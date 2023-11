[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、アニメ『SAND LAND: THE SERIES』をディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」「スター」にて2024年春より世界独占配信することを発表いたしました。

2024年春 「Disney+ (ディズニープラス)」「スター」にて世界独占配信決定!



世代と国境を超えて愛され続ける「DRAGON BALL」、「Dr.スランプ」の生みの親、鳥山明の珠玉の短編を原作に、「機動戦士ガンダム」「ラブライブ!」シリーズなど数多くの作品を手がけてきたサンライズ、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのオープニング映像、「ポプテピピック」などで注目されたアニメーションスタジオ神風動画と、ハイクオリティな3DCGアニメーションを得意とするANIMAの3社による制作で2023年夏に劇場公開された映画『SAND LAND』。

鳥山明ならではの胸アツストーリーとキュートなキャラクター、躍動感溢れるアクションと戦車バトルシーンが話題となった映画『SAND LAND』が、ディズニープラス「スター」にて『SAND LAND: THE SERIES』として世界独占配信が決定!

映画では描ききれなかったカットや原作の名シーン、鳥山明が本シリーズのために考案した映画版からさらに続く新たな物語も描かれます!



ワルだけどピュアな悪魔の王子・ベルゼブブと、正義感溢れる人間の保安官・ラオ、王子に振り回されるお目付け役のシーフたちの、心踊る冒険ファンタジー超大作、STARアニメシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』は2024年春、ディズニープラス「スター」にて世界独占配信!



「SAND LAND project」について



「SAND LAND project」では、鳥山明氏による名作コミック『SAND LAND』を世界中に発信し、株式会社集英社、バンダイナムコグループが多彩なパートナーやクリエイターとタッグを組みさまざまなコンテンツを生み出していきます。

・公式サイト:https://sandland.jp/

・公式SNS:https://twitter.com/sandland_pj_jp



ゲーム『SAND LAND』鋭意制作中!



すべての渇きを満たす旅へー。

ゲーム『SAND LAND』は、鳥山明伝説の名作『SAND LAND』の広大な世界を冒険できるアクションRPGです。

作品を代表する「バトルタンク」をはじめ、映画やコミックスでは登場していないメカが多数登場!

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox series X|Sで発売予定です。



・公式サイト:https://sandland-g.bn-ent.net/

・公式SNS:https://twitter.com/sandlandgame_jp



STARアニメシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』

ディズニープラス「スター」で2024年春より世界独占配信

原作:鳥山明(集英社ジャンプコミックス刊)

キャスト:田村睦心、山路和弘、チョー、鶴岡聡、飛田展男

監督:横嶋俊久

ディレクションアドバイザー:神志那弘志

脚本:森ハヤシ

音響監督:岩浪美和

音楽:菅野祐悟

(C)バード・スタジオ/集英社 (C)SAND LAND製作委員会



<STORY>

魔物も人間も、深刻な水不足にあえぐ砂漠の国・サンドランド。国民は国王が販売する高価な水だけを頼りに生活をしていた。

正義感に溢れる人間の保安官・ラオは「幻の泉」を探す旅に出ることを決意し、魔物たちに協力を依頼する。悪魔の王・サタンの息子ベルゼブブはラオとお目付け役の魔物・シーフと共に「幻の泉」を求め旅へと向かう。

「夜更かししたあげく歯を磨かずに寝てやった」と自分のワルぶりをアピールする子どもっぽさもありながら、襲いくる敵をなぎ払う戦闘力を持つベルゼブブ。村の保安官として人望があり、魔物たちにも紳士的に接する人格者のラオ。そして実はベルゼブブとあまり年齢が変わらないにも関わらず見た目と話し方で老人扱いされている、盗みが得意なシーフ。

やがて、ベルゼブブたちとの旅を通してラオは、魔物が「人間の敵」ではないことに気づいていく。

■ディズニープラスとは:

Disney+(ディズニープラス)は、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービスです。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックの名作・話題作に加え、スターブランドとして大人が楽しめるドラマや映画も充実しています。ここでしか見られないオリジナル作品も続々登場します。

(C) 2023 Disney and related entities

公式サイト:https://www.disneyplus.com/ja-jp

公式X(旧:Twitter):@DisneyPlusJP

公式Instagram:@disneyplusjp

公式facebook:@DisneyPlusJP

公式TikTok:@disneyplusjp



