YPAM連携プログラム「イタリアコンテンポラリーダンスショーケース」2023年12月14日(木)~ 12月17日(日)会場:KAAT神奈川芸術劇場<大スタジオ>



20世紀後半の文学、映画、音楽、演劇、美術における高い達成にも関わらず、これまであまり語られることのなかったイタリアのコンテンポラリーダンスが、新たなフェーズを迎えています。今回、イタリアのコンテンポラリーダンスシーンの現在を代表する4組のカンパニーを、マルケ・テアトロ- Crossing the Sea ネットワークと協力して選び抜きお届けするショーケースを、イタリア文化省舞台芸術局の支援を得て、YPAM - 横浜国際舞台芸術ミーティングとイタリア文化会館(東京)の共催で実施します。知られざるイタリアのコンテンポラリーダンスの現在を体験するこの貴重な機会をお見逃しなく!

主催:イタリア文化会館、横浜国際舞台芸術ミーティング実行委員会

助成:イタリア文化省舞台芸術局





Aプログラム

KOKORO

ルナ・チェネレ(Luna Cenere)



笈田ヨシの著作『見えない俳優』で出会った「心」の一語に触発された、「自己/存在の統一性/固有性」の個的な研究。内的な省察がフィジカルに展開され、露呈された裸体は変容し、詩的媒体となる。2017年にソロダンスの祭典「Solocoreografico」で最優秀振付賞受賞、2018年にはAerowavesが選ぶ20人のアーティストに選出された。











SOME CHOREOGRAPHIES

ヤコポ・イェンナ(Jacopo Jenna)



振付家、パフォーマー、映像作家として舞台作品、ビデオ作品、インスタレーションを作るヤコポ・イェンナが仕掛ける、映画史とインターネットから収集された大量かつ雑多なダンス映像と舞台上のダンサーとの対話。後半ではロベルト・ファッソーネによる映像が「人間」や「動物」、あるいは「動き」さえも超えて「ダンス」の概念を拡張してゆく。











Bプログラム

I’LL DO, I’LL DO, I’LL DO

デューイ・デル(Dewey Dell)



テオドラ・カステルッチ、アガタ・カステルッチ、ヴィト・マテラ、デメトリオ・カステルッチによるダンス/パフォーミングアーツのグループ。美術史や動物のビヘイビアにインスピレーションを得た実験的な作品を発表。タニノクロウや横山裕一ともコラボ。「悪魔的、食人学的、魔術的、暴力的な安息日のイメージ」の背後に垣間見えるものは?













IL MONDO ALTROVE

二コラ・ガッリ(Nicola Galli)



「イタリアのコンテンポラリーダンスの新しい波を代表する振付家」(ファビオ・アッカ)。タイトルの通り「他の世界」のイメージを随意に用い、イタリア現代音楽の神話的作曲家ジャチント・シェルシの音に乗せて、知られざるものを表す象形文字を読解し、我々自身を異邦人として再発見すべく、日没から夜にかけての時間の中展開する現代の儀式。

















日時

● 12/14(木)19:00 Aプログラム

● 12/15(金)19:00 Aプログラム

● 12/16(土)19:00 Bプログラム

● 12/17(日)14:00 Bプログラム

開場は開演の30分前。未就学児童入場不可。車椅子席・多目的トイレあり(お問い合わせください)。



チケット

●料金 一般:2,500円/YPAM参加登録者:1,500円

●お取り扱い YPAMチケットセンター|reserva.be/ypam2023/チケットかながわ|https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc 電話:0570-015-415(10:00~18:00)|窓口:KAAT神奈川芸術劇場2階(10:00~18:00)



YPAMとは

YPAM(横浜国際舞台芸術ミーティング)は、同時代の舞台芸術に取り組む国内外のプロフェッショナルが、公演プログラムやミーティングを通して交流し、舞台芸術の創造・普及・活性化のための情報・インスピレーション・ネットワークを得るために集まるプラットフォームです。ほとんどのプログラムは一般のお客様にもご参加いただけます。詳細はypam.jpまで。



YPAM2023開催概要

名称:横浜国際舞台芸術ミーティング2023(YPAM2023)

会期:2023年12月1日(金)~17日(日)

主会場:KAAT神奈川芸術劇場、BankART Station、横浜赤レンガ倉庫1号館、曹洞宗大本山總持寺、フォーラム南太田(男女共同参画センター横浜南)、Amazon Club、YPAMフリンジセンター、他

主催:横浜国際舞台芸術ミーティング実行委員会

(公益財団法人神奈川芸術文化財団、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、特定非営利活動法人国際舞台芸術

交流センター)

共催:横浜市にぎわいスポーツ文化局

助成:公益財団法人セゾン文化財団、公益社団法人企業メセナ協議会社会創造アーツファンド、リコー社会貢献クラブ・FreeWill

協力:BankART1929、特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

後援:外務省、文化庁、神奈川県、国際交流基金



