレットとセットで展開するタトゥーシールの制作を手がける。

Instagram:@poxn(https://www.instagram.com/poxn/)





